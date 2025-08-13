ETV Bharat / state

चिंतामणि महाराज बलरामपुर में फहराएंगे झंडा, स्कूली बच्चों की परेड होगी आकर्षण का केंद्र - INDEPENDENCE DAY 2025

रिहर्सल को देखने के लिए कलेक्टर और एसपी पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पहुंचे.

Independence Day 2025
चिंतामणि महाराज बलरामपुर में फहराएंगे झंडा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 13, 2025 at 3:06 PM IST

बलरामपुर: पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां अपने अंतिम चरण में है. बुधवार को तैयारियां का जायजा लेने के लिए कलेक्टर और एसपी पहुंचे. दोनों अफसरों ने परेड का रिहर्सल देखा और परेड की सलामी भी ली. इस बार 15 अगस्त पर बीजेपी सांसद चिंतामणि महाराज ध्वजारोहण करेंगे.

सांसद चिंतामणि महाराज करेंगे ध्वजारोहण: जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन ग्राउंड में सांसद चिंतामणि महाराज भव्य परेड की सलामी लेंगे. परेड के बाद स्कूली बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश करेंगे. बच्चों ने अपने कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं. कलेक्टर ने कहा कि बच्चे 15 अगस्त के दिन होने वाले आयोजन को लेकर काफी उत्साहित हैं.

चिंतामणि महाराज बलरामपुर में फहराएंगे झंडा (ETV Bharat)
Independence Day 2025
चिंतामणि महाराज बलरामपुर में फहराएंगे झंडा (ETV Bharat)

सुरक्षा के रहेंगे चाक चौबंद इंतजाम: परेड की तैयारियों के साथ कलेक्टर और एसपी ने मंच की व्यवस्था को भी देखा. आने वाले लोगों की गाड़ियों की पार्किंग कहां होगी, आम लोगों के बैठने की व्यवस्था कहां होगी इसको भी देखा. जरुरत के मुताबिक अफसरों ने कई दिशा निर्देश भी कर्मचारियों को दिए.

स्कूली बच्चे पेश करेंगे रंगारंग कार्यक्रम: स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के अंतिम दौर के रिहर्सल में विभिन्न स्कूलों के छात्र-छात्राओं ने देशभक्ति से ओत-प्रोत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अभ्यास किया. बच्चों ने कहा कि वो 15 अगस्त के दिन अपनी बेस्ट परफार्मेंस देंगे.

Independence Day 2025
चिंतामणि महाराज बलरामपुर में फहराएंगे झंडा (ETV Bharat)

आज फूल ड्रेस रिहर्सल था. पंद्रह अगस्त को जिस तरह से जिस समय से कार्यक्रम होने हैं उसी तरह से हमने रिहर्सल कराया है. इस बार मुख्य अतिथि सांसद चिंतामणि महाराज होंगे उनके द्वारा ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली जाएगी. मार्च पास्ट होगा और बच्चों के द्वारा क्लचरल प्रोग्राम होंगे उसके बाद पुरस्कार वितरण होंगे: राजेंद्र कटारा, कलेक्टर, बलरामपुर

शहीदों को करेंगे नमन: कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में शहीदों का सम्मान भी किया जाएगा. कलेक्टर ने कहा कि सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं. 15 अगस्त के दिन भव्य परेड और बेहतरीन सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा.

