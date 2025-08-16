गोपालगंज: पूरा देश स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया. इस दौरान राष्ट्रीय मिठाई जलेबी की दुकानों पर जमकर भीड़ देखी गयी. सबसे ज्यादा भीड़ गोपालगंज शहर मौनिया चौक स्थित मिठाई विक्रेता सुशील कुमार की दुकान पर थी. यहां जलेबी के लिए लोगों की लाइन लगी रही. मिनटों में जलेबी खत्म हो जा रही थी. लोगों को अपना नंबर आने तक लंबा इंतजार करना पड़ रहा था.

4 गुना जलेबी की बिक्री: सुशील जहां आम दिनों में 50 से 60 किलो जलेबी की बिक्री कर रहे थे, वहीं 15 अगस्त को 4 गुना जलेबी की बिक्री की. छोटे बड़े संस्थान हो या फिर सरकारी और निजी कार्यालय हो. सभी जगह से सुशील के यहां जलेबी के ऑर्डर आए थे. जिसे पूरा करने के लिए दुकानदार 14 अगस्त की रात से ही काम कर रहे थे.

गोपालगंज में सुशील की जलेबी (ETV Bharat)

"आम दिनों में लगभग 50 से 60 किलोग्राम जलेबी बेचते हैं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस जैसे विशेष अवसरों पर यह आंकड़ा कई गुना बढ़ जाता है. सुबह में ही दो क्विंटल जलेबी बेची. शाम तक लगभग 3 क्विंटल की बिक्री हुई. ऑर्डर पूरा करने के लिए छः कर्मियों को लगाया गया." -सुशील कुमार, दुकानदार

दुकान पर जलेबी लेने आए चंचल कुमार ने कहा कि 'स्वतंत्रता दिवस पर जलेबी खाना एक पुरानी परंपरा है. यह न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि इस दिन को और भी खास बना देती है. देशभक्ति के इस महापर्व पर राष्ट्रीय मिठाई से मुंह मीठा करने का अपना ही आनंद है.

गोपालगंज में बन रही जलेबी (ETV Bharat)

राष्ट्रीय पर्वों का अभिन्न अंग: बता दें कि जलेबी पारंपरिक मिठाइयां हमारे त्योहारों और राष्ट्रीय पर्वों का एक अभिन्न अंग है. यह खुशी का प्रतीक हैं और लोगों को एक-दूसरे के करीब लाती हैं. जलेबी को लेकर पौराणिक मान्यताएं भी हैं.

राष्ट्रीय पर्व की पहचान है जलेबी: 15 अगस्त हो या 26 जनवरी या फिर कोई मेला हो, जलेबी की सुगंध से ही लोग खींचे चले जाते हैं. स्कूल, कॉलेज या फिर सरकारी और निजी संस्थान सभी जगह 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने के बाद जलेबी बांटी जाती है. इसे राष्ट्रीय मिठाई भी कहा गया है.

गोपालगंज में बन रही जलेबी (ETV Bharat)

कहां से आयी जलेबी?: हालांकि जिस जलेबी को हमलोग राष्ट्रीय मिठाई कहते हैं, दरअसल, इस मिठाई की उत्पत्ति ईरान में हुई थी. इस देश में जलेबी को जुलाबिया या फिर जुलुबिया कहते हैं. भारत में इस जलेबी का इतिहास लगभग 500 साल पुराना बताया जाता है. भारत के साथ पाकिस्तान और बांगलादेश में भी जलेबी मशहूर है.

कैसे बनी राष्ट्रीय मिठाई: इतिहासकार मानते हैं कि तुर्की और ईरानी व्यपारी के माध्यम से जलेबी भारत में आयी थी. हालांकि भारत में इसके राष्ट्रीय मिठाई बनने की कोई सटीक जानकारी नहीं है और ना ही अधिकारिक तौर पर घोषित है.

इसके अलग-अलग नाम: देश के अलग-अलग हिस्से में इसे अलग-अलग नाम से जाना जाता है. महाराष्ट्र में जिलबी, बंगाल में जिलपी, बिहार, यूपी, हरियाणा और राजस्थान में जलेबी कहा जाता है. बिहार और पूर्वी यूपी में इमरती जलेबी काफी फेमश है.

राष्ट्रीय मिठाई जलेबी (ETV Bharat)

इमरती जलेबी की खासियत: यह जलेबी काफी फेमश है, इसे लोग इमरती के नाम से ही जानते हैं. उड़द दाल से बनी इस जलेबी को बिहार में काफी पसंद किया जाता है. खासकर भोज में इस मिठाई को परोसा जाता है. यह इतनी बड़ी होती है कि एक खाने के हाद मन और पेट भर जाएगा. चारो ओर छल्ले वाली गोलाकार जलेबी में रस काफी होती है.

पौराणिक कथा: जलेबी के पौराणिक कथाएं भी हैं. पटना के श्रीराम जानकारी ठाकुरबाड़ी के मुख्य पुजारी आचार्य गोपाल बताते हैं कि इसका इतिहाक रामायण काल से ही जुड़ा हुआ है. भगवान राम को शशकुली नामक मिठाई काफी पसंद थी, इसी को जलेबी कहा जाता है. शशकुली भी देखने और स्वाद में ऐसा ही होती है. रावण वध के बाद भगवान राम ने शशकुली खायी थी.

"रावण वध के बाद भगवान श्रीराम ने जीत के जश्न में जलेबी खायी थी. भगवान अपनी जीत का जश्न जलेबी खाकर ही मनाते थे. भगवान राम को शशकुली नामक मिठाई बेहद पसंद थी, जो दिखने और खाने में जलेबी जैसी थी." - आचार्य गोपाल, मुख्य पुजारी श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी मंदिर

