ETV Bharat / state

17 प्लाटूनों की सलामी लेंगे सीएम विष्णु देव साय, 15 अगस्त को भव्य परेड - INDEPENDENCE DAY 2025

पुलिस परेड ग्राउंड में परेड का रिहर्सल अंतिम चरण में.

INDEPENDENCE DAY 2025
17 प्लाटूनों की सलामी लेंगे सीएम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 13, 2025 at 2:49 PM IST

2 Min Read

रायपुर: पुलिस परेड ग्राउंड में जवान 15 अगस्त के परेड के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं. स्वतंत्रता दिवस पर इस बार रायपुर में भव्य आयोजन किया जा रहा है. रायपुर परेड ग्राउंड में सीएम विष्णु देव साय ध्वजारोहण करेंगे. झंडा वंदन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. परेड की प्रैक्टिस भी जवान जोर शोर से कर रहे हैं. 28 जुलाई से ही परेड की प्रैक्टिस जारी है. कलेक्टर गौरव कुमार सिंह आज परेड की तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद रायपुर परेड ग्राउंड पहुंचे.

17 प्लाटूनों की सलामी लेंगे सीएम विष्णु देव साय: 15 अगस्त को होने वाले भव्य परेड में अश्व दल की टीम, बैगपाइपर बैंड, एनसीसी कैडेट्स और सुरक्षाबल की टुकड़ियां शामिल होंगी. इस स्वतंत्रता दिवस पर कुल 17 प्लाटूनों की सलामी सीएम विष्णु देव साय लेंगे.

17 प्लाटूनों की सलामी लेंगे सीएम (ETV Bharat)

हर स्वतंत्रता दिवस का आयोजन अपने आप में खास होता है. मैदान में आप देखेंगे हॉर्स का प्रदर्शन बैकपाइपर बैंड का प्रदर्शन. जिन लोगों के द्वारा अच्छा और सराहनीय कार्य किया जाता है उन्हें पदक अलंकरण से सम्मानित किया जाता है. स्वतंत्रता दिवस को लेकर हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है. स्वतंत्रता दिवस को लेकर रायपुरवासियों में काफी उत्साह है. शुक्रवार स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण करेंगे: डॉ गौरव कुमार सिंह, कलेक्टर, रायपुर

बैगपाइपर बैंड होगा आकर्षण का केंद्र: स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में वीआईपी मंच की तरफ परेड की भव्य सलामी होगी. स्कूली बच्चों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. महिला बैगपाइपर बैंड की आकर्षक प्रस्तुति होगी. अश्वारोही दल की ओर से भी भी एक आकर्षक प्रस्तुति दी जाएगी. बहादुर जवानों को पदक देकर सम्मानित भी किया जाएगा.

सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम: 15 अगस्त में किसी तरह का कोई विघ्न न हो इसके लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं. कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे. जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षाबलों की नजर रहेगी.

पुलिस परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी, 16 प्लाटून कर रहे अभ्यास, ओडिशा का दल भी करेगा प्रदर्शन
वंदे मातरम: स्वतंत्रता संग्राम का साक्षी रायपुर का पुलिस परेड ग्राउंड, इतिहास के पन्नों में दर्ज कहानी
धमतरी पुलिस ने कराई बदमाशों की परेड, तड़ीपार होने के बाद भी शहर में घूम रहे थे

रायपुर: पुलिस परेड ग्राउंड में जवान 15 अगस्त के परेड के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं. स्वतंत्रता दिवस पर इस बार रायपुर में भव्य आयोजन किया जा रहा है. रायपुर परेड ग्राउंड में सीएम विष्णु देव साय ध्वजारोहण करेंगे. झंडा वंदन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. परेड की प्रैक्टिस भी जवान जोर शोर से कर रहे हैं. 28 जुलाई से ही परेड की प्रैक्टिस जारी है. कलेक्टर गौरव कुमार सिंह आज परेड की तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद रायपुर परेड ग्राउंड पहुंचे.

17 प्लाटूनों की सलामी लेंगे सीएम विष्णु देव साय: 15 अगस्त को होने वाले भव्य परेड में अश्व दल की टीम, बैगपाइपर बैंड, एनसीसी कैडेट्स और सुरक्षाबल की टुकड़ियां शामिल होंगी. इस स्वतंत्रता दिवस पर कुल 17 प्लाटूनों की सलामी सीएम विष्णु देव साय लेंगे.

17 प्लाटूनों की सलामी लेंगे सीएम (ETV Bharat)

हर स्वतंत्रता दिवस का आयोजन अपने आप में खास होता है. मैदान में आप देखेंगे हॉर्स का प्रदर्शन बैकपाइपर बैंड का प्रदर्शन. जिन लोगों के द्वारा अच्छा और सराहनीय कार्य किया जाता है उन्हें पदक अलंकरण से सम्मानित किया जाता है. स्वतंत्रता दिवस को लेकर हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है. स्वतंत्रता दिवस को लेकर रायपुरवासियों में काफी उत्साह है. शुक्रवार स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण करेंगे: डॉ गौरव कुमार सिंह, कलेक्टर, रायपुर

बैगपाइपर बैंड होगा आकर्षण का केंद्र: स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में वीआईपी मंच की तरफ परेड की भव्य सलामी होगी. स्कूली बच्चों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. महिला बैगपाइपर बैंड की आकर्षक प्रस्तुति होगी. अश्वारोही दल की ओर से भी भी एक आकर्षक प्रस्तुति दी जाएगी. बहादुर जवानों को पदक देकर सम्मानित भी किया जाएगा.

सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम: 15 अगस्त में किसी तरह का कोई विघ्न न हो इसके लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं. कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे. जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षाबलों की नजर रहेगी.

पुलिस परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी, 16 प्लाटून कर रहे अभ्यास, ओडिशा का दल भी करेगा प्रदर्शन
वंदे मातरम: स्वतंत्रता संग्राम का साक्षी रायपुर का पुलिस परेड ग्राउंड, इतिहास के पन्नों में दर्ज कहानी
धमतरी पुलिस ने कराई बदमाशों की परेड, तड़ीपार होने के बाद भी शहर में घूम रहे थे

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIAN INDEPENDENCE HISTORYINDEPENDENCE DAY 2025 PARADECM VISHNU DEO SAI15 AUGUST RED FORT CELEBRATIONSINDEPENDENCE DAY 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ की बेटी खुशबू नाग कैसे बनी इंटरनेशनल चैंपियन, जानिए ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.