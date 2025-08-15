भारत देश आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. रायपुर के पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ध्वजारोहण किया. साथ ही 17 प्लाटून की सलामी ली. इसके बाद सीएम साय ने लोगों को संबोधित किया.

स्वतंत्रता दिवस और रजत महोत्सव पर: मुख्यमंत्री ने कहा कि आज 79वें स्वतंत्रता दिवस के साथ-साथ छत्तीसगढ़ स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर “छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव” की शुरुआत की जा रही है. उन्होंने परलकोट विद्रोह के 200 वर्ष पूरे होने पर शहीद गेंदसिंह, शहीद वीरनारायण सिंह, रायपुर सिपाही विद्रोह के नायक हनुमान सिंह, भूमकाल विद्रोह के नायक वीर गुंडाधुर और अन्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया.

स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों की भी भूमिका रही. उन जनजाति नायकों को समर्पित स्वतंत्रता संग्राम स्मारक संग्रहालय का निर्माण कराया जा रहा है- विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री

नक्सलवाद और आतंकवाद पर: मुख्यमंत्री ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य है. इस लक्ष्य की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं. पिछले 20 महीनों में 450 माओवादी ढेर किए गए हैं, 1578 गिरफ्तार किए गए हैं और 1589 ने हथियार डाले हैं. वहीं, आतंकवाद के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर भारत के पराक्रम और दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रतीक बना है.

प्रधानमंत्री आवास और गारंटी योजनाएं: मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं, विशेष पिछड़ी जनजातियों और नक्सल पीड़ितों के लिए भी आवास की मंजूरी दी गई है. उन्होंने बताया कि महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को हर महीने ₹1000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है और अब तक 11,728 करोड़ वितरित किए जा चुके हैं.

ऑपरेशन सिंदूर से लेकर स्पेस तक: मुख्यमंत्री साय ने अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर, आपातकाल और स्पेस में पहुंचे शुभांशु शुक्ला का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि, आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर लोकतंत्र के सेनानियों को नमन करते हैं. आतंकवाद के खिलाफ देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया. वहीं हमारा चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच चुका है. साथ ही शुभांशु शुक्ला ने भी अब इंटरनेशनल स्पेस में तिरंगा लहरा दिया है.

शिक्षा और कौशल विकास पर: मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है और पूरे प्रदेश में शिक्षक-छात्र अनुपात राष्ट्रीय औसत से बेहतर किया गया है. उन्होंने बताया कि नवा रायपुर में एजुकेशन सिटी और साइंस सिटी का निर्माण हो रहा है, साथ ही नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है. उन्होंने कहा कि नवा रायपुर को "सेंट्रल इंडिया की सिलिकॉन वैली" बनाने की योजना है और युवाओं के कौशल विकास के लिए स्किल इंडिया मिशन पर काम किया जा रहा है.

औद्योगिक विकास और निवेश पर: मुख्यमंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक नीति के तहत पावर सेक्टर में 3 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं. वहीं कुल ₹6.65 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का भूमिपूजन किया गया है और नवा रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का कैंपस स्थापित किया जाएगा.

कनेक्टिविटी पर क्या कहा: मुख्यमंत्री ने कहा कि 2030 तक राज्य में उतनी ही रेल लाइन बिछाई जाएगी जितनी 1853 से 2014 तक बिछाई गई थी. उन्होंने रावघाट-जगदलपुर और अन्य रेल परियोजनाओं के साथ एक्सप्रेस-वे निर्माण को बस्तर की भाग्यरेखा बताया. CM ने कहा कि, छत्तीसगढ़ जीरो पावर कट स्टेट है और यहां प्रति व्यक्ति बिजली खपत राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुनी है.

कविताओं और पंक्तियों के जरिए क्या कहा: गोस्वामी तुलसीदास जी का 'रामकाजु कीन्हें बिनु मोहि कहां बिश्राम' को आदर्श वाक्य बताया. साथ ही कहा कि, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत हमारे पथप्रदर्शक हैं.

मुख्यमंत्री ने जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां याद की

इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना...

किन्तु पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं.

गिनाई सरकार की उपलब्धि: CM साय ने संबोधन में कहा कि, जमीन को छोटे टुकड़ों में बांटकर रजिस्ट्री पर रोक लगाना है. जन विधेयक पारित करने वाले हम अग्रणी राज्य हैं. हमने जन विधेयक के माध्यम से राज्य के अधीन नियमों के 163 प्रावधानों में संशोधन किया है. अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष को हम अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रहे हैं.