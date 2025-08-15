दंतेवाड़ा: जिले में इस बार स्वतंत्रता दिवस का समारोह कुछ खास रहा. शहर के आस्था विद्या मंदिर और सक्षम आवासीय विद्यालय के बच्चों ने घुड़सवारी में ऐसा प्रदर्शन किया कि पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा. बच्चों के करतब देखने के लिए लोग मंत्रमुग्ध हो गए.

अद्भुत करतबों ने जीता दिल: कार्यक्रम में घुड़सवार बच्चों ने घुड़सवारी कला के कई जौहर दिखाए. उनकी आत्मविश्वास भरी प्रस्तुति ने साबित कर दिया कि मेहनत और सही मार्गदर्शन से कोई भी नई कला सीखी जा सकती है. इस दौरान बच्चों ने स्टंट और संतुलन का बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसे देख लोग बार-बार तालियां बजाते रहे.

दंतेवाड़ा के घुड़सवार बच्चों का करतब (ETV BHARAT)

जिला मुख्यालय में विधायक ने फहराया तिरंगा: दंतेवाड़ा में मुख्य अतिथि और विधायक किरण देव ने तिरंगा फहराया. मुख्यमंत्री का संदेश आम जनता को सुनाने के बाद उन्होंने परेड की सलामी ली और जवानों का हौसला बढ़ाया.

सालभर मिलता है प्रशिक्षण: जिला प्रशासन ने बच्चों को घुड़सवारी में दक्ष बनाने के लिए बाहर से प्रशिक्षक (ट्रेनर) बुलाया है. यह प्रशिक्षण पूरे साल दिया जाता है, ताकि इच्छुक छात्र-छात्राएं इस कला में निपुण हो सकें. प्रशिक्षण पूरी तरह निशुल्क है, जिससे ग्रामीण और दूर-दराज के बच्चे भी इसमें हिस्सा ले पाते हैं.

विधायक किरण देव ने तिरंगा फहराया, परेड की सलामी ली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राज्य स्तर पर जीता गोल्ड मेडल: इस साल इन बच्चों ने राज्य स्तरीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल भी जीता है. यह उपलब्धि बस्तर जिले के लिए गर्व का विषय है. इस जीत से बच्चों का मनोबल और भी बढ़ गया है और वे अब राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का सपना देख रहे हैं.

दंतेवाड़ा में घुड़सवारी बनी आकर्षण का केंद्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बचपन का शौक बना हकीकत: बच्चों ने बताया कि उन्हें बचपन से ही घुड़सवारी का शौक था, लेकिन मौका नहीं मिल पाया था. जिला प्रशासन ने उन्हें यह अवसर प्रदान किया. प्रशिक्षण पाकर उन्होंने अपनी प्रतिभा निखारी और इस बार के स्वतंत्रता दिवस में अपने प्रदर्शन से लोगों का दिल जीत लिया.

बच्चों ने जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सहयोग और मार्गदर्शन के बिना यह संभव नहीं था. इस बार के अनोखे प्रदर्शन ने न सिर्फ उन्हें प्रथम स्थान दिलाया, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी नई उड़ान दी.