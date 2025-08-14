ETV Bharat / state

पिपलोदी के सरकारी स्कूल के बच्चों को झालावाड़ में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस परेड में शामिल किया जाएगा. ये बच्चे कलेक्टर के मेहमान होंगे.

Independence Day 2025
पिपलोदी की राजकीय स्कूल (ETV Bharat Jhalawar)
Published : August 14, 2025 at 9:12 PM IST

झालावाड़: शहर के विजय राजे सिंधिया खेल संकुल में शुक्रवार को आयोजित होने वाले 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में पिपलोदी स्कूल के बच्चों के लिए यह दिन बेहद खास होगा. हादसे से उबरे ये छात्र-छात्राएं मार्च पास्ट में पुलिस जवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते नजर आएंगे. इस बार स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित परेड में पिपलोदी स्कूल के सभी बच्चों को शामिल होने का न्यौता प्रशासन की ओर से दिया गया है. जिला स्तरीय समारोह पूरी तरह से पिपलोदी गांव को समर्पित किया गया है. समारोह के बाद सभी बच्चे जिला कलेक्टर हाउस पर मेहमान बनकर जाएंगे.

जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि 25 जुलाई को पिपलोदी गांव में हुए स्कूल हादसे में सात बच्चों की मौत हो गई थी. कई घायल हो गए थे. अब बच्चे धीरे-धीरे इस दुखद घटना से उबर रहे हैं. उनमें नया जोश और उत्साह भरने के लिए उन्हें स्वतंत्रता दिवस की परेड में शामिल करने का निर्णय लिया गया है.

भवन दान करने वाले भामाशाह का होगा सम्मान: समारोह के दौरान हादसे में मारे गए बच्चों के परिजनों, घायलों और मलबे में फंसे बच्चों को बचाने वाले युवाओं को सम्मानित किया जाएगा. साथ ही स्कूल संचालन के लिए वैकल्पिक भवन मुहैया कराने वाले भामाशाह मोर सिंह को भी आदरपूर्वक सम्मान दिया जाएगा. समारोह समाप्ति के बाद पिपलोदी स्कूल के सभी बच्चे कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ के निवास पर मेहमान बनकर जाएंगे. जिला प्रशासन की ओर से उन्हें स्कूल बैग, टिफिन, बोतल और पाठ्य सामग्री भेंट की जाएगी. इस दौरान बच्चे कलेक्टर के साथ जलपान भी करेंगे.

अदम्य साहस दिखाने वाले बच्चे होंगे सम्मानित: समारोह में पिपलोदी हादसे के दौरान मलबे में दबे बच्चों की मदद कर उन्हें बाहर निकलने वाले अरविंद कुमार, लक्ष्मी बाई, सुनीता व आरती लोधा को भी जिला स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा. इसके अलावा मृतक बच्चों के परिजन छोटूलाल रैदास, हरकचन्द लोधा, बीरमचन्द चंद्र भील, बाबू लाल भील, लक्ष्मण भील, उधम सिंह भील का भी सम्मान होगा.

घायल 19 छात्र— छात्राएं भी होंगी सम्मानित: समारोह के दौरान आरती भील, अजय कुमार, राजकुमार, मुरली मनोहर लोधा, चिंका बाई मनीषा भील, दिलकुश भील, विशाल भील, अंजना भील, मिलन भील, बीरम भील, मिथुन भील, विजय कुमार, विक्रम भील, राजू बाई, शायना भील, अनुराधा भील व बादल भील तथा मोनिका कुमारी को सम्मानित किया जाएगा. ये सभी हादसे में घायल हो गए थे.

बच्चों को बसों से झालावाड़ लाएंगे: पिपलोदी स्कूल के प्रधानाचार्य राजेश महेश्वरी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर सभी छात्र और स्टाफ खेल संकुल पहुंचेंगे. बच्चों को बसों के माध्यम से झालावाड़ लाया जाएगा. यहां उन्हें इस विशेष समारोह में भाग लेने का अवसर मिलेगा.

