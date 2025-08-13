नारायणपुर :नारायणपुर के हाई स्कूल मैदान में बुधवार को स्वतंत्रता दिवस की फाइनल ड्रेस रिहर्सल उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुई. जिला पंचायत सीईओ और कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगई ने परेड का निरीक्षण किया. वहीं परेड दलों ने तिरंगे को सलामी दी.15 अगस्त को मुख्य अतिथि के रूप में अंतागढ़ विधायक विक्रम उसेंडी समारोह में शिरकत करेंगे.

फाइनल ड्रेस रिहर्सल में बीएसएफ, आईटीबीपी, जिला पुलिस (महिला एवं पुरुष बल), एनसीसी (युवक एवं यूतियां), एनएसएस और स्कूलों के परेड दलों ने हिस्सा लिया.परेड का नेतृत्व पुलिस डीएसपी अविनाश कवर ने किया . वहीं स्कूली छात्र छात्राओं ने अंतिम रिहर्सल के तौर पर देशभक्ति गीत, नाट्य और नृत्य की प्रस्तुति भी दी.

नारायणपुर जैसे सुदूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी स्वतंत्रता दिवस को बड़े हर्षोल्लास और देशभक्ति के जज़्बे के साथ मनाने की तैयारी है.इस वर्ष छह अलग-अलग स्कूलों के विद्यार्थी देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, जिनका उत्साह रिहर्सल में साफ झलक रहा है- प्रतिष्ठा ममगई, कलेक्टर

राज्य के नाम पढ़ा जाएगा सीएम का संदेश : कलेक्टर के मुताबिक जिला प्रशासन समारोह की तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है.हर स्तर पर व्यवस्थाओं को परखा जा रहा है. सुरक्षा के लिहाज से जिला पुलिस बल लगातार चौकसी बरत रहा है.आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री का संदेश भी पढ़ा जाएगा और जिले के शहीद परिवारों से मिलकर उनका सम्मान किया जाएगा.इसके अलावा, कलेक्टर ने जिलेवासियों से ‘हर घर तिरंगा’ अभियान को सफल बनाने और 14 अगस्त को आयोजित होने वाली स्वतंत्रता दौड़ में शामिल होने की अपील की.

अफसरों की मौजूदगी में रिहर्सल : फाइनल ड्रेस रिहर्सल में नारायणपुर जिले के कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगई, अपर कलेक्टर वीरेंद्र बहादुर और जिला पंचायत सीईओ आकांक्षा शिक्षा खलको, जिला पुलिस से पुलिस अधीक्षक रॉबिनसन गुड़िया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील नायक समेत अलग-अलग विभागीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे.

