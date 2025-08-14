ETV Bharat / state

सैनिक परिवारों के आंसू बने प्रेरणा, युवाओं ने शुरू किया 'गौरव उत्सव' - INDEPENDENCE DAY 2025

अलवर में युवकों की ओर से हर साल सैनिकों व शहीदों के सम्मान में दीप प्रज्ज्वलन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है.

honour of soldiers and martyrs
अलवर का शहीद स्मारक (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 14, 2025 at 8:01 PM IST

अलवर: देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले शहीदों की वीरगाथा जब उनकी पत्नियों की आंखों से बहते आंसुओं के रूप में सामने आई, तो युवाओं की एक टोली ने इसे अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया. शहीदों के सम्मान और उनके परिवारों के प्रति समाज को जागरूक करने का संकल्प लिया. युवाओं की इस टोली ने अलवर में 'गौरव उत्सव' की शुरुआत की. इसमें लोगों से अपील की जाती है कि स्वाधीनता दिवस पर शहीदों एवं सैनिकों के प्रति सम्मान स्वरूप एक दीया उनके नाम पर अवश्य जलाएं.

वर्ष 2016 में अलवर के हृदयस्थल होप सर्कस पर दीप प्रज्ज्वलन से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई. तभी से 'अलवर स्वतंत्रता गौरव उत्सव समिति' की ओर से हर साल यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. अलवर के शहीद स्मारक पर होने वाले इस कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके परिजनों का सम्मान किया जाता है. दीप प्रज्ज्वलित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है. देशभक्ति से ओत-प्रोत कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं.

स्वतंत्रता गौरव उत्सव समिति के अध्यक्ष गौरीशंकर विजय ने बताया कि वर्ष 2016 में जब चहुंओर सेना के सम्मान की बात हो रही थी, तो उनके मन में विचार आया कि देश को आजादी दिलाने वाले शहीदों और सरहदों की रक्षा करने वाले सैनिकों का सम्मान जरूरी है. इसी भावना को ध्यान में रखकर उन्होंने प्रण लिया कि स्वाधीनता दिवस पर शहीदों एवं सैनिकों के सम्मान में दीप प्रज्ज्वलित कर 'गौरव उत्सव' मनाया जाए. उन्होंने बताया कि 2016 में होप सर्कस पर पहली बार यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां बाजार को रंग-बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया.

समिति के सदस्य गौरव शर्मा ने बताया कि पहले कार्यक्रम में कुछ ऐसी महिलाएं भी शामिल हुईं, जिनके पति उस समय कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में भाग ले रहे थे. एक महिला ने दीप जलाकर धन्यवाद दिया, जबकि दूसरी की आंखों में आंसू थे. जब उनसे आंसुओं का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि उनके पति पुंछ में आतंकवादियों से लड़ रहे हैं. उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता है. पता नहीं कब क्या सूचना मिल जाए?. इस घटना से युवाओं को प्रेरणा मिली. तब से वे हर वर्ष शहीदों व सैनिकों के सम्मान में यह कार्यक्रम भव्य तरीके से मना रहे हैं.

सैन्य अधिकारी ने की हौसला अफजाई: समिति के अध्यक्ष विजय ने बताया कि 2017 में जब युवाओं की टीम ईटाराणा सैन्य छावनी में सैनिकों को आमंत्रित करने पहुंची, तो एक ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि पहली बार सेना के सम्मान में ऐसा कार्यक्रम देखने को मिल रहा है. उन्होंने न केवल सैनिकों की भागीदारी सुनिश्चित की, बल्कि बाद में भी ऐसे आयोजनों में सहयोग करते रहे, हालांकि, वह अधिकारी अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं.

अन्य राज्यों में भी सराहना: उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम अलवर ही नहीं, बल्कि देश के छह अन्य राज्यों में भी सराहा गया है. कई लोगों ने इससे प्रेरित होकर स्वाधीनता दिवस पर शहीदों के नाम दीप जलाने की पहल शुरू की है. अब राजनेता, अभिनेता, अधिकारी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं. यह लगातार 10वां वर्ष है, जब यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. समिति से जुड़े सुभाष अग्रवाल और विनोद खंडेलवाल ने बताया कि उनकी आकांक्षा है कि एक दिन यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाए और इन दीपों की रोशनी देश की रक्षा करने वाले सैनिकों तक पहुंचे.

