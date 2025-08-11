रायपुर: स्वतंत्रता दिवस, वो दिन जब हर दिल एक सुर में धड़कता है, हर आंख में देशभक्ति की चमक उतर आती है, और हर गली-कूचे में तिरंगा आसमान से बातें करता है. इस बार छत्तीसगढ़ में यह नज़ारा और भी खास होगा. छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने घोषणा की है कि 15 अगस्त को प्रदेशभर के सभी मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाएगा.

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का आदेश: छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने इस पहल को मंजूरी देते हुए कहा कि तिरंगा सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं, यह हमारी पहचान, हमारी आज़ादी और हमारी क़ुर्बानियों का प्रतीक है. इसे हर जगह लहराना, हर दिल में देश के लिए मोहब्बत जगाना है. सलीम राज ने निर्देश जारी कर कहा है कि 15 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के सभी मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों पर तिरंगा झंडा फहराया जाए.

"देश की सलामती के लिए करें दुआ": छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने बोर्ड के जरिए अपील की है कि स्वतंत्रता दिवस को पूरी गरिमा के साथ मनाया जाए. ध्वजारोहण के बाद देश की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं की जाएं. साथ ही यह दिन आपसी भाईचारा, एकता और इंसानियत का संदेश देने का मौका बने.

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का आदेश (ETV BHARAT)

15 अगस्त की सुबह जब मस्जिदों की मीनारें, मदरसों के प्रांगण और दरगाहों की चौखट पर तिरंगा लहराएगा, तब हर ओर से यही पैगाम जाएगा.हम सब एक हैं, और हमारा वतन सबसे प्यारा है- डॉक्टर सलीम राज, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड

दिलों को जोड़ने वाली होगी स्वतंत्रता दिवस: सलीम राज ने यह भी कहा कि इस बार का स्वतंत्रता दिवस न सिर्फ़ रंग-बिरंगी पतंगों और देशभक्ति गीतों का, बल्कि दिलों को जोड़ने वाले तिरंगे का भी साक्षी बनेगा. राज्य वक्फ बोर्ड के आदेश के बाद इस बार छत्तीसगढ़ के मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों पर तिरंगा फहरेगा.