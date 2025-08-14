भोजपुर: सिर्फ 14 साल की उम्र और सीने पर अंग्रेजों की गोली यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि बिहार के कोइलवर के शहीद कपिलदेव राम की सच्ची वीरगाथा है. भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने जो शौर्य दिखाया, वह इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया है.
14 साल का वो वीर बालक: 14 अगस्त 1942 का दिन था. महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के तहत देशभर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह चरम पर था. कोइलवर के नवविवाहित 14 वर्षीय किशोर कपिलदेव राम अपने साथियों के साथ कोइलवर पुल के पास रेल पटरी उखाड़कर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विरोध दर्ज कर रहे थे. तभी मुखबिरों की सूचना पर अंग्रेजी सैनिकों ने हमला कर दिया.
गोली खाकर भी लगाते रहे नारे: अंग्रेजों ने गोली चलाई जो सीधे कपिलदेव राम के सीने में लगी. लेकिन, कपिलदेव रुके नहीं, वो घायल हालत में भी भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते रहे. नारा लगाता देख अंग्रेजी सैनिक और भड़क उठे. उन्होंने बंदूक की नाल से उनकी आंतें निकाल दीं और बूटों से कुचल डाला. बावजूद इसके यह 14 साल का बालक तब तक चिल्लाता रहा जब तक उसकी सांसें चलती रहीं.
मां के गोद में ली अंतिम सांस: गंभीर रूप से घायल कपिलदेव को उनके साथी अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां मां के गोद में उन्होंने अंतिम सांसें लीं. उनके आखिरी शब्द थे 'माई, तनिको गम ना करीं, बेटा तोहार ना रहल, भारत के हो गइल... बाबूजी से कहिह, गोली पीठ में ना, छाती पर लागल बा... हमार जान गइल, बाकिर भारत जिन्दा रही.'
शहादत के बाद भी सम्मान का इंतजार: उनकी शहादत को याद करते हुए कोइलवर में जहां उन्हें दफन किया गया था, वहां एक स्मारक बनाया गया, आरा-पटना मुख्य मार्ग पर एक चौक का नाम 'शहीद कपिलदेव चौक' रखा गया और प्रतिमा स्थापित की गई. परन्तु, यह केवल स्थानीय स्तर पर हुआ. न राज्य सरकार और न केंद्र सरकार ने अब तक उन्हें कोई राजकीय मान्यता दी.
'अपने पूर्वजों से अपने दादा जी की कहानी बचपन से सुनते आ रहे हैं. दुःख इस बात का है कि देश ने आज तक उन्हें वो सम्मान नहीं दिया, जिसके वे हकदार थे.' -अरविंद कुमार, शहीद का पोता
लोग हर साल देते हैं श्रद्धांजलि: प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को कोइलवर निवासी स्मारक पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन यह अफसोसनाक है कि इस मौके पर कोई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद नहीं होता न कोई सरकारी आयोजन होता है.
"आने वाली पीढ़ी को शहीद कपिलदेव राम की वीरगाथा से परिचित कराना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी. प्रशासन को भी इस दिन को राजकीय सम्मान के साथ मनाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी सच्चे देशभक्ति का मतलब समझेगी." - दीपक गुप्ता, स्थानीय निवासी
शहीद की प्रतिमा पर भी अतिक्रमणकारियों का कब्जा: नगर के सबसे प्रमुख और व्यस्त चौराहा शहीद कपिलदेव चौक पर स्थित शहीद की प्रतिमा भी पूरी तरह अतिक्रमणकरियों के कब्जे में है.अतिक्रमणकारियों ने प्रतिमा स्थल के चारो तरफ ठेला खोमचा लगाकर उसपर अपना कब्जा जमा लिया है. वहीं जो बचा है उसे ऑटो वाले ऑटो खड़ी कर पूरी कर रहे हैं. प्रतिमा स्थल के अगल-बगल चाट,समोसे और फल की दुकान लगाने वाले अतिक्रमणकारी दुकानदार जूठे प्लेट कागज समेत अन्य कचरा प्रतिमा स्थल पर ही फेंक रहे है.
ये भी पढ़ें
- कश्मीर की फिजाओं में लहराएगा मुजफ्फरपुर का तिरंगा, बिक्री 10 लाख पार
- भारत छोड़ो आंदोलन में पटना के युवाओं की क्रांतिकारी भूमिका, 83 वर्ष पहले गूंजी थी 'करो या मरो' की हुंकार
- Independence Day 2024: स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने से पहले जान लें सही तरीका, भूलकर भी न करें ये काम
- Independence Day 2023: जमुई में 1000 मीटर लंबे तिरंगे के साथ निकाली गई यात्रा
- Independence Day: मसौढ़ी के मीरचक गांव में स्कूली बच्चों ने निकाली तिरंगा यात्रा