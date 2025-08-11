मुजफ्फरपुर : स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर दिल्ली में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड के यजुआर मध्य पंचायत के मुखिया सुमन नाथ ठाकुर को विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण मिला है. यह खबर आते ही पूरे गांव में खुशी की लहर है. वे जिले के इकलौते मुखिया हैं जो इस कार्यक्रम में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे.

पुरस्कार और उपलब्धियां : मुखिया सुमन नाथ ठाकुर को 14 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति से स्वस्थ एवं स्वच्छता के लिए 50 लाख रुपये का पुरस्कार मिल चुका है. वर्ष 2023 में विज्ञान भवन में पंचायती राज दिवस पर भी उन्हें सम्मानित किया गया था. इसी वर्ष गणतंत्र दिवस पर भी वे विशेष अतिथि रहे थे.

यजुआर मध्य पंचायत (ETV Bharat)

उपलब्धि ने बनाई पहचान : मुखिया ने कहा कि यह उपलब्धि पंचायतवासियों के भरोसे और समर्थन का नतीजा है. 2016 से अब तक पंचायत में एंबुलेंस सेवा, 17 सीसी कैमरों की स्थापना, कचरा प्रबंधन, पोखरों का जीर्णोद्धार और सैकड़ों पौधे लगाने जैसे कार्य पूरे किए गए हैं.

कार्यक्रम को लेकर उत्साह : उन्होंने बताया कि दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान अन्य जिलों से आए सभी मुखिया से मिलने और अनुभव साझा करने का अवसर मिलेगा. सभी आमंत्रित मुखिया अपने जीवनसाथी के साथ 13 अगस्त को पटना जंक्शन से रवाना होंगे और 16 अगस्त को लौटेंगे. यात्रा की सभी व्यवस्थाएं विभाग द्वारा की जा रही हैं.

ग्रामीणों के साथ चर्चा करते मुखिया (ETV Bharat)

''कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं उत्साहित हूं. इस कार्यक्रम में दूसरे जिलों के मुखिया और जनप्रतिनिधियों से मिलने का अवसर मिलेगा. नई जानकारियांसाझा करने का अनुभव मिलेगा.''- सुमन नाथ ठाकुर, मुखिया, जजुआर मध्य पंचायत, कटरा प्रखंड

निमंत्रण का उद्देश्य : मुखियाओं को ऐसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में बुलाने का मकसद पंचायत स्तर पर किए गए उत्कृष्ट कार्यों को राष्ट्रीय मंच पर पहचान देना है. इससे अन्य प्रतिनिधियों को प्रेरणा मिलती है और पंचायत व सरकार के बीच सहयोग मजबूत होता है.

कार्यक्रम में क्या होता है : मुखिया को लाल किले पर झंडोत्तोलन और प्रधानमंत्री का भाषण सीधे देखने का अवसर मिलता है. उनके कार्यों का उल्लेख और सम्मान होता है. प्रतिनिधियों के बीच अनुभव साझा करने की बैठक, मंत्रालयों के साथ संवाद, संस्थानों व स्मारकों का दौरा और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं.

कैसे होता है चयन : जिला प्रशासन उत्कृष्ट मुखियाओं के नामों की सिफारिश करता है, जिनकी उपलब्धियों की समीक्षा राज्य स्तर पर होती है. समीक्षा में पहले से सम्मानित मुखियाओं को प्राथमिकता दी जाती है. इसके बाद राज्य सरकार चयनित नाम केंद्र को भेजती है, जहां मंत्रालय तय मानदंडों के आधार पर अंतिम सूची जारी करता है.

