भोपाल: देश के साथ मध्य प्रदेश में 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है. राजधानी भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने ध्वजारोहण किया. वहीं प्रदेश के अलग-अलग जिलों में ध्वजारोहण की जिम्मेदारी दोनों डिप्टी सीएम, 31 मंत्रियों और 24 जिलों में स्थानीय कलेक्टरों को सौंपी गई थी. सीएम डॉ मोहन यादव ने सबसे पहले लाल परेड मैदान में झंडा फहराया, इसके बाद परेड की सलामी ली.

प्रदेश के नाम मुख्यमंत्री ने दिया संदेश

सीएम मोहन यादव ने प्रदेश के नाम संदेश पढ़ते हुए कहा कि "टंटया मामा, रानी दुर्गावती, अवंती बाई और झलकारी बाई समेत न जाने ऐसे कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मध्य प्रदेश के रहे, जिन्होंने इस आजादी की लड़ाई में अपना श्रेष्ठ योगदान दिया. आज युद्ध की नई तकनीकी हमारे पास है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को अत्याधुनिक अस्त्र-शस्त्र उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी." आपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि "जो जैसा था, उसके साथ वैसा किया गया."

प्रदेश के नाम मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिया संदेश (ETV Bharat)

'संसद-विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण'

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि "भारत विश्व में सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है, अभी यह चौथे नंबर पर है. जिस प्रकार केंद्र और राज्य सरकार कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, ऐसे में जल्द ही हम दुनिया की नंबर एक अर्थव्यवस्था होंगे. आज देश में चाहे 370 हटाने की बात हो या फिर लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का काम मोदी सरकार पूरी मेहनत के साथ कर रही है." सीएम ने लाड़ली बहनों को लेकर कहा कि "भले ही अभी इनको 1250 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन दीपावली के बाद इसमें 250 रुपये बढ़ाकार 1500 रुपये किया जा रहा है."

परेड की सलामी लेते सीएम डॉ मोहन यादव (ETV Bharat)

'साल 2025 औद्योगिक निवेश और रोजगार का वर्ष'

सीएम मोहन यादव ने कहा कि "मध्य प्रदेश में 2025 को उद्योग और रोजगार वर्ष घोषित किया गया है. हमने 7 रीजनल कॉन्क्लेव के जरिए रीवा, शहडोल, सागर और ग्वालियर समेत अन्य संभागों में औद्योगिक विकास के लिए निवेशकों को बुलाया. इसके बाद भोपाल में ग्लोबल इंवेस्टर्स मीट की, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया. राज्य सरकार औद्योगिक ईकाइयों को उद्योग के लिए जमीन उपलब्ध कराने के साथ कागजी कार्रवाई में भी मदद कर रही है. टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों को भी सरकार की तरफ से स्टायफंड दिया जा रहा है.

लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए मोहन यादव (ETV Bharat)

प्रदेश के नाम मुख्यमंत्री के संदेश के महत्वपूर्ण अंश