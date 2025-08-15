गोरखपुर : देश आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहा है. गोरखपुर में 108 वर्ष की उम्र के एक ऐसे बुजुर्ग हैं जो खुद को किसी युवा से कम नहीं मानते. के एल गुप्ता को उनके साथी 108 साल का युवा कहते हैं. के एल गुप्ता को एनई रेलवे मजदूर यूनियन (नरमू) का 66 वीं बार महामंत्री चुना गया है.

के एल गुप्त बताते हैं, आजादी के दिन सड़कों पर जबरदस्त उत्सव था. कोई पटाखा फोड़ रहा था तो कोई भारत मां के जय के नारे लगा रहा था. उस समय मेरी उम्र करीब 31 साल की थी. दोस्तों के साथ मैं भी तिरंगा लेकर जश्न में नारे लगाते हुए घूम रहा था. हर कोई इस बात को लेकर खुश था कि अंग्रेज गए, अंग्रेज गए, अंग्रेज गए.

पूरा शहर बाले मियां मैदान में जुट गया था : के एल गुप्ता ने कहा, आजादी की पहली किरण निकली तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा. मेरा घर शहर के मुफ्तीपुर में था. परिवार में स्वतंत्रता को लेकर खुशी का माहौल था. महिलाएं घर का चौका बर्तन छोड़ आजादी के जश्न में शामिल हुई थीं. देखते-देखते पूरा शहर बाले मियां के मैदान में इकट्ठा हो गया था. मुझे बस इस बात का दुख था कि मैं देश की आजादी में कोई बड़ा योगदान नहीं दे पाया. लेकिन जब इमरजेंसी लगी तो मीसा बंदी के रूप में डेढ़ साल तक जेल में रहा.

आजादी का जश्न वर्तमान में दिखाई नहीं देता : के एल गुप्ता कहते हैं, आजादी का वह जश्न जिसे हम लोगों ने देखा और महसूस किया, वह वर्तमान के दौर में दिखाई नहीं देता. आजादी का सही मायने में लोगों ने राष्ट्रीय और देश हित में उपयोग नहीं किया, बल्कि अपने स्वार्थ में लग गए. जिस सपने और उद्देश्य के साथ अंग्रेजों से देश को मुक्त कराया गया, वह आज भी पूरा हुआ दिखाई नहीं देता.

रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए : देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बयान की चर्चा करते हुए कहा कि वह कहते हैं कि देश में अमीर-अमीर होता जा रहा है और गरीब-गरीब. दोनों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है. जबकि स्वतंत्र भारत के समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए. सभी के लिए व्यवस्थित जीवन का आधार होना चाहिए. रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए.

यूपी सिंह बोले- चारों ओर अद्भुत उत्साह था : वहीं पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और गोरखनाथ पीठ द्वारा संचालित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष, प्रोफेसर यूपी सिंह कहते हैं कि आजादी के समय मैं उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी का छात्र था. 15 अगस्त 1947 को आजादी के पहले दिन यह खुशी अपने कॉलेज परिसर में मनाई थी. मिठाइयां बांटी जा रही थी और देशभक्ति का नारा गूंज रहा था.

बस यही बातें हो रही थीं कि अब तो अपना कानून बनेगा. हम लोग खुद ही देश चलाएंगे. खुशी इतनी थी कि शाम के समय कॉलेज परिसर को दीपों की रोशनी से सजाया गया और चारों तरफ अद्भुत उत्साह देखने को मिल रहा था. आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वतंत्रता सही मायने में तब और सार्थक है, जब हम जिन लोगों ने इसके लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनके उद्देश्यों के अनुकूल भारत को आगे लेकर जाएं.

