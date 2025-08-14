ETV Bharat / state

स्वतंत्रता दिवस से पहले बीजापुर में नक्सली स्मारक किया ध्वस्त, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद - INDEPENDENCE DAY 2025 BIJAPUR

बीजापुर में जवानों को सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी सफलता मिली है.

BIJAPUR NAXAL MEMORIAL DEMOLISHED
बीजापुर जवानों को सफलता (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 14, 2025 at 2:02 PM IST

Updated : August 14, 2025 at 2:41 PM IST

बीजापुर: जिले के पामेड़ और तर्रेम अलग अलग दो थाना इलाके में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है. पामेड़ इलाके के उड़तामल्ला जंगलों में माओवादियों के एक स्मारक को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त किया. वहीं थाना तर्रेम इलाके के कोमटपल्ली जंगलों में सर्चिंग अभियान में सुरक्षा बलों को काफी मात्रा में विस्फोटक मिला है.

बीजापुर में नक्सली स्मारक ध्वस्त: पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र यादव ने जवानों को मिली इस कामयाबी के बारे में बताया. कोबरा 208, केंद्रीय रिजर्व पुलिस 228 और जिला सुकमा से कोबरा 203 की संयुक्त टीमें थाना पामेड़ क्षेत्रान्तर्गत गुंडराजगुड़ेम, बड़सेनपल्ली, मंगलतोर और उड़तामल्ला की ओर माओवादी विरोधी अभियान पर निकली थी. इस दौरान उड़तामल्ला के जंगल में जवानों ने माओवादी स्मारक को ध्वस्त कर दिया.

नक्सली स्मारक क्या है: बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में माओवादी अपने शहीद हुए नक्सल साथियों की याद में नक्सली स्मारक बनाते हैं. शहीदी सप्ताह के दौरान माओवादी स्मारक पर पहुंचते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं.

बस्तर में नक्सली स्मारक ध्वस्त करने की घटनाएं:

25 जून 2025- बीजापुर के थाना नेलसनार के अंतर्गत इंद्रावती नदी के पार बांगोली गांव में पुलिस बल ने नक्सली स्मारक ध्वस्त किया.

19 मार्च 2025- बीजापुर के उसूर थाना क्षेत्र में जवानों ने नक्सली स्मारक ध्वस्त किया

23 दिसंबर 2024- बीजापुर के कोमटपल्ली में सुरक्षा बलों ने नक्सली स्मारक तोड़ा

14 नवंबर 2024- कोंडापल्ली में फोर्स ने दो नक्सली स्मारक जमींदोज किया

28 जुलाई 2024- दंतेवाड़ा के बारसूर इलाके में शहीदी सप्ताह में नक्सली स्मारक तबाह

7 मार्च 2024- दंतेवाड़ा में बस्तर फाइटर की महिला कमांडो ने नक्सली स्मारक ध्वस्त किया

स्वतंत्रता दिवस से पहले विस्फोटक बरामद: वहीं माओवादी विरोधी अभियान के तहत थाना तर्रेम में जिला बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 170वीं बटालियन की संयुक्त टीम ने कोमटपल्ली के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया. इस अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को महत्वपूर्ण सफलता मिली. जवानों ने बड़े चट्टानों के बीच छिपाकर रखा भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद किया. भरमार बंदूक, बीजीएल राउंड एवं रॉड, बीजीएल पार्ट्स, विस्फोटक निर्माण सामग्री (PEK, यूरिया, इलेक्ट्रिक वायर), एम्युनेशन पोच, विभिन्न आकार के प्रेशर कुकर (10 लीटर, 5 लीटर, 3 लीटर), आरी ब्लेड, स्पीकर के अलावा कई नक्सल सामान बरामद किया गया.

बस्तर में विस्फोटक बरामद होने की घटनाएं:

30 जुलाई 2025- सुकमा में मुठभेड़ के बाद BGL लॉन्चर रायफल सहित कई नक्सली सामान बरामद

8 जुलाई 2025- नारायणपुर में दो महिला नक्सली गिरफ्तार, 12 बोर बीजीएल लॉचर बंदूक, बीजीएल बम, टिफिन बम, डेटोनेटर बरामद

26 जून 2025- नारायणपुर में मुठभेड़ के बाद भारी मात्रा में विस्फोटक और इंसास रायफल बरामद

16 अप्रैल 2025- बीजापुर के टेकमेटला में मुठभेड़ के बाद विस्फोटक बरामद

ख़ास ख़बरें

