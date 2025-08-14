ETV Bharat / state

14 साल का वीर सपूत सीने पर खाई गोली, कपिलदेव राम को अब भी नहीं मिली पहचान - KAPIL DEV RAM

भारत छोड़ो आंदोलन में 14 वर्षीय कपिलदेव राम ने अंग्रेजों की गोली खाकर शहादत दी, लेकिन आज भी उपेक्षित है उनका बलिदान. पढ़ें पूरी खबर

शहीद कपिलदेव राम
शहीद कपिलदेव राम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 14, 2025 at 4:54 PM IST

4 Min Read

भोजपुर: सिर्फ 14 साल की उम्र और सीने पर अंग्रेजों की गोली यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि बिहार के कोइलवर के शहीद कपिलदेव राम की सच्ची वीरगाथा है. भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने जो शौर्य दिखाया, वह इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया है.

14 साल का वो वीर बालक: 14 अगस्त 1942 का दिन था. महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के तहत देशभर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह चरम पर था. कोइलवर के नवविवाहित 14 वर्षीय किशोर कपिलदेव राम अपने साथियों के साथ कोइलवर पुल के पास रेल पटरी उखाड़कर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विरोध दर्ज कर रहे थे. तभी मुखबिरों की सूचना पर अंग्रेजी सैनिकों ने हमला कर दिया.

भोजपुर के शहीद कपिलदेव राम (ETV Bharat)

गोली खाकर भी लगाते रहे नारे: अंग्रेजों ने गोली चलाई जो सीधे कपिलदेव राम के सीने में लगी. लेकिन, कपिलदेव रुके नहीं, वो घायल हालत में भी भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते रहे. नारा लगाता देख अंग्रेजी सैनिक और भड़क उठे. उन्होंने बंदूक की नाल से उनकी आंतें निकाल दीं और बूटों से कुचल डाला. बावजूद इसके यह 14 साल का बालक तब तक चिल्लाता रहा जब तक उसकी सांसें चलती रहीं.

मां के गोद में ली अंतिम सांस: गंभीर रूप से घायल कपिलदेव को उनके साथी अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां मां के गोद में उन्होंने अंतिम सांसें लीं. उनके आखिरी शब्द थे 'माई, तनिको गम ना करीं, बेटा तोहार ना रहल, भारत के हो गइल... बाबूजी से कहिह, गोली पीठ में ना, छाती पर लागल बा... हमार जान गइल, बाकिर भारत जिन्दा रही.'

शहीद कपिलदेव राम
शहीद कपिलदेव राम (ETV Bharat)

शहादत के बाद भी सम्मान का इंतजार: उनकी शहादत को याद करते हुए कोइलवर में जहां उन्हें दफन किया गया था, वहां एक स्मारक बनाया गया, आरा-पटना मुख्य मार्ग पर एक चौक का नाम 'शहीद कपिलदेव चौक' रखा गया और प्रतिमा स्थापित की गई. परन्तु, यह केवल स्थानीय स्तर पर हुआ. न राज्य सरकार और न केंद्र सरकार ने अब तक उन्हें कोई राजकीय मान्यता दी.

प्रतिमा के अगल बगल अतिक्रमणकारियों का कब्जा
प्रतिमा के अगल बगल अतिक्रमणकारियों का कब्जा (ETV Bharat)

'अपने पूर्वजों से अपने दादा जी की कहानी बचपन से सुनते आ रहे हैं. दुःख इस बात का है कि देश ने आज तक उन्हें वो सम्मान नहीं दिया, जिसके वे हकदार थे.' -अरविंद कुमार, शहीद का पोता

शहीद की प्रतिमा स्थल पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा
शहीद की प्रतिमा स्थल पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा (ETV Bharat)

लोग हर साल देते हैं श्रद्धांजलि: प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को कोइलवर निवासी स्मारक पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन यह अफसोसनाक है कि इस मौके पर कोई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद नहीं होता न कोई सरकारी आयोजन होता है.

शहीद कपिलदेव राम
शहीद कपिलदेव राम (ETV Bharat)

"आने वाली पीढ़ी को शहीद कपिलदेव राम की वीरगाथा से परिचित कराना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी. प्रशासन को भी इस दिन को राजकीय सम्मान के साथ मनाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी सच्चे देशभक्ति का मतलब समझेगी." - दीपक गुप्ता, स्थानीय निवासी

शहीद कपिलदेव राम को श्रद्धांजलि लोग
शहीद कपिलदेव राम को श्रद्धांजलि लोग (ETV Bharat)

शहीद की प्रतिमा पर भी अतिक्रमणकारियों का कब्जा: नगर के सबसे प्रमुख और व्यस्त चौराहा शहीद कपिलदेव चौक पर स्थित शहीद की प्रतिमा भी पूरी तरह अतिक्रमणकरियों के कब्जे में है.अतिक्रमणकारियों ने प्रतिमा स्थल के चारो तरफ ठेला खोमचा लगाकर उसपर अपना कब्जा जमा लिया है. वहीं जो बचा है उसे ऑटो वाले ऑटो खड़ी कर पूरी कर रहे हैं. प्रतिमा स्थल के अगल-बगल चाट,समोसे और फल की दुकान लगाने वाले अतिक्रमणकारी दुकानदार जूठे प्लेट कागज समेत अन्य कचरा प्रतिमा स्थल पर ही फेंक रहे है.

ये भी पढ़ें

भोजपुर: सिर्फ 14 साल की उम्र और सीने पर अंग्रेजों की गोली यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि बिहार के कोइलवर के शहीद कपिलदेव राम की सच्ची वीरगाथा है. भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने जो शौर्य दिखाया, वह इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया है.

