ETV Bharat / state

भिवानी के इस गांव ने स्वतंत्रता संग्राम में निभाई थी अहम भूमिका, हालांकि यहां नहीं मनाया जाता आजादी का जश्न, गांव का इतिहास जान कांप जाएगी आपकी रूह - INDEPENDENCE DAY 2025

आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम आपको भिवानी जिले के रोहनात गांव का इतिहास विस्तार से बताने जा रहे हैं.

Bhiwani Rohanat village
भिवानी जिले का रोहनात गांव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 15, 2025 at 10:57 AM IST

Updated : August 15, 2025 at 11:21 AM IST

4 Min Read

भिवानी: भिवानी जिले का रोहनात गांव... इस गांव ने साल 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी. हालांकि आज भी ये गांव अपने अधिकार के लिए, अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है. इस गांव के लोगों का आरोप है कि सरकार और प्रशासन की अनदेखी का दंश ये गांव झेल रहा हैं.

स्वतंत्रता संग्राम में निभाई अहम भूमिका: दरअसल, रोहनात गांव के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, जिसके कारण उन्हें अंग्रेजों के दमन का सामना करना पड़ा था. हालांकि गांव के लोगों ने हाल नहीं मानी. साल 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रोहनात गांव के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई.

भिवानी जिले के रोहनात गांव का इतिहास (ETV Bharat)

अंग्रेजों से माफी मांगने से ग्रामीणों ने किया इंकार: अंग्रेजों ने ग्रामीणों से माफी मांगने की बात कही. हालांकि गांव के लोगों ने अंग्रेजों से माफी मांगने से इनकार कर दिया, जिसके कारण उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. लेकिन उन्होंने अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई जारी रखी. ग्रामीणों ने हांसी में सरकारी खजाना लूटकर 12 अंग्रेज अफसरों को हिसार तथा 11 का हांसी में कत्ल कर दिया था. जिसके बाद अंग्रेजों ने गुस्से में आकर गांव को तोप से उड़ा दिया था. सैकड़ों लोग शहीद हो गए. जो बचे उन्हें हांसी में सड़क के बीच लाकर मौत के घाट उतारा गया था. जहां यह सजा दी गई थी, आज भी हांसी में वह सडक़ लाल सडक़ के नाम से पहचानी जाती है.

पूरे गांव को अंग्रेजों ने कर दिया निलाम: 14 सितंबर 1857 को गांव को बागी घोषित कर दिया गया और अंग्रेजों ने गांव को नीलाम करने की ठानी. 20 जुलाई 1857 को जमीन नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई. एक माह के भीतर गांव के लगभग 20656 बीघे और 19 मरले कृषि योग्य और गैर कृषि योग्य भूमि की नीलामी 8100 रुपये में कर दी थी, जिसे आसपास के गांव के 61 लोगों ने खरीदा था. नीलामी का चौथा भाग 2025 रुपए मौके पर जमा किए गए. बेदखल होने के कारण गांव के किसान अपनी ही जमीन पर मजदूरी करने को मजबूर हो गए.

Bhiwani Rohanat village history
रोहनात गांव ने स्वतंत्रता संग्राम में निभाई थी अहम भूमिका (ETV Bharat)

देश आजाद होने पर सरकार से ग्रामीणों ने की मदद की गुहार: इसके बाद 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तो लोगों ने अंग्रेजों की दी हुई सजा सरकार से वापस लेने की मांग की. ग्रामीणों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जमीन वापस दिलवाने की गुहार लगाई, लेकिन आश्वासन के अलावा लोगों को कुछ नहीं मिला. तत्कालीन संयुक्त पंजाब में मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों ने साल 1966 में रोहनात वासियों को मुआवजा और जमीन हिसार के बीड फार्म में देने की बात कही, लेकिन इसी दौरान एक नवंबर साल 1966 को हरियाणा अपने अस्तित्व में आ गया और नया राज्य बन गया. ग्रामीणों ने हरियाणा सरकार के सामने अपनी मांगे रखी, लेकिन सरकार ने खजाने में पैसे ना होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया. इस प्रकार रोहनात वासियों को जमीन आज तक नहीं मिली. इसके बाद गांव के लोग स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को भी नहीं मनाते थे.

Bhiwani Rohanat village history
रोहनात गांव (ETV Bharat)

हरियाणा के तत्कालीन सीएम ने दिया था आश्वासन:इसके बाद 23 मार्च 2018 शहीदी दिवस पर हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रामीणों के साथ मिलकर उनके दर्द को समझा और गांव में तिरंगा झंडा फहराया. साथ ही ग्रामीणों की मांग को जल्द पूरा करवाने का आश्वासन दिया. ग्रामीणों ने बताया कि सरकार ने उनकी मांग को आज तक पूरा नहीं किया है. सरकार के आश्वासन के 6 साल बीतने के बाद भी ग्रामीणों को हिसार के बीड़ में आवंटित किए गए प्लॉट नहीं मिले हैं.

ये भी पढ़ें:स्वतंत्रता दिवस पर अपनों को भेजें ये 10 बेस्ट Wishes, पढ़ते ही खिल उठेगा दिल

भिवानी: भिवानी जिले का रोहनात गांव... इस गांव ने साल 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी. हालांकि आज भी ये गांव अपने अधिकार के लिए, अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है. इस गांव के लोगों का आरोप है कि सरकार और प्रशासन की अनदेखी का दंश ये गांव झेल रहा हैं.

