देहरादून: 79 वे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दून पुलिस ने रूट और पार्किंग व्यवस्था की है. स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के मद्देनजर परेड ग्राउंड के चारों ओर सभी वाहनों, ठेलियों और रेहड़ियों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. साथ ही परेड के दौरान परेड ग्राउंड के चारों ओर जीरो-जोन रहेगा.
स्वतंत्रता दिवस परेड के सभी प्रतिभागियों, आर्मी, पैरामीलिट्री, पुलिस, होमगार्ड और प्रेस, कार्यक्रम देखने आने वाले सभी नागरिक आदि अपने वाहन रेंजर ग्राउंड, मंगला देवी इण्टर कालेज / IRDTA ऑडिटोरियम नियर सर्वे चौक में पार्क कर पैदल परेड ग्राउंड के दोनों सामान्य प्रवेश द्वार ( गेट न 04 व 05) से कार्यक्रम स्थल में पहुंचेंगे.
ऐसी रहेगी पार्किंग व्यवस्था
- वीआईपी और अधिकारी के वाहनों की पार्किंग मंच के पीछे रैम्प व खेल मैदान में पार्क किए जायेगें.
- स्वतंत्रता दिवस परेड के समस्त प्रतिभागियों, आर्मी, पैरामीलिट्री, पुलिस, होमगार्ड और प्रेस, कार्यक्रम देखने आने वाले बुजुर्गो,बच्चों और महिलाओं आदि के वाहन रेंजर ग्राउंड,मंगला देवी इण्टर कालेज,दून क्लब नियर सर्वे चौक में पार्क होंगे.
- धर्मपुर, दर्शनलाल चौक, दून चौक, की ओर से आने वाले समस्त वाहन रेंजर्स ग्राउंड में पार्क होंगे.
- सर्वे चौक की ओर से आने वाले वाहन मंगला देवी इण्टर कॉलेज ग्राउंड में पार्क होंगे.
- राजपुर रोड से परेड में प्रतिभाग और दर्शको के वाहन सेंट जोसेफ सुभाष रोड़ पर दीवार के किनारे वन -साईड स्ट्रीट व लार्ड वेंकटेश वेडिंग प्वाइंट के अंदर पार्क होंगे.
विक्रम वाहनों के लिये डायवर्ट व्यवस्था
- 2 नम्बर रूट (रायपुर रूट) के सभी विक्रम सहस्त्रधारा क्रासिंग से वापस भेजे जायेंगे.
- 3 नम्बर रूट (धर्मपुर रूट) के सभी विक्रम तहसील चौक से दून चौक से एमकेपी चौक की ओर से भेजे जाएंगे.
- 05 नम्बर रूट (आईएसबीटी रूट), 08 नम्बर रूट (कांवली रूट) के सभी विक्रम रेलवे गेट से वापस भेजे जाएंगे.
- प्रेमनगर रुट के सभी विक्रम प्रभात कट से वापस भेजे जाएंगे.
- राजपुर रुट के विक्रम ग्लोब चौक से पैसिफिक तिराहे होते हुए बैनी बाजार से वापस राजपुर रोड पर भेजे जाएंगे.
सिटी बसों के लिये डायवर्ट व्यवस्था
- आईएसबीटी से राजपुर रोड की ओर जाने वाली सिटी बसें दर्शनलाल चौक से घण्टाघर होते हुए राजपुर की ओर जायेंगी.
- रिस्पना की ओर से आने वाली सिटी बसें तहसील चौक से वापस दून चौक से एमकेपी चौक से आराघर को ओर वापस भेजी जायेंगी.
