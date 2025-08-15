जयपुर/फ्रांस: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत का तिरंगा फ्रांस के आसमान में लोकधुनों की ताल पर लहराया. राजस्थान के रहीस भारती और उनके धौद ग्रुप ने फ्रांस के ऐतिहासिक कॉन्फोलेन्स फेस्टिवल के मंच से दुनिया को भारतीय लोक कला का रंग दिखाए. यहां सिर्फ संगीत का नहीं बल्कि संस्कृति, स्वतंत्रता और एकता का उत्सव मनाया गया.

भारत की सांस्कृतिक धरोहर को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजस्थान के लोक कलाकार रहीस भारती और उनके धौद ग्रुप ने वैश्विक मंच पर पेश किया. 15 अगस्त को कॉन्फोलेन्स फेस्टिवल (Confolens Festival) का मुख्य मंच न केवल भारत की आजादी के उत्सव का साक्षी बना, बल्कि यहां से भारतीय संस्कृति, लोक कला और एकता का संदेश भी विश्वभर में फैलाया. ये क्षण राजस्थान सहित पूरे भारत के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण रहे.

धौद ग्रुप के डाइरेक्टर रहीस भारती (ETV Bharat Jaipur)

कलाकार रहीस भारती ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर फ्रांस के ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित कॉन्फोलेन्स फेस्टिवल (Confolens Festival) के मुख्य मंच पर धौद (DHOAD) ने भारत का प्रतिनिधित्व किया. ये विश्व का सबसे पुराना और सम्मानित लोक संगीत और नृत्य महोत्सव है, जो इस वर्ष अपनी 67वीं वर्षगांठ मना रहा है. इस विशेष अवसर पर रहीस भारती ने फ्रांस के रॉक स्टार यारोल पौपाउड (Yarol Poupaud) के साथ-साथ मेक्सिको और मैसेडोनिया के अंतरराष्ट्रीय कलाकारों के साथ मंच साझा किया. इस कार्यक्रम में तकरीबन 10 हजार से ज्यादा दर्शकों की उपस्थिति रही.

रहीस भारती ने कहा कि उन्हें गर्व है कि वे भारतीय हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर 'हर घर तिरंगा' का संदेश यूरोप में फैला रहे हैं. फ्रांस के विभिन्न शहरों और प्रमुख मंचों पर वे संगीत, नृत्य और कला के जरिए भारतीय तिरंगे को सम्मानपूर्वक पेश कर रहे हैं. बीते छह महीनों से धौद ग्रुप यूरोप टूर पर है. इस दौरान 60 दिनों में 45 कार्यक्रम पेश कर चुके हैं. फ्रांस, पोलैंड, स्वीडन, जर्मनी, बेल्जियम, पुर्तगाल और स्पेन सहित कई देशों के मंत्रालयों, टाउन हॉल्स और प्रतिष्ठित सांस्कृतिक आयोजनों से इनविटेशन मिला है.