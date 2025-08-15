रांची: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस पदाधिकारियों से लेकर आरक्षी तक को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया. मोरहाबादी मैदान में आयोजित 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक के अलावा वीरता पदक और पुलिस सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया.

सम्मानित होने वाले पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों में आईपीएस ऋषभ झा, आईपीएस अनुराग राज समेत कई अन्य शामिल हैं. ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान के मंच से राज्यपाल ने झारखंड जगुआर के सब इंस्पेक्टर अमर तांती को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक, स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर रोहित कुमार रजक को असाधारण आसूचना कुशलता पदक, आईपीएस ऋषभ झा, आईपीएस अनुराग राज, एएसपी सीआरपीएफ विजेंद्र कुमार मिश्रा, डीएसपी दीपक कुमार, डीएसपी दिग्विजय सिंह, इंस्पेक्टर राजीव कुमार, इंस्पेक्टर विश्वजीत कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर रोशन कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर उमेश सिंह, हवलदार सुभाष दास, कांस्टेबल रवींद्र टोप्पो, कांस्टेबल गोपाल गंझू, कांस्टेबल कृष्णा उरांव, आरक्षी रंजीत कुमार को वीरता पदक से सम्मानित किया.

IPS ऋषभ कुमार झा और अनुराग राज को मिला वीरता पदक (Etv Bharat)

पुलिस सराहनीय सेवा पदक से कांस्टेबल रणधीर कुमार सिंह, विमल कुमार छेत्री, कांस्टेबल सलोमोनी मिंज, हेड कांस्टेबल संजय उरांव, हेड कांस्टेबल हेमा रानी कुल्लू, कांस्टेबल रेखा कुमारी, कांस्टेबल संजीव कुमार गुप्ता, कांस्टेबल ऋतुराज, हेड कांस्टेबल राजेंद्र राम, हेड कांस्टेबल अरुण उरांव, हेड कांस्टेबल संजय कुमार को सम्मानित किया गया.

खूंटी के तोरपा में चला नक्सल अभियान आज भी है याद - ऋषभ कुमार झा

नक्सल प्रभावित खूंटी के तोरपा में चलाए गए अभियान को याद करते हुए आईपीएस ऋषभ कुमार झा कहते हैं कि उन दिनों यह इलाका काफी नक्सल प्रभावित था और पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही थी, इस दौरान अनुराग राज ने भी महत्वपूर्ण सहयोग दिया, जिसके कारण इस इलाके के कई कुख्यात नक्सली या तो पकड़े गए या मारे गए. आज मुझे वीरता पदक मिला है.

आईपीएस अनुराग राज ने भी खूंटी के तोरपा में चलाए गए नक्सली अभियान को याद करते हुए कहा कि यह पुलिस के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था. उस समय ऋषभ कुमार झा के नेतृत्व में चलाया गया ऑपरेशन काफी सफल रहा था और इसीलिए मुझे वीरता पदक से सम्मानित किया गया है.

