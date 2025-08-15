ETV Bharat / state

स्वतंत्रता दिवस 2025: नक्सलगढ़ में जवानों ने फहराया तिरंगा, दंतेवाड़ा के संवेदनशील इलाकों से निकली बाइक रैली - INDEPENDENCE DAY 2025 DANTEWADA

दंतेवाड़ा जिले के अंदरूनी इलाकों में भी स्वतंत्रता दिवस उत्साह से मनाया गया.

Independence Day 2025 Dantewada CRPF
दंतेवाड़ा के संवेदनशील इलाकों से निकली बाइक रैली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 15, 2025 at 11:01 AM IST

2 Min Read

दंतेवाड़ा: जिले में स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति का खास नज़ारा देखने को मिला. सीआरपीएफ 111वीं वाहिनी के जवानों ने नक्सलगढ़ के अंदरूनी और नक्सल प्रभावित इलाकों में बाइक रैली निकालकर तिरंगा फहराया.

अंदरूनी इलाकों में भी जोश हाई: सीआरपीएफ 111वीं वाहिनी के जवानों ने नक्सलगढ़ के अंदरूनी और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भव्य बाइक रैली का आयोजन किया. द्वितीय कमान अधिकारी अरुण कुमार के नेतृत्व में जवान हाथों में तिरंगा लेकर जोशीले नारे लगाते रहे. फरसपाल, कुआकोंडा, पालनार और अरनपुर जैसे अति संवेदनशील इलाकों से बाइक रैली गुजरी.

नक्सलवाद के डर की जगह देशभक्ति: स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले जहां नक्सली स्वतंत्रता दिवस का बहिष्कार कर काले झंडे लगाते थे, वहीं अब जवानों की तैनाती के बाद कई जगह पहली बार तिरंगा लहराया गया. ग्रामीणों ने इस बदलाव को प्रेरणादायक बताया.

जिला मुख्यालय में विधायक ने फहराया तिरंगा: वहीं दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय में मुख्य अतिथि और विधायक किरण देव ने तिरंगा फहराया. मुख्यमंत्री का संदेश आम जनता को सुनाने के बाद उन्होंने परेड की सलामी ली और जवानों का हौसला बढ़ाया.

बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम और सम्मान: स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं, जिसमें बस्तर की सांस्कृतिक परंपरा भी दिखाई गई. बच्चों की देशभक्ति और कला देखकर लोगों ने उनका उत्साह बढ़ाया और उन्हें पुरस्कृत किया गया.

नक्सल पीड़ित परिवारों और जवानों का सम्मान: विधायक किरण देव ने नक्सल पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें श्रीफल भेंट किया और उनकी बातें सुनीं. साथ ही नक्सली क्षेत्र में सेवा दे रहे जवानों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया, जिससे उनका मनोबल और बढ़ा.

स्वतंत्रता दिवस 2025: रायपुर में सीएम साय ने किया ध्वजारोहण, संबोधन की बड़ी बातें
पीसीसी चीफ दीपक बैज ने राजीव भवन में फहराया तिरंगा, भ्रष्टाचार, वादाखिलाफी और कानून-व्यवस्था पर भाजपा सरकार को घेरा
Independence Day 2025 LIVE : बस्तर कभी रेड कॉरिडोर था आज वह ग्रीन कॉरिडेर बना- पीएम मोदी

दंतेवाड़ा: जिले में स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति का खास नज़ारा देखने को मिला. सीआरपीएफ 111वीं वाहिनी के जवानों ने नक्सलगढ़ के अंदरूनी और नक्सल प्रभावित इलाकों में बाइक रैली निकालकर तिरंगा फहराया.

अंदरूनी इलाकों में भी जोश हाई: सीआरपीएफ 111वीं वाहिनी के जवानों ने नक्सलगढ़ के अंदरूनी और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भव्य बाइक रैली का आयोजन किया. द्वितीय कमान अधिकारी अरुण कुमार के नेतृत्व में जवान हाथों में तिरंगा लेकर जोशीले नारे लगाते रहे. फरसपाल, कुआकोंडा, पालनार और अरनपुर जैसे अति संवेदनशील इलाकों से बाइक रैली गुजरी.

नक्सलवाद के डर की जगह देशभक्ति: स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले जहां नक्सली स्वतंत्रता दिवस का बहिष्कार कर काले झंडे लगाते थे, वहीं अब जवानों की तैनाती के बाद कई जगह पहली बार तिरंगा लहराया गया. ग्रामीणों ने इस बदलाव को प्रेरणादायक बताया.

जिला मुख्यालय में विधायक ने फहराया तिरंगा: वहीं दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय में मुख्य अतिथि और विधायक किरण देव ने तिरंगा फहराया. मुख्यमंत्री का संदेश आम जनता को सुनाने के बाद उन्होंने परेड की सलामी ली और जवानों का हौसला बढ़ाया.

बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम और सम्मान: स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं, जिसमें बस्तर की सांस्कृतिक परंपरा भी दिखाई गई. बच्चों की देशभक्ति और कला देखकर लोगों ने उनका उत्साह बढ़ाया और उन्हें पुरस्कृत किया गया.

नक्सल पीड़ित परिवारों और जवानों का सम्मान: विधायक किरण देव ने नक्सल पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें श्रीफल भेंट किया और उनकी बातें सुनीं. साथ ही नक्सली क्षेत्र में सेवा दे रहे जवानों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया, जिससे उनका मनोबल और बढ़ा.

स्वतंत्रता दिवस 2025: रायपुर में सीएम साय ने किया ध्वजारोहण, संबोधन की बड़ी बातें
पीसीसी चीफ दीपक बैज ने राजीव भवन में फहराया तिरंगा, भ्रष्टाचार, वादाखिलाफी और कानून-व्यवस्था पर भाजपा सरकार को घेरा
Independence Day 2025 LIVE : बस्तर कभी रेड कॉरिडोर था आज वह ग्रीन कॉरिडेर बना- पीएम मोदी

For All Latest Updates

TAGGED:

AUGUST 15 CELEBRATIONSDANTEWADA CRPFस्वतंत्रता दिवस 2025नक्सलगढ़ में तिरंगाINDEPENDENCE DAY 2025 DANTEWADA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ की बेटी खुशबू नाग कैसे बनी इंटरनेशनल चैंपियन, जानिए ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.