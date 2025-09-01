गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके OSD के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टिप्पणी करना गोरखपुर के पिपराइच से भाजपा विधायक महेंद्र पाल सिंह के सगे भाई भोलेंद्र पाल सिंह के लिए भारी पड़ गया है. पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें उनकी तलाश में लगी थीं. रविवार देर शाम भोलेंद्र को कुशीनगर के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया. इस मामले में भोलेंद्र पर दो दिन में तीन थानों में 7 FIR दर्ज हो चुकी हैं. इसमें 4 मुकदमे गिरफ्तारी के बाद दर्ज किए गए हैं.

पुलिस के मुताबिक, गुरुवार को भोलेंद्र ने फेसबुक पर एक अभद्र पोस्ट सीएम योगी और उनके ओएसडी के खिलाफ की थी. जमीन विवाद का जिक्र करते हुए एक विधायक का नाम भी लिया था. हालांकि, रात में ही पोस्ट डिलीट कर दी गई, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट वायरल हो गया. इसका संज्ञान खुद गोरखपुर की साइबर सेल टीम ने लिया था. साइबर थाने के एक सिपाही की तहरीर पर या मुकदमा साइबर थाने में दर्ज हुआ. एक मुकदमा रामगढ़ थाना तो तीसरा पिपराइच थाने में दर्ज हुआ.

मामला भाजपा विधायक से जुड़ा होने के कारण जल्द ही तूल पकड़ने लगा. इधर, पुलिस ने भी भोलेंद्र की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए. कई जगह दबिश दी गई. रविवार देर शाम भोलेंद्र सिंह को कुशीनगर के होटल से गिरफ्तार कर लिया गया. एसएसपी राज करन नय्यर ने बताया है कि भोलेंद्र को देर शाम ही रिमांड पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और वहीं से जेल भेज दिया गया. पुलिस ने रविवार को ही पिपराइच थाने में आरोपी पर चार और मुकदमे दर्ज किए. इस प्रकार भोलेंद्र के खिलाफ कुल 7 मामले तीन थानों में दर्ज हो गए हैं. वही, महेंद्र पाल सिंह ने कहा कि उन्हें अपने भाई की इस करनी का बहुत दुख है. शासन प्रशासन जो भी एक्शन लेता है, उससे उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं है.

