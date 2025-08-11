नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस के जश्न से पूर्व दिल्ली के सभी बड़े बाजार सज गए हैं. हर ओर तिरंगे के रंग में सजे कपड़े, फैशन एसेसरीज़ नजर आ रही है. ईटीवी भारत की टीम दिल्ली के कनॉट प्लेस के नजदीक मौजूद शंकर बाजार का दौरा किया.

ट्रेंडिंग फैशन और फेस्टिव सेलिब्रेशन में महिलाओं के ड्रेसिंग सेंस की बड़ी भूमिका होती है. हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्‍त के दिन देश तिरंगे के रंग में डूबा नजर आएगा. इस बाबत बाजारों में महिलाओं के लिए तिरंगे की आकर्षक वैरायटी की ड्रेस, टी शर्ट, दुपट्टे, कुर्तियों और ड्रेसेज की सेल शुरू हो गई है. साथ ही बाजारों में तिरंगा झंडों की भी जमकर बिक्री हो रही है. बच्चों के लिए छोटे कागज वाले तिरंगे, बैंड, बैच, कैप, पेन, हेयर बैंड लोगों को पसंद आ रहे हैं.

तिरंगे रंग में सजा बाजार (SOURCE: ETV Bharat)

स्वतंत्रता दिवस पर अगर आप अपने कॉलेज, फैमिली या ऑफिस फंक्शन में इंडियन लुक में दिखना चाहती हैं, तो आप कुर्ते- कुर्ती, तिरंगा दुपट्टा और कई ड्रेस मटेरियल खरीदना चाहती हैं शंकर बाजार में बहुत सी वैराइटी आपको मिल जाएगी. यहां तिरंगे में कई आकर्षक दुपट्टे और ड्रेस मटेरियल मौजूद है.

ETV Bharat संवाददाता शशिकला सिंह की रिपोर्ट (SOURCE: ETV Bharat)

बाजार में कई तरह के तिरंगे रंग के दुपट्टे मौजूद

बाजार में दुपट्टा शॉप के मालिक मन्नू बताते हैं कि उनकी दुकान पर एक से बढ़कर एक दुपट्टे मौजूद हैं. स्वतंत्रता दिवस से 15 दिन पहले ट्राई कलर दुपट्टों की मांग काफी बढ़ जाती है. इस वक्त शॉप पर हर तरह के कपड़े में तिरंगे वाले दुपट्टे हैं. इसमें शिफॉन, कॉटन, सिल्क, बनारसी सिल्क, चंदेरी, जॉर्जट सभी अवेलेबल है.

बीजेपी सरकार आने के बाद झंडों की बढ़ी डिमांड-दुकानदार

दुकानदारों के मुताबिक बीते दो वर्षों में ट्राई कलर दुपट्टों की मांग कम हुए है और भगवा रंग के दुपट्टों की मांग बढ़ी है. इसकी भी कई वैरायटी मौजूद हैं. इसमें गुजरात का घाटचोला दुपट्टा काफी चला में है. इसमें हाथ से कढ़ाई की जाती है. वहीं सफेद कॉटन दुपट्टे में क्रोशिया की मदद से भगवा रंग का बॉडर तैयार किया जाता है यह भी हर वर्ष डिमांड में रहता है. इन दुपट्टों की कीमत 250 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक होती है. वहीं कई दिन पहले इस दुपट्टे की बुकिंग होती है, यह बुकिंग स्कूल, कॉलेज, मार्किट एसोसिएशन, सोसाइटी वालों की ओर से आती है.

बाजार में तिरंगे की रंग की चूड़ियां (SOURCE: ETV Bharat)

तिरंगे रंग की ड्रेसेज़ भी अवेलेबल

डिजाइनर सूट, स्कर्ट और टॉप सेल करने वाली सविता बताती हैं कि स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगे वाली ड्रेस की डिमांड काफी बढ़ जाती है. ग्राहक तिरंगे जैसा लुक दिखने वाले कपड़ों की डिमांड करते हैं. इस बाबत दुकान पर सूट सलवार का सेट तिरंगा पैटर्न भी मौजूद है

