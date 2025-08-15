धमतरी: जिले का इस बार का जिला स्तरीय मुख्य स्वतंत्रता दिवस समारोह रोमांच और जोश से भरपूर रहा. आकर्षण का केंद्र रहे अबूझमाड़ मलखंब एकेडमी के खिलाड़ियों ने अपने अद्भुत करतबों से दर्शकों को हैरान कर दिया. खास बात यह रही कि इंडिया गॉट टैलेंट सीजन 10 के विजेता भी मंच पर मौजूद थे, जिन्होंने अपनी दमदार प्रस्तुति से जोश की लहर पैदा कर दी.
ध्वजारोहण और परेड का जोश: समारोह का आयोजन डॉ. शोभाराम देवांगन शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक शाला के एकलव्य खेल मैदान में हुआ. कुरूद विधायक अजय चंद्राकर ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली.
बारिश के बीच भी धमतरी की जनता और प्रतिभागियों का जोश देखते ही बनता था. यह हमारे देशभक्ति और एकजुटता का प्रमाण है.- अजय चंद्राकर, विधायक
मार्च पास्ट और सांस्कृतिक कार्यक्रम: परेड में पुलिस, अर्द्धसैनिक बल, नगर सेना, एनसीसी, स्काउट-गाइड, रेडक्रॉस की छात्राओं ने हिस्सा लिया. निजी स्कूल की छात्राओं ने बैंड की धुन पर शानदार मार्च पास्ट किया. सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए और बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली टीमों को पुरस्कार दिया गया.
शहीदों को नमन और सम्मान: मुख्य अतिथि ने जिले के शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया और उनका हाल जाना. साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों और प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र एवं शील्ड देकर पुरस्कृत किया गया.
अबूझमाड़ मलखंब एकेडमी के खिलाड़ियों की प्रस्तुति न सिर्फ खेल भावना को बढ़ावा देती है, बल्कि पारंपरिक खेल संस्कृति के प्रति नई ऊर्जा और जागरूकता भी पैदा करती है.- कलेक्टर अविनाश मिश्रा
इंटरनेशनल पहचान बना रहे ये खिलाड़ी: अबूझमाड़ के ये खिलाड़ी इंडिया गॉट्स टैलेंट से सुर्खियों में आए थे. पिछड़े क्षेत्र के बच्चों ने प्रशिक्षक मनोज प्रसाद के मार्गदर्शन में नवंबर 2017 से मलखंब का अभ्यास शुरू किया और कुछ ही साल में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बना ली. 2 खिलाड़ी रोमानिया भी जाने वाले हैं.
इन बच्चों ने साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी सुविधा की मोहताज नहीं होती. मेहनत और लगन से सब कुछ संभव है. हमारे 2 खिलाड़ी रोमानिया भी जाने वाले हैं- मनोज प्रसाद, प्रशिक्षक
स्वतंत्रता दिवस समारोह में विधायक चंद्राकर ने मुख्यमंत्री का जनता के नाम संदेश पढ़ा. वहीं तीन रंग के गुब्बारे आकाश में छोड़े और परेड कमांडरों से परिचय प्राप्त किया.