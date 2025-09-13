ETV Bharat / state

जमीन नापने पहुंचे लेखपाल से अभद्रता; प्रधान प्रतिनिधि पर पेपर और नक्शा फाड़ने का आरोप, सुलतानपुर में FIR दर्ज

सुलतानपुर : जनपद के लम्भुआ तहसील के भदैया ब्लॉक के एक गांव में लेखपाल से अभद्रता करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि जमीन नापने पहुंचे लेखपाल पर प्रधान प्रतिनिधि भड़क गये. इस दौरान लेखपाल पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए प्रधान प्रतिनिधि ने जमकर हंगामा किया. मामले का वीडियो बनाकर किसी ने वायरल कर दिया. पुलिस ने लेखपाल की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

एफआईआर के मुताबिक, लेखपाल पुनीत कुमार ने बताया कि 11 सितंबर को वह सरकारी काम के लिये महेसुआ गांव गये हुए थे. इस दौरान ग्राम पति सुरेंद्र प्रताप सिंह व शुभम सिंह अचानक 20-25 अज्ञात व्यक्तियों के साथ आ गये और अभद्रता व हाथापाई की. उनका आरोप है कि इस दौरान उन्होंने खसरा-नक्शा हाथ से छीनकर फाड़ दिया और कहा कि तुम्हारा इतिहास मिटा देंगे.

इस मामले में लेखपाल ने बताया कि वह सरकारी कार्य से गये थे. प्रधान पति ने सरकारी कार्य मे बाधा डाली, जिसकी शिकायत मैंने अपने अधिकारियों को बताई और स्थानीय थाने पर तहरीर दी. जिसके बाद मुकदमा लिखा गया है.