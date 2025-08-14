अंबाला: पूरे देश में 15 अगस्त की तैयारियां चल रही है. लोग जश्न की तैयारियों में जुटे हुए हैं. इस बीच खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने धमकी दी है कि अमृतसर से दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ियों में वो कुछ बड़ी वारदात को अंजाम देंगे. धमकी के बाद अंबाला में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई है. रेल पुलिस की ओर से ट्रेन की लगातार चेकिंग की जा रही है.

आतंकी पन्नू ने दी धमकी: दरअसल, आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की धमकी के बाद अंबाला में सुरक्षा एजेंसिया अलर्ट हो गई हैं. बुधवार को रात भर अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर RPFऔर GRP ने स्पेशल चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें आने जाने वाली रेलगाड़ियां, स्टेशन पर बैठे यात्री सहित हर जगह उन्होंने गहनता से चेकिंग की.

अंबाला में सुरक्षा एजेंसिया अलर्ट (ETV Bharat)

अमृतसर से दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ियों में हमले की धमकी: इस बारे में RPF पोस्ट इंचार्ज रविंद्र कुमार ने बताया कि आतंकी पन्नू ने धमकी दी है कि 15 अगस्त को अमृतसर से दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ियों में वो हमला करेंगे. धमकी मिलने के बाद दिल्ली से आने वाली और जाने वाली गाड़ियों को चेक किया जा रहा है. अंबाला रेलवे स्टेशन पर RPF और GRP ने स्पेशल चेकिंग अभियान चलाया है.

15 अगस्त से पहले खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने दी धमकी, (ETV Bharat)

लोगों को अवेयर रहने की अपील: RPF पोस्ट इंचार्ज रविंद्र सिंह ने लोगों से कुछ भी संदिग्ध नजर आने पर पुलिस को सूचना देने की अपील की है. रविंद्र सिंह ने कहा कि चेकिंग अभियान रात भर जारी रहेगा. लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है कि कोई भी संदिग्ध वस्तु अगर कहीं भी नजर आए तो इसकी सूचना तुरंत इन्हें दे. ट्रेन में या कही भी कोई व्यक्ति स्लोगन लिखता है तो इसकी सुचना तुरंत दें.

