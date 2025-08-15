ETV Bharat / state

स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी से लेकर हरियाणा के सीएम ने दी शुभकामनाएं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने फहराया तिरंगा

देश आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस अवसर पर राष्ट्रपति-पीएम से लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री तक सभी नेताओं ने शुभकामनाएं दी है.

Published : August 15, 2025 at 7:53 AM IST

चंडीगढ़: आज,15 अगस्त को भारत देश अपनी आजादी का 79वां दिवस बड़े उत्साह और धूमधाम से मना रहा है. राज्यभर के सभी जिलों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और समारोह आयोजित करने की तैयारी पूरी कर दी गई हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और देश के पीएम से लेकर राज्य के दिग्गज नेताओं तक सभी ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी से लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं ने भी देश और प्रदेशवासियों को स्वंतत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है.

पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं: देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है. उन्होंने लिखा है कि 'आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि यह सुअवसर सभी देशवासियों के जीवन में नया जोश और नई स्फूर्ति लेकर आए, जिससे विकसित भारत के निर्माण को नई गति मिले। जय हिंद!'

अमित शाह ने भी किया ट्वीट: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों को 15 अगस्त के दिन 79वां आजादी दिवस की शुभकामनाएं दी है. गृहमंत्री अमित शाह ने बधाई देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि 'समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। आजादी के आंदोलन में अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले स्वाधीनता सेनानियों को नमन करता हूँ। साथ ही, देश की एकता, अखंडता और स्वाभिमान के लिए दिन-रात एक करने वाले वीर जवानों का भी वंदन करता हूँ। आइए, हम सब मिलकर स्वतंत्रता संग्राम के अमर बलिदानियों के सपनों को चरितार्थ करें और विकसित, आत्मनिर्भर व हर क्षेत्र में श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना सर्वोच्च योगदान देने का संकल्प लें।'

केंद्रीय मंत्री ने फहराया तिरंगा: वहीं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है. बता दें कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सुबह 7 बजे दिल्ली में राष्ट्रीय ध्वज फहराया. उन्होंने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि 'समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं! माँ भारती की रक्षा एवं देश की आजादी में अपना समस्त न्‍योछावर करने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को कोटि-कोटि नमन। आइए, आजादी के इस महान पर्व को हम सब एकजुट होकर मनाएं एवं भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए इसकी एकता, अखंडता व अक्षुण्णता सदैव अटूट बनाए रखने का संकल्प लें। जय हिंद'

हरियाणा सीएम ने दी शुभकामनाएं: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी देश व प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है. सीएम सैनी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि '79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. 15 अगस्त 1947 वह दिन जब हमारे वीर सेनानियों ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर भारत माँ को आज़ादी दिलाई। तिरंगे की हर लहराती पट्टी में उनकी वीरगाथाएँ, उनके सपने और उनके अमर बलिदान बसे हैं। आज, 79वें स्वतंत्रता दिवस पर, हम न केवल आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, बल्कि संकल्प ले रहे हैं कि 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हम तन-मन से योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत'

