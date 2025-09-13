ETV Bharat / state

जमीन नापने पहुंचे लेखपाल से अभद्रता; प्रधान प्रतिनिधि पर पेपर और नक्शा फाड़ने का आरोप, सुलतानपुर में FIR दर्ज

कोतवाली देहात थानाध्यक्ष अखंडदेव मिश्रा ने बताया कि मुकदमा दर्जकर जांच की जा रही है.

सुलतानपुर : जनपद के लम्भुआ तहसील के भदैया ब्लॉक के एक गांव में लेखपाल से अभद्रता करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि जमीन नापने पहुंचे लेखपाल पर प्रधान प्रतिनिधि भड़क गये. इस दौरान लेखपाल पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए प्रधान प्रतिनिधि ने जमकर हंगामा किया. मामले का वीडियो बनाकर किसी ने वायरल कर दिया. पुलिस ने लेखपाल की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

एफआईआर के मुताबिक, लेखपाल पुनीत कुमार ने बताया कि 11 सितंबर को वह सरकारी काम के लिये महेसुआ गांव गये हुए थे. इस दौरान ग्राम पति सुरेंद्र प्रताप सिंह व शुभम सिंह अचानक 20-25 अज्ञात व्यक्तियों के साथ आ गये और अभद्रता व हाथापाई की. उनका आरोप है कि इस दौरान उन्होंने खसरा-नक्शा हाथ से छीनकर फाड़ दिया और कहा कि तुम्हारा इतिहास मिटा देंगे.

इस मामले में लेखपाल ने बताया कि वह सरकारी कार्य से गये थे. प्रधान पति ने सरकारी कार्य मे बाधा डाली, जिसकी शिकायत मैंने अपने अधिकारियों को बताई और स्थानीय थाने पर तहरीर दी. जिसके बाद मुकदमा लिखा गया है.

कोतवाली देहात के रहने वाले प्रताप नारायण ने बताया कि महेसुआ गांव में बेटे ने बहू के नाम से एक बीघा जमीन लिखाई थी. जमीन के पास कुछ ग्राम समाज की जमीन थी. उन्होंने बताया कि हमने लेखपाल से निवेदन किया था हमारी जमीन की नाप जोख कर दें. इसको लेकर लेखपाल को मौके पर बुलाया था. उनका आरोप है कि इस दौरान प्रधान प्रतिनिधि सुरेंद्र प्रताप भड़क गये और लेखपाल से भिड़ गये.

इस दौरान प्रधान प्रतिनिधि सुरेंद्र प्रताप का कहना था कि बिना उनकी अनुमति के कैसे नापजोख हो रही है. इसी बात पर जमकर नोकझोंक हुई. इस दौरान प्रधान प्रतिनिधि ने लेखपाल पर गंभीर आरोप लगाये. उनका कहना था कि लेखपाल बिना आदेश के जमीन नाप रहे हैं. उन्होंने लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

यह भी पढ़ें : प्रधान के नाम पर फर्जी दस्तावेज से बनाया KCC; एक लाख रुपये से ज्यादा निकाले, हमीरपुर में बैंक मैनेजर समेत तीन पर FIR

