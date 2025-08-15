दंतेवाड़ा: जिले में स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति का खास नज़ारा देखने को मिला. सीआरपीएफ 111वीं वाहिनी के जवानों ने नक्सलगढ़ के अंदरूनी और नक्सल प्रभावित इलाकों में बाइक रैली निकालकर तिरंगा फहराया.

अंदरूनी इलाकों में भी जोश हाई: सीआरपीएफ 111वीं वाहिनी के जवानों ने नक्सलगढ़ के अंदरूनी और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भव्य बाइक रैली का आयोजन किया. द्वितीय कमान अधिकारी अरुण कुमार के नेतृत्व में जवान हाथों में तिरंगा लेकर जोशीले नारे लगाते रहे. फरसपाल, कुआकोंडा, पालनार और अरनपुर जैसे अति संवेदनशील इलाकों से बाइक रैली गुजरी.

नक्सलवाद के डर की जगह देशभक्ति: स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले जहां नक्सली स्वतंत्रता दिवस का बहिष्कार कर काले झंडे लगाते थे, वहीं अब जवानों की तैनाती के बाद कई जगह पहली बार तिरंगा लहराया गया. ग्रामीणों ने इस बदलाव को प्रेरणादायक बताया.

जिला मुख्यालय में विधायक ने फहराया तिरंगा: वहीं दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय में मुख्य अतिथि और विधायक किरण देव ने तिरंगा फहराया. मुख्यमंत्री का संदेश आम जनता को सुनाने के बाद उन्होंने परेड की सलामी ली और जवानों का हौसला बढ़ाया.

बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम और सम्मान: स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं, जिसमें बस्तर की सांस्कृतिक परंपरा भी दिखाई गई. बच्चों की देशभक्ति और कला देखकर लोगों ने उनका उत्साह बढ़ाया और उन्हें पुरस्कृत किया गया.

नक्सल पीड़ित परिवारों और जवानों का सम्मान: विधायक किरण देव ने नक्सल पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें श्रीफल भेंट किया और उनकी बातें सुनीं. साथ ही नक्सली क्षेत्र में सेवा दे रहे जवानों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया, जिससे उनका मनोबल और बढ़ा.