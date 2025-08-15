ETV Bharat / state

पीसीसी चीफ दीपक बैज ने राजीव भवन में फहराया तिरंगा, भ्रष्टाचार, वादाखिलाफी और कानून-व्यवस्था पर भाजपा सरकार को घेरा

स्वतंत्रता दिवस पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि देश में संविधान व लोकतंत्र खतरे में है.

राजीव भवन में तिरंगा (ETV Bharat Chhattisgarh)
ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 15, 2025 at 10:35 AM IST

रायपुर: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में ध्वजारोहण किया और कांग्रेसजनों को संबोधित किया. उन्होंने आजादी के संघर्ष और बलिदानों को याद करते हुए वर्तमान राजनीतिक हालात पर कड़ा बयान दिया.

बैज ने कहा कि तिरंगा हमारे स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक है, जो हमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग और बलिदान की याद दिलाता है. उन्होंने महात्मा गांधी, पं. नेहरू, सुभाषचंद्र बोस, भगत सिंह, वीरनारायण सिंह जैसे नायकों के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस ने आजाद भारत को मजबूत, स्वावलंबी और लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई.

संविधान व लोकतंत्र पर खतरे का आरोप: बैज ने आरोप लगाया कि आज संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर सुनियोजित हमला हो रहा है. चुनाव प्रणाली की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों में हेराफेरी और वोट चोरी के गंभीर सबूत सामने आए हैं. उन्होंने मांग की कि राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दों की गहन जांच हो.

भाजपा सरकार को ‘भ्रष्ट और निकम्मा’ बताया: पीसीसी अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ की मौजूदा भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए कहा कि कानून-व्यवस्था बदहाल है, महिलाओं पर अपराध बढ़े हैं और किसानों, युवाओं, कर्मचारियों, आंगनबाड़ी, मितानिन सभी वर्ग नाराज हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि 10,463 स्कूल बंद कर दिए गए, बिजली बिल हॉफ योजना खत्म की गई, गोठान बंद हुए और आम जनता महंगी बिजली व जीएसटी की मार झेल रही है.

कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा: बैज ने कहा कि कांग्रेस ने एक दर्जन से अधिक न्याय यात्राएं निकाल कर जनता की आवाज उठाई है और आगे भी भ्रष्ट, वादाखिलाफी वाली सरकार को हटाने तक संघर्ष जारी रहेगा. अंत में उन्होंने ‘जय हिंद, जय छत्तीसगढ़’ के नारे के साथ अपने भाषण का समापन किया.

