लखनऊ: देश आज स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है. राजनेताओं की तरफ से देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी जा रही हैं. बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी आजादी के इस अवसर पर अपनी तरफ से देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है.

बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर कहा कि जनहित में ही देशहित निहित व समाहित है. इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका को पुनः महान बनाने की प्रतिज्ञा के तहत मनमानी व्यापार टैरिफ नीति को जोर जबरदस्ती लागू करने का प्रयास किया है.

इससे भारत में भी आर्थिक प्रभाव से देश व जनजीवन को बचाने के लिए सरकार को दावे, वादे, कसमें, घोषणाएं व संकीर्णता त्याग कर एकाग्रता और एकजुटता के साथ ठोस उपायों पर सही से कार्य करना जरूरी है.

बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकारें देश की लगभग 140 करोड़ की आबादी व खासकर भारत के व्यापार हित रक्षा के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को बचाने और लोगों को उससे उत्पन्न अफरातफरी के हालात से निकालने के लिए पूरी तरह से नीतिगत परिवर्तन से आश्वस्त करना जरूरी हैं.

आज स्वतंत्रता दिवस के दिन देश को इसी संदेश का इंतजार है और आगे भी रहेगा. वैसे तो देश के करोड़ों बहुजन गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यपारियों व अन्य सभी मेहनतकश समाज के अथक प्रसायों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत बनी हुई है, जो सरकार का असली सहारा भी है.

लेकिन सरकार की मुख्यतः गरीब विरोधी व बड़े-बड़े पूंजीपति व धन्नासेठ समर्थक नीति के कारण इन वर्गों के लोगों का जीवन खासकर बढ़ती हुई महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी व हर दिन के तनावपूर्ण जीवन आदि के कारण काफी बदहाल है. इनकी क्रय शक्ति ही देश के अर्थव्यवस्था की असली ताकत व पूंजी है, जिसके प्रति सरकार को अब गंभीर होकर सुधार के उपाये करने की जरूरत है.

अमेरिका से भारत की दोस्ती अब काफी महंगी पड़ने के कारण भारतीय व्यापार को किसी एक देश तक सीमित यानी किसी एक देश पर निर्भरता के बजाय दूसरे अन्य देशों और खासकर कम खर्चीले व्यपापर को तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता पर गंभीरता से विचार करना चाहिए.

मायावती ने कहा कि इसके लिए भारत सरकार को कृषि की तरह ही अन्य विभिन्न क्षेत्रों में भी आत्मनिर्भरता पर दीर्घकालीन नीति बनाकर कार्य करने की जरूरत है, जिससे देश के आईटी सेक्टर की शक्ति को बढ़ावा मिल सकता है. गरीबी व बेरोजगारी जैसी जटिल समस्याओं से मुक्ति भी मिल सकती है.

इसके लिए सरकार को संकीर्णता व कुछ चुनिन्दा व्यापारियों को प्रश्रय देना छोड़कर सरकारी क्षेत्र को भी उचित बढ़ावा देना होगा. उन्होंने कहा कि देश का जनहितैषी समग्र व सम्पूर्ण विकास तभी संभव है जब देश हर प्रकार की अव्यवस्था, साम्प्रदायिक, जातिवादी, भाषाई आदि तनाव व हिंसा से मुक्त हो. केन्द्र व राज्यों के बीच बढ़ते हुये टकराव को भी रोकना बहुत जरूरी है.

ये भी पढ़ेंः पूजा पाल पर शिवपाल का बड़ा बयान; बोले- अब कभी नहीं जीत पाएंगी चुनाव, केशव मौर्य जैसा होगा हाल