ETV Bharat / state

गोरखपुर में सीएम योगी और उनके ओएसडी पर अभद्र टिप्पणी; भाजपा विधायक का भाई गिरफ्तार, दर्ज हुए 7 मुकदमे - GORAKHPUR NEWS

कुशीनगर के होटल से हुई गिरफ्तारी, पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह बोले- भाई भोलेंद्र की करनी का बहुत दुख.

भोलेंद्र पाल सिंह गिरफ्तार.
भोलेंद्र पाल सिंह गिरफ्तार. (Photo Credit; Gorakhpur Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 1, 2025 at 8:14 AM IST

2 Min Read

गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके OSD के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टिप्पणी करना गोरखपुर के पिपराइच से भाजपा विधायक महेंद्र पाल सिंह के सगे भाई भोलेंद्र पाल सिंह के लिए भारी पड़ गया है. पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें उनकी तलाश में लगी थीं. रविवार देर शाम भोलेंद्र को कुशीनगर के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया. इस मामले में भोलेंद्र पर दो दिन में तीन थानों में 7 FIR दर्ज हो चुकी हैं. इसमें 4 मुकदमे गिरफ्तारी के बाद दर्ज किए गए हैं.

पुलिस के मुताबिक, गुरुवार को भोलेंद्र ने फेसबुक पर एक अभद्र पोस्ट सीएम योगी और उनके ओएसडी के खिलाफ की थी. जमीन विवाद का जिक्र करते हुए एक विधायक का नाम भी लिया था. हालांकि, रात में ही पोस्ट डिलीट कर दी गई, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट वायरल हो गया. इसका संज्ञान खुद गोरखपुर की साइबर सेल टीम ने लिया था. साइबर थाने के एक सिपाही की तहरीर पर या मुकदमा साइबर थाने में दर्ज हुआ. एक मुकदमा रामगढ़ थाना तो तीसरा पिपराइच थाने में दर्ज हुआ.

मामला भाजपा विधायक से जुड़ा होने के कारण जल्द ही तूल पकड़ने लगा. इधर, पुलिस ने भी भोलेंद्र की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए. कई जगह दबिश दी गई. रविवार देर शाम भोलेंद्र सिंह को कुशीनगर के होटल से गिरफ्तार कर लिया गया. एसएसपी राज करन नय्यर ने बताया है कि भोलेंद्र को देर शाम ही रिमांड पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और वहीं से जेल भेज दिया गया. पुलिस ने रविवार को ही पिपराइच थाने में आरोपी पर चार और मुकदमे दर्ज किए. इस प्रकार भोलेंद्र के खिलाफ कुल 7 मामले तीन थानों में दर्ज हो गए हैं. वही, महेंद्र पाल सिंह ने कहा कि उन्हें अपने भाई की इस करनी का बहुत दुख है. शासन प्रशासन जो भी एक्शन लेता है, उससे उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं है.

यह भी पढ़ें: यूपी में 8 IPS का ट्रांसफर; राहुल भाटी श्रावस्ती के SP बने, श्रद्धा पांडेय कानपुर देहात की पुलिस अधीक्षक

गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके OSD के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टिप्पणी करना गोरखपुर के पिपराइच से भाजपा विधायक महेंद्र पाल सिंह के सगे भाई भोलेंद्र पाल सिंह के लिए भारी पड़ गया है. पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें उनकी तलाश में लगी थीं. रविवार देर शाम भोलेंद्र को कुशीनगर के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया. इस मामले में भोलेंद्र पर दो दिन में तीन थानों में 7 FIR दर्ज हो चुकी हैं. इसमें 4 मुकदमे गिरफ्तारी के बाद दर्ज किए गए हैं.

पुलिस के मुताबिक, गुरुवार को भोलेंद्र ने फेसबुक पर एक अभद्र पोस्ट सीएम योगी और उनके ओएसडी के खिलाफ की थी. जमीन विवाद का जिक्र करते हुए एक विधायक का नाम भी लिया था. हालांकि, रात में ही पोस्ट डिलीट कर दी गई, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट वायरल हो गया. इसका संज्ञान खुद गोरखपुर की साइबर सेल टीम ने लिया था. साइबर थाने के एक सिपाही की तहरीर पर या मुकदमा साइबर थाने में दर्ज हुआ. एक मुकदमा रामगढ़ थाना तो तीसरा पिपराइच थाने में दर्ज हुआ.

मामला भाजपा विधायक से जुड़ा होने के कारण जल्द ही तूल पकड़ने लगा. इधर, पुलिस ने भी भोलेंद्र की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए. कई जगह दबिश दी गई. रविवार देर शाम भोलेंद्र सिंह को कुशीनगर के होटल से गिरफ्तार कर लिया गया. एसएसपी राज करन नय्यर ने बताया है कि भोलेंद्र को देर शाम ही रिमांड पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और वहीं से जेल भेज दिया गया. पुलिस ने रविवार को ही पिपराइच थाने में आरोपी पर चार और मुकदमे दर्ज किए. इस प्रकार भोलेंद्र के खिलाफ कुल 7 मामले तीन थानों में दर्ज हो गए हैं. वही, महेंद्र पाल सिंह ने कहा कि उन्हें अपने भाई की इस करनी का बहुत दुख है. शासन प्रशासन जो भी एक्शन लेता है, उससे उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं है.

यह भी पढ़ें: यूपी में 8 IPS का ट्रांसफर; राहुल भाटी श्रावस्ती के SP बने, श्रद्धा पांडेय कानपुर देहात की पुलिस अधीक्षक

For All Latest Updates

TAGGED:

GORAKHPUR CM YOGI FACEBOOK POSTPIPRAICH MLA MAHENDRA PAL SINGHBHOLENDRA SINGH ARRESTEDसीएम योगी ओएसडी अभद्र पोस्टGORAKHPUR NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी के इस मंदिर में 77 सालों से जल रही पाकिस्तान से लाई अखंड ज्योति; जानिए सिंध के क्रूर शासक से क्या है कनेक्शन

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

हाईकोर्ट ने कहा- आपसी सहमति से तलाक में ट्रायल कोर्ट विवाह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जोर नहीं दे सकता

न्यू कानपुर सिटी योजना की लॉन्चिंग डेट बदली; 1 हजार करोड़ से तैयार हो रही 1793 प्लॉट वाली हाउसिंग स्कीम, अब इस तिथि को ऑनलाइन आवेदन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.