जयपुर: 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है. ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आने वाले इस स्वतंत्रता दिवस को हर भारतीय बड़े हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मना रहा है. शुक्रवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया गया. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस मौके पर विपक्ष की तरफ़ से की जा रही राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि आज के दिन राजनीति की नहीं, बल्कि राष्ट्रनीति की बात करें. देश सर्वोपरि होना चाहिए.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि हमारा नेतृत्व भी चाहता है कि हम इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के त्योहार के रूप में मनाएं. जिस प्रकार दीपावली और होली का त्योहार मनाते हैं, उसी तरह आजादी के पर्व को भी त्योहार और उत्सव के रूप में मनाना चाहिए. हमने आह्वान किया है कि प्रत्येक नागरिक अपने घर पर तिरंगा लगाकर उसका सम्मान करें. हमारा देश आजाद हुआ था, उसे याद करें.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)

राठौड़ ने कहा कि याद करने का कारण यह है कि हम सब संगठित रहें, एक रहें. इस राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दें, ताकि फिर कोई ऐसी स्थिति न बने. देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाए. 'राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट' – यह भावना रखें. राठौड़ ने मौजूदा दौर में हो रही राजनीति पर कहा कि पार्टी राजनीति की बात करें, लेकिन पहले देश होना चाहिए. अपने प्रत्येक कार्य में इस बात का विशेष ध्यान रखें. राष्ट्रीय हित जरूरी हो, राष्ट्र का किसी प्रकार से अहित न हो, यह संकल्प हम सबको लेना है. आज यह त्योहार हमें स्वाभिमान के साथ मनाना चाहिए.

कांग्रेस की ओर से की जा रही राजनीति पर राठौड़ ने कहा कि राजनीति का समय अलग है, आज के दिन सिर्फ देशप्रेम की बात करनी चाहिए. देशभक्ति का भाव पक्ष-विपक्ष सभी में होना चाहिए, तभी हम राष्ट्रभक्ति को आगे बढ़ा सकेंगे. राठौड़ ने कहा कि लोकतंत्र की सफलता तभी होगी जब पक्ष और विपक्ष एक साथ राष्ट्रीय हित में सोचेंगे.

पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पर झंडारोहण : जयपुर में 78वें स्वाधीनता दिवस पर पीसीसी मुख्यालय में झंडारोहण कार्यक्रम आयोजित हुआ. पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने झंडा फहराया, जिसके बाद वंदे मातरम और राष्ट्रगान गाया गया. इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे. डोटासरा ने देशभर के स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माता डॉ. अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आज देश की आजादी, संविधान और लोकतंत्र पर हमला हो रहा है. उन्होंने मीडिया दमन, एजेंसियों के दुरुपयोग और मतदाता अधिकारों में कटौती की आलोचना करते हुए लोकतंत्र बचाने का आह्वान किया. उन्होंने राजस्थान सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि डेढ़ साल से यहां 'सर्कस' चल रहा है, जहां मंत्री-मुख्यमंत्री एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. पंचायत व निकाय चुनाव न होने से लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं. कांग्रेस ने संकल्प लिया कि लोकतंत्र बचाने के लिए वह किसी भी कुर्बानी से पीछे नहीं हटेगी.

भरतपुर में झंडारोहण करते अतिथि (ETV Bharat Bharatpur)

डीग में मंत्री बेढम ने किया ध्वजारोहण: किशन लाल जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया. राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण किया. इस अवसर पर परेड, शारीरिक व्यायाम और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए. 67 उत्कृष्ट कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया. छात्र-छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी. जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने जिलेवासियों से राष्ट्रीय समारोह में भाग लेने का आह्वान किया. डीग राजकीय चिकित्सालय में भी ध्वजारोहण हुआ, जहां डॉ. जितेंद्र ने कार्यक्रम की अगुवाई की.

भीलवाड़ा में स्वाधीनता दिवस समारोह (ETV Bharat Bhilwara)

भीलवाड़ा में कलेक्टर ने किया ध्वजारोहण: पुलिस लाइन मैदान में जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने ध्वजारोहण कर समारोह की शुरुआत की. परेड निरीक्षण के बाद स्कूली बच्चों ने सामूहिक व्यायाम और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए. 40 खिलाड़ियों, अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया. भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल ने सेना के जवानों को सलामी देते हुए 'विकसित भारत' की परिकल्पना को साकार करने की बात कही.

धौलपुर में परेड की सलामी लेते अतिथि (ETV Bharat Dholpur)

धौलपुर में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीतों से बढ़ाया उत्साह: पुलिस लाइन में आयोजित मुख्य समारोह में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने ध्वजारोहण किया. पुलिस और आरएसी के जवानों ने मार्च पास्ट और करतब दिखाए. स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीतों और नृत्य से उत्साह बढ़ाया. राज्यपाल के संदेश के बाद वीरांगनाओं और प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया. उपखंड मुख्यालयों पर भी झंडारोहण हुआ.