- रायपुर रोड से आने वाली सिटी बसें सहस्त्रधारा क्रांसिग से सहस्त्रधारा रोड से आईटी पार्क से राजपुर रोड घंटाघर से भेजी जायेंगी
बैरियर व्यवस्था की अगर बात करें तो परेड ग्राउंड के चारों ओर यातायात व्यवस्था बनाने के लिए आउटर और इनर पॉइंट्स पर 9 बैरियर लगाए गए हैं. आउटर प्वाईंट ईसीरोड सर्वे चौक, मनोज क्लिनिक, बुद्धा चौक, दर्शनलाल चौक, ओरिएण्ट चौक, पैसिफिक तिराहा है. यहां केवल वीआईपी और पासधारक वाहन सीमित संख्या में प्रवेश कर सकेंगे. इनर प्वाईंट रोजगार तिराहा, कनक चौक,डूंगा हाऊस, लैन्सडाऊन चौक, कान्वेन्ट तिराहा है. पासधारकों और वीवीआईपी को छोड़कर इनर प्वाईंट से कोई भी वाहन परेड ग्राउंड की ओर नहीं जायेगा. आम नागरिक रेंजर्स ग्राउंड निर्धारित पार्किंग में अपने वाहन पार्क कर पैदल परेड ग्राउंड मैदान के प्रवेश द्वार से प्रवेश करेंगे.
चेहल्लुम जुलूस, रूट प्लान
- जुलूस छोटा इमामबाडा ईसी रोड से सर्वे चौक होते हुए रोजगार तिराहा होकर कॉवेन्ट तिराहा से लैन्सडाउन चौक होकर दर्शन लाल चौक होते हुए तहसील चौक से ईनामुल्लाह बिल्डिंग जाएगा.
- जुलूस के सर्वे चौक पहुंचने से पहले 3, 5, 8, 2 नंबर विक्रम, प्रेमनगर ओर कैंट से आने वाले विक्रमों को डायवर्ट किया जायेगा.
- 3 नंबर विक्रम रेसकोर्स चौक से वापस से रेसकोर्स पीएनबी तिराहे होते हुए आराघर टी- जक्शन जाएगा.
- 5 व 8 नंबर विक्रम - रेलवे गेट से वापस जाएंगे.
- 2 नंबर विक्रम, सिटी बस और व्यवसायिक वाहन - सहस्त्रधारा क्रॉसिंग से वापस.
- प्रेमनगर और कैंट विक्रम - बिन्दाल पुल से वापस.
- जब जुलूस करनपुर से शुरू होगा तो उस स्थिति में अल्प समय के लिये यूकेलिप्टिस चौक से सर्वे चौक, बैनी बाजार चौक की ओर आने वाले वाहनों को घण्टाघर की ओर डायवर्ट किया जायेगा और आराघर चौक व क्रॉस रोड़ से यातायात डायवर्ट रहेगा.
- जब जुलूस सर्वे चौक से रोजगार तिराहे की ओर जायेगा तब सर्वे चौक से लैन्सडाउन चौक की ओर जाने वाले यातायात को क्रॉस रोड़ की ओर डायवर्ट किया जायेगा।मनोज क्लीनिक की ओर से कान्वेंट तिराहे की ओर यातायात नहीं जाने दिया जायेगा.
- कनक चौक से रोजगार तिराहा जाने वाले यातायात को पैसिफिक तिराहे से सुभाष रोड़ होते हुए बेनी बाजार की ओर भेजा जायेगा.
- जुलूस के लैन्सडाउन चौक पहुंचने से पहले बुद्धा चौक व दर्शन लाल चौक से कोई भी वाहन लैन्सडाउन चौक की ओर नहीं आयेगा.
- जुलूस के लैन्सडाउन चौक से दर्शन लाल चौक की ओर जाने से पहले तहसील चौक से समस्त वाहनों को दून चौक की ओर डायवर्ट किया जायेगा.
- ओरिएन्ट चौक से घण्टाघर आने वाले वाहनों को ओरिएन्ट चौक से कनक चौक की ओर भेजा जायेगा.
- घण्टाघर से दर्शनलाल चौक की ओर आने वाले वाहनों को ओरिएन्ट चौक की ओर भेजा जायेगा.
- बुद्धा चौक से कोई भी वाहन दर्शन लाल चौक की ओर नहीं भेजा जायेगा.
- जुलूस के तहसील चौक पहुंचने से पहले प्रिन्स चौक से आने वाले पूरा यातायात को द्रोण होटल कट से आईजी कट होते हुए दून चौक की ओर भेजा जायेगा.
- दून चौक से कोई भी वाहन तहसील चौक की ओर नहीं भेजा जायेगा.
- जिन- जिन स्थानों से जुलूस का पिछला हिस्सा क्रॉस होता जाएगा उक्त स्थानों पर परिस्थिति के अनुसार यातायात को तत्काल सामान्य किया जायेगा.