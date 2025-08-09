Essay Contest 2025

गुलामी की जंजीरें तोड़ने में मुस्लिमों का लहू बराबर बहा, 15 अगस्त को खुलेगा सुनहरा इतिहास - BHOPAL JANG E AZADI PROGRAM

भोपाल में 15 अगस्त को जंगे आजादी कार्यक्रम का आयोजन. विधायक आरिफ मसूद आजादी की लड़ाई में मुस्लिम हीरोज की कुर्बानियों पर डालेंगे प्रकाश.

Bhopal Jang e Azadi program
भोपाल में 15 अगस्त को जंगे आजादी कार्यक्रम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 9, 2025 at 7:21 AM IST

Updated : August 9, 2025 at 7:58 AM IST

भोपाल: राजधानी भोपाल की मध्य विधानसभा क्षेत्र में 12 से 14 अगस्त तक जंगे आजादी को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. इसमें मुस्लिम धर्मगुरुओं द्वारा देश की आजादी में दिए गए बलिदान को बताया जाएगा. कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने बताया कि, ''जब मैं मुस्लिम धर्म गुरुओं और मदरसों के रिकार्ड देखता हूं, तो समझ में आता है कि उन्होंने देश के लिए क्या किया. अंग्रेजों ने उनकी खालें खींच दी, लेकिन उन्होंने माफीनामा लिखकर नहीं दिया.'' मसूद ने कहा कि, ''इस विरासत को बचाना हमारी प्राथमिकता है. इसीलिए हर साल की तरह इस बार में भोपाल जंगे आजादी का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है.''

विधायक मसूद बंधवाएंगे बहनों से राखी
मसूद ने कहा कि, ''इस देश की विरासत को बचाना हमारी प्राथमिकता है. इसलिए फेंस क्लब कई वर्षों से जंगे आजादी का कार्यक्रम आयोजित कर रहा है. औलमा इकराम मजहबी धर्म गुरुओं ने इस आजादी के लिए कितनी कुर्बानी दी है, ये नई पीढ़ी को बताना जरुरी है.'' मसूद ने कहा कि, ''इस प्रकार के लोग हमें बांटना चाहते हैं. न कभी ये बांटने में पहले सफल हुए न अंग्रेज सफल हुए और न ही ये होंगे. भोपाल की कई बहनें मुझे भी राखी बांधती हैं. तो कल बहुत सारे ऐसे भाई हैं, जिनको कल के दिन का बड़ा इंतजार होता है, कि उनकी बहनें उनकी कलाई पर राखी बांधे. वो दो मीठे शब्द उनसे बोल दें.'' मसूद ने कहा कि, ''हर बार की तरह रक्षाबंधन पर वो अपने विधानसभा क्षेत्र में बहनों से राखी बंधवाएंगे.''

आरिफ मसूद आजादी की लड़ाई में मुस्लिम हीरोज का योगदान बताएंग (ETV Bharat)

वोट चोरों के खिलाफ सामने आए लोग
लोकसभा चुनाव को लेकर मसूद ने कहा कि, ''सच्चाई ये है कि 25 से 30 सीटें जो हेरफेर हुई हैं, यदि वो न होती तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते. राहुल गांधी ने देश के सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है. मैं समझता हूं कि आजादी के इस पर्व पर जिस प्रकार इस देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए लोग लड़े थे. ऐसे ही वोट चोरों के खिलाफ लोगों को सामने आना चाहिए. राहुल गांधी वसूलों पर लड़ले वाले व्यक्ति हैं, हार और जीत पर नहीं.''

इस प्रकार होगा जंगे आजादी का कार्यक्रम
मसूद ने कहा कि, ''हर वर्ष जंगे आजादी का यह कार्यक्रम 9 अगस्त से शुरु होता है और 14 अगस्त तक चलता है. लेकिन इस बार राखी का त्योहर होने की वजह से इसे 12 अगस्त से शुरु करेंगे. इसके बाद एक बड़ा प्रोग्राम शहर में आयोजित करेंगे. इन कार्यक्रमों का आयोजन जहांगीराबद, काजी कैंप, सईदिया, रौनक शादी हाल चिकलोद रोड, इंडियन शादी हाल गिन्नोरी, बाल विहार समेत अन्य स्थानों पर किया जाएगा. इसमें स्कूल और मदरसों के बच्चे शामिल होंगे.''

मसूद ने कहा कि, ''हमारी कोशिश होती है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उलेमाओं की उन छोटी-छोटी चीजों को बताएं कि वो कौन-कौन से आंदोलन में शामिल रहे. आंदोलन में यदि उनको फांसी हुई तो कब हुई. उनके ऊपर क्या यातनाएं दी गईं. इससे नई जनरेशन को पता चलता है कि किन लोगों ने क्या कुर्बानी दी है.''