सफेद कुर्ते, ग्रीन प्लाजो और केसरिया दुपट्टों की बढ़ी डिमांड

वहीं जयपुरिया पैटर्न स्कर्ट के साथ वाइट टॉप या शॉर्ट कुर्ती भी कई डिजाइन में मौजूद है. कपड़े की क्वालिटी के अनुसार सभी की अलग-अलग कीमत है. इसमें शॉर्ट कुर्ती की कीमत 1000 रुपए है. वहीं स्कर्ट केसरी और हरे रंग की हैं इनकी कीमत 1200 रुपए है. इसके अलावा वाइट लॉन्ग कुर्ते के साथ केसरी दुपट्टा और हरा प्लाजो काफी चलन में है. 15 अगस्त के करीब 20 दिन पहले इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं. ताकि ग्राहक की हर मांगे पूरा कर सकें. सविता आगे बताते हैं कि बीते 10 वर्षों से तिरंगे लुक वाले कपड़ों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है. वहीं 15 अगस्त के दिन स्कूलों में भी कई खास आयोजन होते हैं इसके चलते उनके ड्रेस मटेरियल की बुकिंग कई दिन पहले हो जाती है.

बाजार में मिलने लगे तिरंगे झंडे (SOURCE: ETV BHARAT)

तिरंगे वाले दुप्पटे और कुर्ते सेल करने वाली रोमा राणा बताती हैं कि हर साल 15 अगस्त के दो हफ्ते पहले से व्हाइट कलर में ट्रेडिशनल पैटर्न वाली कुर्तियां और बंधेज वाले तिरंगा दुपट्टा की सेल शुरू हो जाती है. शंकर बाजार कनॉट प्लेस के नजदीक है यहां के ग्राहकों की मालूम है कि फेस्टिवल सीजन में उनकी डिमांड के मुताबिक कपड़े यहां मिल जाते हैं.

आजादी के जश्न की हो रही तैयारियां, इस दिन को खास बनाने में जुटी महिलाएं

फैशन के मामले में कोई महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकता, कई युवा लड़कियां तिरंगे लुक में दिखने वाली डिजाइन डाई करवाती हैं. वह भी इस बाजार में आसानी से ही जाता है. बंधेज वाले तिरंगा दुपट्टा की कीमत 250 रुपए है. वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सफेद कुर्तियों पर विशेष ऑफर भी रखे गए हैं. जैसे प्लेन वाइट कुर्ते पर हैंड वर्क वाली कुर्ती की कीमत 750 रुपए है. तिरंगे वाले दुप्पटे की डिमांड सबसे ज्यादा होती है. कई महिलाएं अपने बच्चों के लिए दुप्पटा लेने आती है. वहीं इस बाजार में कई वकील और ऑफिस जाने वाली महिलाएं भी तिरंगे वाले दुप्पटे लेने आती हैं.

महिलाओं के लिए ट्राई कलर में कुर्ती, प्लाजो और दुप्टटे मौजूद (SOURCE: ETV BHARAT)

दिल्ली के सदर बाजार में तिरंगे झंडे की खूब हो रही बिक्री

सदर बाजार में तिरंगा मटेरियल सेल करने वाले सूरज प्रकाश बताते हैं कि जब से देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है तब से झंडे की सेल में काफी बढ़त हुई है. इस बार भी बड़े साइज के तिरंगों की काफी डिमांड है. इसके चलते बाजार में इनकी शॉर्टेज हो रही है.

स्कूली बच्चों के लिए हर तरह की ड्रेस मौजूद (SOURCE: ETV Bharat)

वहीं इस बार बाजार में बच्चों के लिए कई नए आइटम्स आए हैं. तिरंगा लुक में प्लास्टिक की फिरकी बच्चों को काफी पसंद आ रही है. वहीं स्कूलों ऑफिसों, बाजार, राजनीतिक कार्यालय, मॉल, अस्पताल दुकानों को सजाने के लिए छोटे झंडों की भी काफी डिमांड है. लोगों ने पहले ही बुकिंग करवा ली थी, अब केवल माल लेने आ रहे हैं, इसके अलावा देश के अन्य राज्यों से भी कई बुकिंग आती है. इस बार मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, झारखंड, आदि राज्यों में छोटे दुकानदार झड़े लेकर गए हैं. वहीं उनके पास छोटे कागज वाले तिरंगे, बैंड, बैच, कैप, पेन, हेयर बैंड, आदि मौजूद हैं। यह भी हर वर्ष डिमांड में रहते हैं.

ये भी पढ़ें-दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा की मजबूत, पुलिस कमिश्नर सुरक्षा प्रहरियों से मिलने पहुंचे

ये भी पढ़ें- मात्र 1,279 रुपये में कर सकते हैं हवाई यात्रा, स्वतंत्रता दिवस पर एअर इंडिया एक्सप्रेस की 'फ्रीडम सेल'

ये भी पढ़ें- ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर राजधानी में जश्न का महौल, महरौली में बांटे गये तिरंगे, मटिया महल में दी गई सलामी