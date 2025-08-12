ETV Bharat / state

आजादी के जश्न से पहले सुरक्षा कड़ी, जमीन से आसमान तक पुलिस की पैनी नजर, दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री बैन - INDEPENDENCE DAY 2025

स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली और नोएडा में पुलिस अलर्ट, ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली में गाड़ियों की एंट्री को लेकर एडवाइजरी जारी की

INDEPENDENCE DAY 2025
आजादी के जश्न से पहले पुलिस की चौकसी (SOURCE: ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 12, 2025 at 5:26 PM IST

4 Min Read

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली स्वतंत्रता दिवस पर विशेष सुरक्षा घेरे में होगी. 15 अगस्त को लाल किले पर होने वाले समारोह के दौरान किसी भी तरह की सुरक्षा चूक से बचने के लिए दिल्ली पुलिस ने बहुस्तरीय इंतजाम किए हैं.

16 अगस्त तक ड्रोन, पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर व अन्य उड़ने उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. इसके साथ ही सीमाओं पर बैरिकेडिंग और वाहनों की गहन जांच के साथ संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है. बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, मेट्रो, मॉल व बाजारों में सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मी चौकसी कर रहे हैं. लाल किले व आसपास के क्षेत्रों में क्विक रिएक्शन टीम (quick reaction team), बम निरोधक दस्ते व स्निफर डॉग्स(sniffer dogs) की तैनाती की गई है.

सीमाओं पर बैरिकेडिंग और चौकसी

दिल्ली पुलिस आयुक्त एसबीके सिंह के नेतृत्व में सभी जलों के डीसीपी के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई बार मीटिंग हो चुकी है. सीमाई क्षेत्रों पर विशेष चौकसी रखने के निर्देश दिए गए हैं. जिसके तहत सभी प्रमुख प्रवेश बिंदुओं पर बैरिकेड लगाए गए हैं, जहां आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है.

दिल्ली-नोएडा में सुरक्षा कड़ी (SOURCE: ETV BHARAT)

4000 निजी सुरक्षा प्रहरी भी तैनात
दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय में इस बार 4000 निजी सुरक्षा प्रहरियों को भी लगाया गया है, जो विभिन्न भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों, पार्किंग स्थलों व आयोजनों के आस-पास निगरानी में मदद करेंगे. इनकी जिम्मेदारी है भीड़ नियंत्रण, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर व आपात स्थिति में पुलिस को तुरंत सूचना देना. इसके लिए इन्हें प्रशिक्षित किया गया है.

खुफिया विभाग अलर्ट पर
स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा को लेकर सभी खुफियां एजेंसियां अलर्ट पर हैं. हर स्थिति परिस्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है.

Independence Day 2025
ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली में गाड़ियों की एंट्री को लेकर एडवाइजरी जारी की (SOURCE: ETV BHARAT)

दिल्ली पुलिस ने यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान पुलिस के साथ बढ़ाया समन्वय
दिल्ली पुलिस ने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की पुलिस के साथ समन्वय बढ़ाया है. सीमाओं पर संयुक्त जांच और खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान जारी है, जिससे किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके.

दिल्ली पुलिस की आम लोगों से अपील
दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें. किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस नियंत्रण कक्ष या नजदीकी थाने को दें.

Independence Day 2025
दिल्ली में कई स्तरीय सुरक्षा के इंतजाम (SOURCE: ETV BHARAT)

नोएडा में पुलिस प्रशासन अलर्ट

15 अगस्त को होने वाले ध्वजारोहण की तैयारियों और सुरक्षा के इंतजामों के बीच नोएडा में भी पुलिस अलर्ट है. डीसीपी नोएडा ने डॉग स्क्वायड टीम संग मिलकर मेट्रो स्टेशन और भीड़भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था ,का जायजा लिया. पुलिसकर्मियों को संदिग्धों पर पैनी नजर बनाए रखने पर जोर दिया है. लोगों से भी सहयोग करने की अपील की. ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली में गाड़ियों की एंट्री को लेकर एडवाइजरी जारी की है.

Independence Day 2025
दिल्ली के लाल किले की सुरक्षा कड़ी (SOURCE: ETV BHARAT)

डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद और एसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह और प्रवीन कुमार पुलिस बल, डाग स्क्वॉड और बीडीडीएस टीम संग मिलकर बाजार, मॉल, मेट्रो स्टेशन और आस-पास के भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लगातार पैदल मार्च कर रहे है. सीसीटीवी कैमरों और अलार्म सिस्टम को भी चेक किया जा रहा है. वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों को हर व्यक्ति की सघनता से तलाशी लेने के निर्देश दिए गए हैं. सादे कपड़ों में पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है. लेडी पुलिस को भी तैनात किया जा रहा है.

एडिशनल सीपी (लॉ एंड ऑर्डर) राजीव नरायण मिश्रा ने बताया कि 15 अगस्त को को देखते हुए पुलिस के व्यापक बंदोबस्त दिए गए हैं.

Independence Day 2025
चप्पे-चप्पे पर पुलिस प्रशासन की नजर (SOURCE: ETV BHARAT)

12 अगस्त रात 10 बजे से 15 अगस्त तक भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध
दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों का रूट डायवर्जtन किया गया है. 12 अगस्त की रात 10 बजे से 15 अगस्त तक भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा. चिल्ला, डीएनडी, कालिंदी कुंज और यमुना एक्सप्रेसवे से दिल्ली जाने वाले वाहनों के मार्गों में बदलाव किया गया है. जिसको हम लोग सोशल मीडिया, प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक कर रहे हैं, ताकि वाहन चालकों को आने जाने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो. यातायात संबंधी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर रेलवे स्टेशन पर चाक-चौबंद सुरक्षा, RPF अलर्ट

ये भी पढ़ें- आजादी के जश्न से पहले नोएडा में पुलिस का मेगा अभियान, फर्जी-प्री-एक्टिवेटिड सिम बेचने वालों पर पैनी नजर

ये भी पढ़ें- दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा की मजबूत, पुलिस कमिश्नर सुरक्षा प्रहरियों से मिलने पहुंचे

ये भी पढ़ें-स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हथियार तस्करी का अंतर्राज्यीय गिरोह पकड़ा

