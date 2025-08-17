ETV Bharat / state

सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल पर अभद्र टिप्पणी; प्रयागराज में मुकदमा, आरोपी की तलाश - INDECENT COMMENT ON POOJA PAL

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंट के बाद अधिवक्ता ने दर्ज कराई शिकायत.

पूजा पाल पर आपत्तिजनक टिप्पणी.
पूजा पाल पर आपत्तिजनक टिप्पणी.
Published : August 17, 2025 at 3:03 PM IST

प्रयागराज: समाजवादी पार्टी से से निष्कासित होने के बाद कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट से विधायक पूजा पाल पर सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, जिसके बाद बवाल मचा है. एक्स पर उमेश यादव नाम के एक यूजर ने विधायक के खिलाफ अशोभनीय और अपमानजनक बातें लिखीं. इससे पूजा पाल के समर्थक नाराज हो उठे और मुकदमा दर्ज कराया है.

सपा ने पूजा पाल को किया है निष्कासित: बता दें कि समाजवादी पार्टी ने विधायक पूजा पाल को 15 अगस्त को तत्काल प्रभाव से संगठन से निष्काषित कर दिया था. पूजा पाल ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में विजन डाक्यूमेंट 2047 चर्चा के दौरान अपने संबोधन में कहा था कि 'मेरे पति के हत्यारों को मिट्टी मिला दिया गया है'. इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी ने यह कार्रवाई की. सपा ने जारी पत्र में कहा कि विधायक को पहले भी चेतावनी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी गतिविधियां बंद नहीं कीं, जिससे पार्टी को भारी नुकसान हुआ. पूजा पाल द्वारा किया गया कार्य पार्टी विरोधी और गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है. निष्कासन के साथ ही उन्हें समाजवादी पार्टी के सभी पदों से हटाया गया है. अब वे पार्टी के किसी भी कार्यक्रम या बैठक में शामिल नहीं होंगी और न ही उन्हें इसके लिए आमंत्रित किया जाएगा.

अभद्र टिप्पणी पर मुकदमा: पूजा पाल को सपा से निकाले जाने के बाद से ही दोनों तरफ के समर्थकों की ओर से सियासी बयानबाजी चरम पर है. सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ी हुई है. इस बीच आरोप है कि एक यूजर उमेश यादव ने पोस्ट कर पूजा पाल को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की. इसके बाद दूसरी पोस्ट में भी अभद्र व अपमानजनक बातें लिखीं. इससे नाराज होकर अधिवक्ता श्यामचंद्र उपाध्याय ने पुलिस को लिखित तहरीर दी. अधिवक्ता का कहना है कि विधायक पूजा पाल के खिलाफ जानबूझकर गलत बातें लिखी गई हैं ताकि उनकी राजनीतिक और सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके. उन्होंने कहा कि चायल समेत आसपास की कई महिलाओं की भावनाएं आहत हुई हैं.

इधर, तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी उमेश यादव के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है. इंस्पेक्टर कर्नलगंज राजेश उपाध्याय ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. कहा है कि मामले की जांच की जा रही है.

पूजा पाल ने की थी सीएम योगी की तारीफ: उत्तर प्रदेश विधानसभा में 'विज़न डॉक्यूमेंट 2047' पर 24 घंटे चली मैराथन चर्चा के दौरान बीते गुरुवार रात विधायक पूजा पाल ने सीएम योगी की तारीफ की थी. कहा था कि 'मैंने अपना पति खोया है. सब जानते हैं कि मेरे पति की हत्या कैसे हुई और किसने की. मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने मुझे न्याय दिलाया और मेरी बात तब सुनी, जब किसी ने नहीं सुनी. मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में मुझ जैसी कई महिलाओं को न्याय दिलाया और अपराधियों को दंड दिया. मुख्यमंत्री ने ज़ीरो टॉलरेंस जैसी नीतियां लाकर अतीक अहमद जैसे अपराधियों मिट्टी मिलाया है. आज पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री की ओर विश्वास से देखता है. मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को मुख्यमंत्री ने मिट्टी में मिलाने का काम किया. मैं उनके इस ज़ीरो टॉलरेंस का समर्थन करती हूं. मैंने तब आवाज़ उठाई जब मैंने देखा कि कोई भी अतीक अहमद जैसे अपराधियों के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता. जब मैं इस लड़ाई से थकने लगी, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुझे न्याय दिलाया

पति की 2005 में हुई थी हत्या: बता दें कि पूजा पाल की शादी 2005 में प्रयागराज शहर पश्चिम से बसपा विधायक राजू पाल से हुई थी. शादी के 9 दिन बाद ही राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हत्या का आरोप अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर लगा था. 2004 में राजू पाल ने अतीक के भाई अशरफ को चुनाव में हरा दिया था और इसी के चलते राजू की हत्या को अंजाम दिया गया. पति की हत्या के बाद से पूजा अतीक अहमद और अशरफ को सजा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ती रहीं. इस दौरान कई बार उसे धमकियां दी गईं और हमले भी. 2007 में पूजा पाल पहली बार शहर पश्चिम से बसपा के टिकट पर विधायक बनीं. इसके बाद 2012 में भी वह इसी सीट से विधायक बनीं. 2017 में वह चुनाव हार गईं. इसके बाद 2022 में सपा के टिकट पर कौशांबी की चायल सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की.

बसपा से भी हुई हैं निष्कासित: 2017 विधानसभा चुनाव के कुछ महीने बाद पूजा पाल ने डिप्‍टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की थी, जिससे नाराज फरवरी 2018 में मायावती ने उनको बसपा से निकाल दिया था. बसपा की तरफ से कहा गया कि पूजा पाल पार्टी बदलने की तैयारी कर रही थीं. वहीं, पिछले एक साल से पूजा पाल पर लगातार सपा विरोधी गतिविधियों के आरोप लग रहे हैं. पूजा पाल ने राज्यसभा चुनाव में भी बगावत की थी. पूजा पाल ने भाजपा समर्थित उम्मीदवार को अपना वोट दिया था.

बनारस में तोड़े जाएंगे 111 मंदिर और 11 मजार; चौड़ी की जा रहीं शहर की सड़कें, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

एक साल बाद वतन लौटे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला, पिता ने किया रिसीव, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात

अयोध्या में अगले महीने शुरू होगी फिल्मी सितारों की रामलीला; राजा मुराद, बिंदु दारा सिंह सहित दिग्गज निभाएंगे भूमिका

यूपी के विधायकों-मंत्रियों की सैलरी बढ़ी; भत्तों में भी इजाफा, जानिए किसके खाते में अब कितना आएगा

