रन फॉर इंडिपेंडेंस डे: सद्भावना का संदेश लेकर दौड़े नौनिहाल - INDEPENDENCE DAY 2025

खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया.

Independence Day 2025
खेल एवं युवा कल्याण विभाग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 14, 2025 at 1:37 PM IST

बलौदा बाजार: देशभर में कल स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया जाएगा. राजधानी सहित सभी जिलों में भव्य आयोजन की तैयारियां जारी है. इसी कड़ी में बलौदा बाजार में सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया. सद्भावना दौड़ का आयोजन पंडित चक्रपाणि शुक्ल विद्यालय परिसर से किया गया. छात्र एकता का संदेश लेकर यहां से दौड़े.

सद्भावना दौड़ का आयोजन: हर साल सद्भावना दौड़ का आयोजन खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से किया जाता है. इस बार भी इस आयोजन में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया. भारत माता की जय के जयकारे लगाते हुए जब बच्चे शहर की सड़कों से निकले तो एक देशभक्ति का माहौल बन गया. लोग बच्चों के साथ भारत की जय के नारे लगाने लगे.

सद्भावना का संदेश लेकर दौड़े नौनिहाल (ETV Bharat)

खेल एवं युवा कल्याण विभाग: खेल एवं युवा कल्याण विभाग के इस आयोजन की तैयारियां सुबह से ही शुरु हो गई थी. सुबह जैसे ही 7 बजे सद्भावना दौड़ को हरी झंडी दिखाई गई. पंडित चक्रपाणि शुक्ल विद्यालय के छात्र देशभक्ति के नारे लगाते हुए दौड़ में शामिल हुए. सद्भावना दौड़ में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शिरकत करने पहुंचे. बच्चों ने सद्भावना दौड़ के जरिए लोगों को एकता का संदेश भी दिया.

नगर पालिका अध्यक्ष और भावना गुप्ता भी हुईं शामिल: दौड़ में भाग लेने वालों का उत्साह बढ़ाने के लिए पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता और नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन भी दौड़ में शामिल हुए. पुलिस अधीक्षक ने बच्चों से कहा कि ''आप कल के भविष्य हैं. अनुशासन और अच्छे विचारों के साथ आप न केवल अच्छे नागरिक बनें बल्कि देश की उन्नति में भी अपना योगदान भी दें. छोटी-छोटी अच्छी आदतें ही बड़े बदलाव की नींव डालती हैं''.

बच्चों ने दिया एकता का संदेश: नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन ने भी बच्चों की ऊर्जा की तारीफ करते हुए कहा कि “स्वतंत्रता और देश प्रेम की यह भावना हमेशा बनी रहे. जब हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा”.

कार्यक्रम में शामिल हुए आम शहरी: खेल एवं युवा कल्याण विभाग के इस आयोजन में पूर्व विधायक लक्ष्मी बघेल, स्काउट गाइड के राज्य उपाध्यक्ष विजय केशरवानी, सीईओ जिला पंचायत दिव्या अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह, एसडीएम प्रकाश कोरी, वरिष्ठ खेल अधिकारी प्रीति बंछोर समेत कई अधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए. सभी ने बच्चों के जोश और देशभक्ति की भावना की सराहना की.

छात्रों को किया गया सम्मानित: दौड़ के अंत में पुरस्कार वितरण और सम्मान समारोह भी हुआ, जिसमें विजेताओं को मेडल और प्रमाण पत्र देकर उनके प्रयासों को सराहा गया.

PANDIT CHAKRAPANI SHUKLA SCHOOLAUGUST 15 CELEBRATIONS 2025INDEPENDENCE DAY 2025 PARADE15 AUGUST 2025 RED FORT CELEBRATIONINDEPENDENCE DAY 2025

