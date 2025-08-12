ETV Bharat / state

कश्मीर की फिजाओं में लहराएगा मुजफ्फरपुर का तिरंगा, बिक्री 10 लाख पार - MUZAFFARPUR KHADI FLAG

स्वतंत्रता दिवस पर मुजफ्फरपुर खादी ग्रामोद्योग ने 10 लाख रुपए से अधिक तिरंगा बिक्री कर नया रिकॉर्ड बनाया है. देशभर से ऑर्डर मिले हैं.

Published : August 12, 2025 at 8:55 PM IST

मुजफ्फरपुर: स्वतंत्रता दिवस 2025 के मौके पर मुजफ्फरपुर स्थित खादी ग्रामोद्योग केंद्र ने तिरंगा झंडे की बिक्री में इस वर्ष नया कीर्तिमान स्थापित किया है. केंद्र ने अब तक 10 लाख रुपए से अधिक का कारोबार किया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक है.

कश्मीर में फहराएगा बिहार का बना तिरंगा: बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्र के कारीगरों ने दो महीने पहले से ही तिरंगे झंडे तैयार करना शुरू कर दिया था. खादी से बने तिरंगे झंडे की मांग न केवल बिहार के जिलों में रही, बल्कि देश के अन्य राज्यों जैसे झारखंड, उत्तर प्रदेश, कोलकाता, ओडिशा और जम्मू-कश्मीर से भी भारी ऑर्डर प्राप्त हुए. जम्मू-कश्मीर बॉर्डर पर फहराए जाने वाले तिरंगे भी यहीं से भेजे जा रहे हैं.

जुलाई से शुरू हुआ काम: कारीगरों ने जुलाई महीने से ही तिरंगे बनाना शुरू कर दिया था. जैसे-जैसे स्वतंत्रता दिवस नजदीक आया, कारीगरों ने दिन-रात मेहनत करके झंडे तैयार किए इस बार ऑर्डर की संख्या अधिक होने के कारण, केंद्र द्वारा बाहरी कारीगरों को भी नियुक्त किया गया जिससे कार्य में तेजी लाई जा सके.

100 कारीगर तैयार कर रहे झंडा: करीब 100 से अधिक कारीगरों ने मिलकर इस साल के झंडों को तैयार किया. इनमें कई अनुभवी कारीगर शामिल थे, जो वर्षों से इस कार्य में लगे हुए हैं. कारीगर अशोक रजक दशकों से तिरंगा निर्माण से जुड़े हैं. उन्होंने बताया कि उनके पिता भी खादी ग्रामोद्योग में झंडा बनाया करते थे.

"स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पास आता है, तिरंगे की मांग तेजी से बढ़ जाती है. इसी को ध्यान में रखकर तैयारियां दो-तीन महीने पहले से शुरू कर दी जाती हैं." -अशोक रजक, कारीगर

तिरंगे की लागत और बाजार मूल्य: खादी ग्रामोद्योग द्वारा बनाए जा रहे तिरंगों की कीमत और गुणवत्ता की वजह से इसकी मांग अधिक है. एक 2x3 फीट तिरंगे को बनाने में लगभग 500 रुपए की लागत आती है, जिसे बाजार में 600 रुपए तक बेचा जाता है.

कर्नाटक के तिरंगा की कीमत ज्यादा: बाजार में 500 से लेकर 4000 रुपए तक के झंडे उपलब्ध हैं जो झंडे के आकार और गुणवत्ता के अनुसार तय होते हैं. कर्नाटक से जो तिरंगा आता है उसकी कीमत यहां के मुकाबले अधिक होती है.

कश्मीर, उड़ीसा और बंगाल में डिमांड: इस साल खादी ग्रामोद्योग को झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल, ओडिशा और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों से थोक में ऑर्डर मिले हैं. खादी ग्रामोद्योग के मंत्री वीरेंद्र कुमार ने बताया कि इस वर्ष झंडों की खेप का बड़ा हिस्सा पहले ही भेजा जा चुका है. बाकी खेप भी स्वतंत्रता दिवस से पहले भेज दी जाएगी.

" इस बार हमारे केंद्र द्वारा बनाए गए तिरंगे झंडे को जम्मू-कश्मीर, ओडिशा, झारखंड और बंगाल में भेजा जा रहा है. खादी ग्रामोद्योग केंद्र द्वारा तैयार किए गए तिरंगे झंडे विभिन्न सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों के लिए भेजे जाते हैं." -वीरेंद्र कुमार, मंत्री, खादी ग्रामोद्योग

स्थानीय स्तर पर भी हो रही आपूर्ति: केवल बाहरी राज्यों तक ही नहीं, बल्कि मुजफ्फरपुर जिले में भी सभी खादी बिक्री केंद्रों पर खुदरा विक्री की जा रही है. जिले के सरैयागंज टावर स्थित खादी बिक्री केंद्र के व्यवस्थापक इंद्रजीत शाही ने बताया कि खादी के बने तिरंगे की मांग हर साल तेजी से बढ़ रही है.

खादी केंद्रों से हो रही तिरेंगे की बिक्री: इंद्रजीत शाही ने कहा कि इसका मुख्य कारण इसकी गुणवत्ता और कीमत का सामान्य होना है. उन्होंने यह भी बताया कि पूरे बिहार में खादी केंद्रों पर तिरंगे की बिक्री की जा रही है.

अच्छी बिक्री से कारीगरों में खुशी: कारीगर सरोज कुमार ने बताया कि इस बार करीब तीन महीने पहले से ही तिरंगे बनाकर स्टॉक करना शुरू कर दिया गया था, ताकि अचानक बढ़ने वाली मांग को पूरा किया जा सके.

"अभी तक 10 हजार से अधिक तिरंगों की बिक्री हो चुकी है. कुछ राज्यों ने इस बार नया ऑर्डर नहीं दिया, क्योंकि उनके पास पहले से स्टॉक मौजूद था." -सरोज कुमार, कारीगर

