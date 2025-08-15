ETV Bharat / state

स्वतंत्रता दिवस पर 6 साल की बच्ची ने देशभक्ति गीत गाकर लोगों के दिलों में जगाई देशप्रेम की भावना - INDEPENDENCE DAY 2025

तक्शवी ने स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति गीत गाकर लोगों में देशप्रेम जगाया. वह 195 देशों के झंडे, ध्वज व धार्मिक ग्रंथ कंठस्थ कर चर्चित हुई.

Independence Day 2025
देशभक्ति गीत गाती छह वर्षीय बालिका (ETV Bharat Bhilwara)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 15, 2025 at 1:57 PM IST

भीलवाड़ा: शहर की 6 वर्षीय मासूम बच्ची तक्शवी सोडाणी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति गीत गाकर लोगों के मन में देशप्रेम का जज्बा जगाया. तक्शवी पहले से ही अपनी असाधारण प्रतिभा के लिए चर्चा में हैं. उसे शिव तांडव स्तोत्र, राम स्तुति जैसी चीजें कंठस्थ है. साथ ही साथ 195 देशों के झंडे देखकर उनके नाम और राजधानियां बता देती हैं.

कासीपुरा कॉलोनी में रहने वाली तक्शवी समाजसेवी गोविंद सोडाणी की पोती है, जिसने अपनी प्रतिभा से देशभर में पहचान बनाई है. इस छोटी सी उम्र में ही उसने 195 देशों के ध्वज, उनके नाम और राजधानियां याद कर रखी हैं. शिव तांडव स्तोत्र व दुर्गा सप्तशती जैसे धार्मिक ग्रंथ कंठस्थ किए हैं. भारत के सभी राज्यों को जोड़कर देश का नक्शा बनाने जैसे कार्य किए हैं. हारमोनियम पर राष्ट्रगान की धुन बजा लेती है. इन उपलब्धियों के लिए उसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है.

बालिका ने गाया देशभक्ति गीत (ETV Bharat Bhilwara)

पढ़ें: अजमेर में दरगाह के बाहर निकाली तिरंगा रैली, मदरसों के बच्चों ने गाए देशभक्ति गीत

देशभक्ति गीत से मोहा मन: स्वतंत्रता दिवस पर तक्शवी ने ईटीवी भारत पर देशभक्ति गीत सुनाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया. उसकी मधुर आवाज ने श्रोताओं के दिलों में देशप्रेम की भावना जगा दी. तक्शवी के दादा गोविंद सोडाणी ने बताया कि उसकी मां ने गर्भावस्था के दौरान नियमित गाय की परिक्रमा की और भजन-कीर्तन सुने, जिसका प्रभाव बच्ची पर देखने को मिला. जन्म के बाद से ही उसे मोबाइल और टीवी से दूर रखा गया, जिससे वह पढ़ाई और सीखने पर ध्यान केंद्रित कर सके. आज वह बिना किसी व्यवधान के ज्ञान और संगीत में निपुण हो रही है.