स्वतंत्रता संग्राम में निभाई अहम भूमिका: दरअसल, रोहनात गांव के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, जिसके कारण उन्हें अंग्रेजों के दमन का सामना करना पड़ा था. हालांकि गांव के लोगों ने हाल नहीं मानी. साल 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रोहनात गांव के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई.

भिवानी जिले के रोहनात गांव का इतिहास (ETV Bharat)

अंग्रेजों से माफी मांगने से ग्रामीणों ने किया इंकार: अंग्रेजों ने ग्रामीणों से माफी मांगने की बात कही. हालांकि गांव के लोगों ने अंग्रेजों से माफी मांगने से इनकार कर दिया, जिसके कारण उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. लेकिन उन्होंने अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई जारी रखी. ग्रामीणों ने हांसी में सरकारी खजाना लूटकर 12 अंग्रेज अफसरों को हिसार तथा 11 का हांसी में कत्ल कर दिया था. जिसके बाद अंग्रेजों ने गुस्से में आकर गांव को तोप से उड़ा दिया था. सैकड़ों लोग शहीद हो गए. जो बचे उन्हें हांसी में सड़क के बीच लाकर मौत के घाट उतारा गया था. जहां यह सजा दी गई थी, आज भी हांसी में वह सडक़ लाल सडक़ के नाम से पहचानी जाती है.

पूरे गांव को अंग्रेजों ने कर दिया निलाम: 14 सितंबर 1857 को गांव को बागी घोषित कर दिया गया और अंग्रेजों ने गांव को नीलाम करने की ठानी. 20 जुलाई 1857 को जमीन नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई. एक माह के भीतर गांव के लगभग 20656 बीघे और 19 मरले कृषि योग्य और गैर कृषि योग्य भूमि की नीलामी 8100 रुपये में कर दी थी, जिसे आसपास के गांव के 61 लोगों ने खरीदा था. नीलामी का चौथा भाग 2025 रुपए मौके पर जमा किए गए. बेदखल होने के कारण गांव के किसान अपनी ही जमीन पर मजदूरी करने को मजबूर हो गए.

Bhiwani Rohanat village history
रोहनात गांव ने स्वतंत्रता संग्राम में निभाई थी अहम भूमिका (ETV Bharat)

देश आजाद होने पर सरकार से ग्रामीणों ने की मदद की गुहार: इसके बाद 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तो लोगों ने अंग्रेजों की दी हुई सजा सरकार से वापस लेने की मांग की. ग्रामीणों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जमीन वापस दिलवाने की गुहार लगाई, लेकिन आश्वासन के अलावा लोगों को कुछ नहीं मिला. तत्कालीन संयुक्त पंजाब में मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों ने साल 1966 में रोहनात वासियों को मुआवजा और जमीन हिसार के बीड फार्म में देने की बात कही, लेकिन इसी दौरान एक नवंबर साल 1966 को हरियाणा अपने अस्तित्व में आ गया और नया राज्य बन गया. ग्रामीणों ने हरियाणा सरकार के सामने अपनी मांगे रखी, लेकिन सरकार ने खजाने में पैसे ना होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया. इस प्रकार रोहनात वासियों को जमीन आज तक नहीं मिली. इसके बाद गांव के लोग स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को भी नहीं मनाते थे.

Bhiwani Rohanat village history
रोहनात गांव (ETV Bharat)

हरियाणा के तत्कालीन सीएम ने दिया था आश्वासन:इसके बाद 23 मार्च 2018 शहीदी दिवस पर हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रामीणों के साथ मिलकर उनके दर्द को समझा और गांव में तिरंगा झंडा फहराया. साथ ही ग्रामीणों की मांग को जल्द पूरा करवाने का आश्वासन दिया. ग्रामीणों ने बताया कि सरकार ने उनकी मांग को आज तक पूरा नहीं किया है. सरकार के आश्वासन के 6 साल बीतने के बाद भी ग्रामीणों को हिसार के बीड़ में आवंटित किए गए प्लॉट नहीं मिले हैं.

ये भी पढ़ें:स्वतंत्रता दिवस पर अपनों को भेजें ये 10 बेस्ट Wishes, पढ़ते ही खिल उठेगा दिल

Last Updated : August 15, 2025 at 11:21 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

भिवानी के रोहनात गांव का इतिहासBHIWANI ROHANAT VILLAGE HISTORYAUGUST 15 CELEBRATIONS 2025INDEPENDENCE DAY 2025 PARADEINDEPENDENCE DAY 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यमुनानगर में अनोखा "इंकलाब मंदिर", यहां ईश्वर की नहीं बल्कि शहीदों की होती है पूजा

कुरुक्षेत्र में यूट्यूब ने बदली किसान की किस्मत, "ताइवान पिंक अमरूद" की खेती से कर रहा बंपर कमाई

हरियाणवी बार्बी डॉल पूजा को देख सब हैरान, रोबोटिक अंदाज और ठेठ देसी पहनावे से सोशल मीडिया पर मचा रहीं धूम

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.