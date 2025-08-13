ETV Bharat / state

स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरी, फाइनल ड्रेस रिहर्सल संपन्न, नारायणपुर में सुरक्षा चाक चौबंद - INDEPENDENCE DAY 2025 PARADE

नारायणपुर जिला प्रशासन की सजगता और जनभागीदारी से स्वतंत्रता दिवस समारोह भव्य और यादगार बनने जा रहा है.

Independence Day 2025 parade
स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 13, 2025 at 12:23 PM IST

नारायणपुर :नारायणपुर के हाई स्कूल मैदान में बुधवार को स्वतंत्रता दिवस की फाइनल ड्रेस रिहर्सल उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुई. जिला पंचायत सीईओ और कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगई ने परेड का निरीक्षण किया. वहीं परेड दलों ने तिरंगे को सलामी दी.15 अगस्त को मुख्य अतिथि के रूप में अंतागढ़ विधायक विक्रम उसेंडी समारोह में शिरकत करेंगे.

फाइनल ड्रेस रिहर्सल में बीएसएफ, आईटीबीपी, जिला पुलिस (महिला एवं पुरुष बल), एनसीसी (युवक एवं यूतियां), एनएसएस और स्कूलों के परेड दलों ने हिस्सा लिया.परेड का नेतृत्व पुलिस डीएसपी अविनाश कवर ने किया . वहीं स्कूली छात्र छात्राओं ने अंतिम रिहर्सल के तौर पर देशभक्ति गीत, नाट्य और नृत्य की प्रस्तुति भी दी.

स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Independence Day 2025 parade
नारायणपुर में सुरक्षा चाक चौबंद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Independence Day 2025 parade
परेड दलों ने तिरंगे को दी सलामी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नारायणपुर जैसे सुदूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी स्वतंत्रता दिवस को बड़े हर्षोल्लास और देशभक्ति के जज़्बे के साथ मनाने की तैयारी है.इस वर्ष छह अलग-अलग स्कूलों के विद्यार्थी देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, जिनका उत्साह रिहर्सल में साफ झलक रहा है- प्रतिष्ठा ममगई, कलेक्टर

Independence Day 2025 parade
कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगई ने लिया जायजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राज्य के नाम पढ़ा जाएगा सीएम का संदेश : कलेक्टर के मुताबिक जिला प्रशासन समारोह की तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है.हर स्तर पर व्यवस्थाओं को परखा जा रहा है. सुरक्षा के लिहाज से जिला पुलिस बल लगातार चौकसी बरत रहा है.आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री का संदेश भी पढ़ा जाएगा और जिले के शहीद परिवारों से मिलकर उनका सम्मान किया जाएगा.इसके अलावा, कलेक्टर ने जिलेवासियों से ‘हर घर तिरंगा’ अभियान को सफल बनाने और 14 अगस्त को आयोजित होने वाली स्वतंत्रता दौड़ में शामिल होने की अपील की.

Independence Day 2025 parade
स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Independence Day 2025 parade
अफसरों की मौजूदगी में रिहर्सल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अफसरों की मौजूदगी में रिहर्सल : फाइनल ड्रेस रिहर्सल में नारायणपुर जिले के कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगई, अपर कलेक्टर वीरेंद्र बहादुर और जिला पंचायत सीईओ आकांक्षा शिक्षा खलको, जिला पुलिस से पुलिस अधीक्षक रॉबिनसन गुड़िया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील नायक समेत अलग-अलग विभागीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे.

