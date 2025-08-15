ETV Bharat / state

नक्सलगढ़ में मना आजादी का जश्न , शान से लहराया तिरंगा, बंदूक बारुद अब गुजरे जमाने की बात

15 अगस्त के मौके पर नक्सलगढ़ के गांवों में तिरंगा लहराया.जिसकी खुशी बच्चों से लेकर बुजुर्गों की आंखों में देखने को मिली.

INDEPENDENCE DAY 2025
नक्सलगढ़ में मना आजादी का जश्न (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 15, 2025 at 2:12 PM IST

सुकमा : 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नक्सलगढ़ में भी आजादी का जश्न मनाया गया. कभी नक्सलवाद की काली छाया में घिरे तुमलपाड़ और पूवर्ती गांव में उत्सव सा माहौल दिखा.ये वही गांव हैं जहां की फिजाओं में कभी सन्नाटा और खौफ पसरा रहता था. बंदूक और बारुद के शोर से बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक डरे सहमे रहते थे. लेकिन अब समय बदल चुका है.जब से केंद्र सरकार ने पूरे भारत को नक्सलमुक्त बनाने का अभियान छेड़ा है,तब से नक्सलगढ़ के गांवों में विकास की बयार बही है. अब बंदूक और बारुद की जगह आजादी और तरक्की ने ले ली है.

Independence Day 2025
नक्सलगढ़ के गांवों में फहराया गया तिरंगा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

15 अगस्त के दिन बदला माहौल : 15 अगस्त के मौके पर सुबह से ही गांवों में उत्साह सा माहौल था. महिलाएं ताजा फूलों की मालाएं बना रही थीं, बच्चे हाथों में तिरंगे लेकर दौड़ते-खेलते नजर आ रहे थे. बुजुर्ग भी तैयारियों का जायजा ले रहे थे. जिस चौक पर कभी माओवादी सभाएं हुआ करती थीं, वहां आज सुरक्षा बलों और ग्रामीणों ने मिलकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया. जैसे ही आसमान में तिरंगा लहराया, पूरा इलाका “भारत माता की जय” और “वंदे मातरम्” के नारों से गूंज उठा.

बंदूक बारुद अब गुजरे जमाने की बात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पहले और अब में आया बड़ा बदलाव : तुमलपाड़ के लोगों के मुताबिक एक समय था जब स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम करना नामुमकिन था. नक्सली संगठन इन आयोजनों को देशद्रोह मानते थे और धमकी देते थे. गांवों में सरकारी योजनाओं का नाम तक नहीं लिया जा सकता था. लेकिन सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई, सड़क और पुल निर्माण, और युवाओं के आगे आने से हालात बदल गए. अब यहां सीआरपीएफ कैंप, स्कूल, सड़क और स्वास्थ्य केंद्र काम कर रहे हैं. पूवर्ती के एक ग्रामीण ने बताया, आज गांव में बच्चों की पढ़ाई, इलाज और सुरक्षित माहौल जो पहले सपना था, अब हकीकत है.

Independence Day 2025
बच्चों ने लगाए भारत माता की जय के नारे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


बच्चों की मासूम खुशियां : समारोह का सबसे भावुक पल तब आया, जब स्थानीय स्कूल के बच्चों ने तिरंगा लेकर मार्च पास्ट किया और “झंडा ऊंचा रहे हमारा” गीत गाया. ये नजारा देखकर कई बुजुर्गों की आंखें भर आईं. मंच पर आई एक नन्ही बच्ची ने कहा कि पहले हम डरते थे, अब हम आजादी से खेलते और पढ़ते हैं. इस मासूम वाक्य में बदलाव की पूरी कहानी समा गई.

Independence Day 2025
सुरक्षा बल के जवानों ने बांटी मिठाईयां (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


नई पहचान की ओर : गांव के बुजुर्ग ने गर्व से कहा कि आज का दिन हमारे लिए सिर्फ स्वतंत्रता दिवस नहीं, बल्कि नया जीवन है.अब यहां डर नहीं, सिर्फ विकास की बात होगी. हमारी आने वाली पीढ़ियां तिरंगे के साए में बढ़ेंगी, न कि बंदूक के साए में.

तुमलपाड़ पूवर्ती जैसे अंदरूनी क्षेत्रों में कैंप खोले गए कैंप निर्माण के बाद इन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क बिजली स्वास्थ्य सुविधा ओर अन्य जनकल्याण कारी योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है. जिसके कारण आज स्वतंत्रता दिवस के दिन भारी संख्या में लोग मौजूद रहे. यह दर्शाता है कि ग्रामीण के बीच विश्वास और भरोसा कायम करने में सुरक्षा बल कामयाब हो रही है- किरण चव्हाण, सुकमा पुलिस अधीक्षक


शहीदों को श्रद्धांजलि : समारोह के दौरान उन वीर जवानों को भी याद किया गया, जिन्होंने इस इलाके को माओवादी प्रभाव से मुक्त करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए.शहीद स्मारक पर ग्रामीणों और जवानों ने फूल चढ़ाए, मोमबत्तियां जलाईं और दो मिनट का मौन रखा. जवानों ने कहा कि आजादी का यह पर्व उन्हीं की कुर्बानियों से संभव हुआ है.



तिरंगा लाएगा नई सुबह : आज का तिरंगा यहां सिर्फ एक झंडा नहीं, बल्कि विश्वास, बदलाव और उज्जवल भविष्य का प्रतीक बनकर लहरा रहा है.इन गांवों ने साबित कर दिया कि जहां कभी काला झंडा लहराता था, अब वहां की हवाओं में आजाद तिरंगा लहरा रहा है. तुमलपाड़ और पूवर्ती का यह बदलाव सिर्फ इन दो गांवों की कहानी नहीं, बल्कि पूरे बस्तर की नई सुबह का सबूत है. ये इस बात का प्रमाण है कि सबसे अंधेरे इलाकों में भी उम्मीद की रोशनी पहुंच सकती है, अगर लोग हिम्मत और एकजुटता दिखाएं.


