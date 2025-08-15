ETV Bharat / state

उत्तराखंड में जश्न ए आजादी, झूमा हर देशवासी, जानिये कहां कैसे सेलिब्रेट हुआ स्वतंत्रता दिवस - INDEPENDENCE DAY 2025

देश आज 79वें स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. आज देशवासी स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर बलिदानियों को याद कर रहा है.

INDEPENDENCE DAY 2025
उत्तराखंड में जश्न ए आजादी (ETV BHARAT)
देहरादून: देशभर में आज आजादी का जश्न मनाया जा रहा है. स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ के मौके पर देशभर में रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है. देशभक्ति के गीत फिजाओं में घूम रहे हैं. बात अगर उत्तराखंड की करें तो यहां भी प्रदेश के अलग अलग जिलों में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ मनाई गई. प्रदेशभर में कहां क्या कुछ हुआ आइये आपको बताते हैं.

देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में आजादी का जश्न:राजधानी देहरादून के कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में 15 अगस्त के अवसर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन मेहरा ने ध्वजारोहण किया. उन्होंने प्रदेशवासियों को 79 वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी. इस मौके पर उन्होंने कहा कि इन 79 वर्षों में भारत में कई उपलब्धियां हासिल की हैं. इस दौरान करन माहरा ने आज के हालातों पर भी चर्चा की. पंचायत चनाव के साथ ही देश के चुनावों को लेकर भी करन माहरा अपनी बात रखी.

independence day 2025
देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में आजादी का जश्न (ETV BHARAT)

मसूरी में धूमधाम से मना स्वतंत्रता दिवस: मसूरी में आजादी की वर्षगांठ पर देश भक्ति, समर्पण और विकास का एक नया संदेश दिया. शहर के गांधी चौक पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने ध्वजारोहण कर आज़ादी के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी. जनता से देश की एकता, अखंडता और स्वच्छता बनाए रखने का आह्वान किया. कार्यक्रम में स्थानीय विद्यालयों के छात्रों ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए. जिन्होंने माहौल को भावुक और उत्साहपूर्ण बना दिया. इस विशेष मौके पर मसूरी के पांच विभूतियों के साथ सफाई कर्मचारियों और सफाई निरीक्षकों को उनके निरंतर सेवा भाव और समर्पण के लिए पुष्पगुच्छ, शॉल और प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। सभा में मौजूद हर व्यक्ति ने उनके योगदान को सराहा.

independence day 2025
मसूरी में धूमधाम से मना स्वतंत्रता दिवस: (ETV BHARAT)

काशीपुर भाजपा कार्यालय में ध्वजारोहण: आज काशीपुर में भाजपा कार्यालय में ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया. इस मौके पर उत्तराखंड सरकार में पीसीयू चैयरमैन राम मेहरोत्रा, भाजपा के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष आशीष गुप्ता, पूर्व संगठन मंत्री संजय कुमार और काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा सहित भाजपा के मंडल अध्यक्षों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने झंडारोहण के स्वतंत्रता दिवस मनाया. इस मौके पर भाजपा के पूर्व कोषाध्यक्ष आशीष गुप्ता ने कहा भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो देश के लिए जीना चाहती है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज हमरा राष्ट्र विकसित राष्ट्र बनने के लिए तैयार है. ऐसे सभी को राष्ट्र प्रेम की ज्वाला को अपने अंदर जलाए रखना है.

independence day 2025
काशीपुर भाजपा कार्यालय में ध्वजारोहण (ETV BHARAT)

काशीपुर में विभिन्न शैक्षिक संस्थानों के साथ-साथ सरकारी कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया. वही इस मौके पर काशीपुर नगर निगम में नगर निगम महापौर दीपक वाली काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा के साथ-साथ नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों तथा सभी पार्षदों ने शहर के सभी गणमान्य लोगों के साथ सामूहिक रूप से ध्वजारोहण किया.

इस मौके पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों के अलावा पूर्व सैनिकों तथा उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया. इस दौरान विभिन्न शिक्षण संस्थानों से पहुंचे स्कूली बच्चों ने पहलगाम की घटना तथा उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की झांकी पेश की.

काशीपुर में छात्राओं ने निकाली रैली: काशीपुर के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं ने रैली निकाली गई. रैली में इंटर कॉलेज की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया. इस मौके पर कॉलेज की प्रधानाचार्य गीता जायसवाल ने कहा कि छात्राओं में रैली के माध्यम से सभी को यह संदेश दिया कि आजादी के इस पर्व को हंसी-खुशी के साथ मनाएं. देवी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज से शुरू होकर पोस्ट ऑफिस रोड, नगर निगम रोड, नई सब्जी मंडी, तहसील रोड से महाराणा प्रताप चौक होते हुए वापस इंटर कॉलेज में आकर संपन्न हुई. उन्होंने आजादी के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी शहीदों को नमन किया. छात्रों ने कहा यह आजादी हमें हमारी स्वतंत्रता के साथ-साथ दायित्वों के निर्वहन की भी प्रेरणा देती है.

independence day 2025
काशीपुर में छात्राओं ने निकाली रैली (ETV BHARAT)

रामनगर की छात्राओं का अनोखा संदेश: रामनगर स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्राओं ने समाज को एक अनोखा और प्रेरणादायी संदेश दिया. छात्राओं ने मंच पर पान, शराब, ड्रग्स, सिगरेट और तंबाकू जैसे घातक व्यसनों का रूप धारण कर युवाओं को नशे के दुष्परिणामों से रूबरू कराया. उनके इस अनूठे प्रयास ने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया.

independence day 2025
रामनगर की छात्राओं का अनोखा संदेश (ETV BHARAT)

कार्यक्रम में छात्राओं ने “व्यसन राजा” बनकर यह दर्शाया कि किस प्रकार ये नशे की वस्तुएं युवाओं की जिंदगी को खोखला बना रही है. छात्राओं ने अपने संदेश में कहा कि आज की युवा पीढ़ी सबसे अधिक नशे के जाल में फंस रही है. नशे की लत से न केवल उनका शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ता है बल्कि उनके करियर, परिवार और समाज पर भी गहरा असर पड़ता है. उन्होंने बताया नशा करने वाला व्यक्ति केवल खुद का ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार और समाज का भी नुकसान करता है.

independence day 2025
ड्रग्स से दूर रहने का संदेश (ETV BHARAT)

