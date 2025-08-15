नई दिल्ली: भारत आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. देशभर में आजादी का यह पर्व उत्साह और गौरव के साथ मनाया जा रहा है. इस अवसर पर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सीएम रेखा गुप्ता ने ध्वजारोहण किया. इससे पहले दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं. साथ ही उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के वीर सपूतों को नमन किया.

सीएम ने कहा कि राष्ट्रभक्तों के साहस, त्याग एवं बलिदान के फलस्वरूप ही 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ. उन्होंने कहा कि आज हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वह उन्हीं अमर वीरों की देन है. यह राष्ट्र सदैव उनकी ऋणी रहेगा. दिल्ली सरकार की मुखिया होने के नाते में यह कहना चाहती हूं कि यमुना लौटकर वापस अपने अविरल स्वरूप में आएगी. एक दिन दिल्ली मां यमुना का वह प्रतिबिंब देखेगी जहां हमारी भावनाएं और आशाएं प्रफुल्लित होंगी.

सभी झुग्गीवालों को मिलेगा मकान

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली में देश में सर्वोत्तम बुनियादी ढांचा तैयार करेगी. दिल्ली सरकार शहर के प्रत्येक झुग्गी निवासी को पक्का मकान उपलब्ध कराएगी. उन्होंने कहा कि दिल्ली में 700 से ज्यादा झुग्गी बस्ती और अनॉथराइज्ड कॉलोनी हैं. मैं तिरंगे की छांव में यह कह रही हूं कि आप सभी झुग्गीवासियों को मकान मिलेंगे. हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के जन्मदिन पर हमारी सरकार 25 दिसंबर को अटल कैंटीन खोलने जा रही है, जिसमें हमारे मजदूर भाई पांच रुपये में खाना खा सकेंगे. मैं उन अपनी श्रमिक बहनों से कहना चाहती हूं कि उन्हें काम पर जाने के लिए बच्चों की चिंता रहती थी. अब उनके लिए दिल्ली में 500 पालना केंद्र खोले जाएंगे, जिनमें उन्हें बच्चों को छोड़ने की सुविधा मिलेगी. वह अपने बच्चों को इन पालना केंद्रों में छोड़कर अपने काम पर जा सकेंगी.

स्वतंत्रता दिवस (ETV Bharat)

फीस कंट्रोल शिक्षा बिल का नोटिफिकेशन जारी

सीएम ने कहा कि हमने शिक्षा बिल का आज नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. अब दिल्ली के प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे. दिल्ली के मध्यवर्गीय अभिभावकों को इससे बड़ी राहत मिलेगी. हमारी सरकार ने 12वीं के मेधावी बच्चों को लैपटॉप देने का निर्णय लिया है. खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए की राशि भी दिल्ली सरकार देगी. 66 आरोग्य मंदिर तैयार हो गए हैं. अगस्त माह में हम पांच नए हॉस्पिटल के एक्सटेंशन का उद्घाटन करने जा रहे हैं. इनमें 1300 बेड बढ़ेंगे. इसके अलावा अस्पतालों में जिन मशीनों की कमी है, उन मशीनों को लगाने का काम चल रहा है. दिल्ली हम सबकी दिल्ली है. इसको आगे बढ़ाने का काम सिर्फ सरकारों का नहीं हम सबका है. हम सब मिलकर अपनी दिल्ली को आगे बढ़ाएंगे.

