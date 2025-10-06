ETV Bharat / state

लातेहार में वन पट्टा की मांग हुई तेज, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हजारों आदिवासी

लातेहार में अदिवासियों ने वन पट्टे के लिए अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है. आदिवासी समाज अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है.

Tribals demanding forest lease in Latehar
वन पट्टा की मांग को लेकर आदिवासियों का प्रदर्शन (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 6, 2025 at 6:54 PM IST

लातेहार: वन अधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाले सामुदायिक और व्यक्तिगत वन पट्टे की मांग को लेकर अब आदिवासी आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना चुके हैं. इसी कड़ी में लातेहार जिले में 2000 से अधिक आदिवासी समुदाय के लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं.

झारखंड जनाधिकार महासभा के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना पर जिले के लगभग सभी प्रखंडों से 2000 से अधिक आदिवासी बैठे हैं, जिनमें महिला और पुरुष शामिल हैं. अनिश्चितकालीन धरना दे रहे आदिवासियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक उनका धरना जारी रहेगा.

वन पट्टा के लिए आदिवासियों का अनिश्चितकालीन धरना (Etv bharat)

पट्टे के लिए भेजा आवेदन लेकिन नहीं सुनवाई

आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि लातेहार जिले में वन अधिकार अधिनियम के तहत लाभुकों को, वन पट्टा देने के मामले में प्रशासन और वन विभाग लापरवाही बरत रहा है. उनका आरोप है कि लातेहार में लगभग 3000 से अधिक व्यक्तिगत वन पट्टा और ढाई सौ से अधिक सामुदायिक वन पट्टा का आवेदन विभाग के पास पेंडिंग है, जबकि सभी आवेदन ग्राम सभा के माध्यम से भेजे जा चुके हैं.

विभागीय मनमानी की वजह से वन पट्टा से वंचित आदिवासी

इतना ही नहीं वन अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ग्रामीणों को वनों का संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन का अधिकार भी देने का प्रावधान है, लेकिन इस प्रावधान का पूरे झारखंड में कहीं भी पालन नहीं हो रहा है. विभागीय मनमानी के कारण ग्रामीणों को व्यक्तिगत और सामुदायिक वन पट्टा भी नहीं मिल पा रहा है.

'अधिकारी पट्टे देने में कर रहे हैं मनमानी'

अनिश्चितकालीन धरना का नेतृत्व कर रहे धोती फादर ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम 2006 लातेहार जिले में 2008 में लागू किया गया था लेकिन पिछले कुछ सालों से प्रखंड पदाधिकार समिति, अनुमंडल वन अधिकार समिति और जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के द्वारा ग्रामीणों को वन पट्टा देने के मामले में घोर मनमानी की जा रही है. उन्होंने आगे बताया कि हम अपना अधिकार मांग रहे हैं. किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं. इसलिए जब तक हमारी मांगों को मानते हुए ग्रामीणों को वन पट्टा निर्गत नहीं किया जाएगा तब तक हमारा धरना जारी रहेगा.

लातेहार में रहने वाले आदिवासी परिवार जंगल पर निर्भर हैं लेकिन कानून बनने के बावजूद जिले में कानून का उल्लंघन किया जा रहा है और आदिवासियों को वन अधिकार अधिनियम के लाभ से वंचित किया जा रहा है. अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हमारा धरना जारी रहेगा: रघुपाल सिंह, आदिवासी नेता

आदिवासियों के निशाने पर राज्य सरकार

आदिवासी नेता कन्हाई सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पहले कार्यकाल के चुनावी घोषणा पत्र में ही कहा था कि झारखंड में जंगल पर निर्भर रहने वाले लोगों को, वन अधिकार अधिनियम का पूरा लाभ दिया जाएगा, उन्हें मुख्यमंत्री बने 6 साल से अधिक समय हो चुका है लेकिन उन्होंने जनता से किया वादा पूरा नहीं किया है. आदिवासी नेता ने बताया कि अब अपने अधिकार के लिए आंदोलन करेंगे जब तक कि हमारा अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे.