14 साल का वो वीर बालक: 14 अगस्त 1942 का दिन था. महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के तहत देशभर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह चरम पर था. कोइलवर के नवविवाहित 14 वर्षीय किशोर कपिलदेव राम अपने साथियों के साथ कोइलवर पुल के पास रेल पटरी उखाड़कर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विरोध दर्ज कर रहे थे. तभी मुखबिरों की सूचना पर अंग्रेजी सैनिकों ने हमला कर दिया.

भोजपुर के शहीद कपिलदेव राम (ETV Bharat)

गोली खाकर भी लगाते रहे नारे: अंग्रेजों ने गोली चलाई जो सीधे कपिलदेव राम के सीने में लगी. लेकिन, कपिलदेव रुके नहीं, वो घायल हालत में भी भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते रहे. नारा लगाता देख अंग्रेजी सैनिक और भड़क उठे. उन्होंने बंदूक की नाल से उनकी आंतें निकाल दीं और बूटों से कुचल डाला. बावजूद इसके यह 14 साल का बालक तब तक चिल्लाता रहा जब तक उसकी सांसें चलती रहीं.

मां के गोद में ली अंतिम सांस: गंभीर रूप से घायल कपिलदेव को उनके साथी अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां मां के गोद में उन्होंने अंतिम सांसें लीं. उनके आखिरी शब्द थे 'माई, तनिको गम ना करीं, बेटा तोहार ना रहल, भारत के हो गइल... बाबूजी से कहिह, गोली पीठ में ना, छाती पर लागल बा... हमार जान गइल, बाकिर भारत जिन्दा रही.'

शहीद कपिलदेव राम
शहीद कपिलदेव राम (ETV Bharat)

शहादत के बाद भी सम्मान का इंतजार: उनकी शहादत को याद करते हुए कोइलवर में जहां उन्हें दफन किया गया था, वहां एक स्मारक बनाया गया, आरा-पटना मुख्य मार्ग पर एक चौक का नाम 'शहीद कपिलदेव चौक' रखा गया और प्रतिमा स्थापित की गई. परन्तु, यह केवल स्थानीय स्तर पर हुआ. न राज्य सरकार और न केंद्र सरकार ने अब तक उन्हें कोई राजकीय मान्यता दी.

प्रतिमा के अगल बगल अतिक्रमणकारियों का कब्जा
प्रतिमा के अगल बगल अतिक्रमणकारियों का कब्जा (ETV Bharat)

'अपने पूर्वजों से अपने दादा जी की कहानी बचपन से सुनते आ रहे हैं. दुःख इस बात का है कि देश ने आज तक उन्हें वो सम्मान नहीं दिया, जिसके वे हकदार थे.' -अरविंद कुमार, शहीद का पोता

शहीद की प्रतिमा स्थल पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा
शहीद की प्रतिमा स्थल पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा (ETV Bharat)

लोग हर साल देते हैं श्रद्धांजलि: प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को कोइलवर निवासी स्मारक पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन यह अफसोसनाक है कि इस मौके पर कोई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद नहीं होता न कोई सरकारी आयोजन होता है.

शहीद कपिलदेव राम
शहीद कपिलदेव राम (ETV Bharat)

"आने वाली पीढ़ी को शहीद कपिलदेव राम की वीरगाथा से परिचित कराना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी. प्रशासन को भी इस दिन को राजकीय सम्मान के साथ मनाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी सच्चे देशभक्ति का मतलब समझेगी." - दीपक गुप्ता, स्थानीय निवासी

शहीद कपिलदेव राम को श्रद्धांजलि लोग
शहीद कपिलदेव राम को श्रद्धांजलि लोग (ETV Bharat)

शहीद की प्रतिमा पर भी अतिक्रमणकारियों का कब्जा: नगर के सबसे प्रमुख और व्यस्त चौराहा शहीद कपिलदेव चौक पर स्थित शहीद की प्रतिमा भी पूरी तरह अतिक्रमणकरियों के कब्जे में है.अतिक्रमणकारियों ने प्रतिमा स्थल के चारो तरफ ठेला खोमचा लगाकर उसपर अपना कब्जा जमा लिया है. वहीं जो बचा है उसे ऑटो वाले ऑटो खड़ी कर पूरी कर रहे हैं. प्रतिमा स्थल के अगल-बगल चाट,समोसे और फल की दुकान लगाने वाले अतिक्रमणकारी दुकानदार जूठे प्लेट कागज समेत अन्य कचरा प्रतिमा स्थल पर ही फेंक रहे है.

ये भी पढ़ें

For All Latest Updates

TAGGED:

INDEPENDENCE DAY 2025BHOJPUR MARTYR KAPIL DEV RAMकपिलदेव रामBHOJPURKAPIL DEV RAM

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: यूं ही नहीं है आवारा कुत्तों का मामला गंभीर! इनसे प्यार करें या अपनी सुरक्षा, आंकड़ों और केस से समझिए

रवि घई कौन हैं? जिनकी पोती बनेगी सचिन की बहू, जानें उनकी कुल नेटवर्थ

LS चुनाव 2024 का रिजल्ट.. 2025 के बिहार चुनाव में SIR का ड्राफ्ट लिस्ट.. अंदर की कहानी समझिए- हंगामा है क्यों बरपा..?

एक पते पर 269 मतदाता, SIR में हिंदू-मुस्लिम-क्रिश्चियन को एक घर में दिखाया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.