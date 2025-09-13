ETV Bharat / state

भारत-पाक मैच पर सियासी घमासान: पंजाब के सीएम भगवंत मान ने उठाए सवाल तो हरियाणा के खेल मंत्री ने कहा- "इस बार भी इंडिया देगा मुंहतोड़ जवाब"

चंडीगढ़: दुबई में खेले जा रहे टी20 एशिया कप के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले बहुप्रतीक्षित मैच से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. एक ओर जहां मैच को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है. वहीं, दूसरी ओर हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले के चलते इस मैच के आयोजन पर कई नेताओं और पूर्व खिलाड़ियों ने आपत्ति जताई है. पहलगाम हमले के बाद विरोध में उठीं आवाजें: पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कई लोगों का कहना है कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ यह मैच नहीं खेलना चाहिए. पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए कहा कि, "जिस तरह लेजेंड्स क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेला था, उसी तरह अब भी यह मुकाबला नहीं होना चाहिए." भगवंत मान ने उठाए सवाल (Etv Bharat) पंजाब सीएम केन्द्र सरकार पर वार: इस मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तीखा बयान दिया. पंजाब के सीएम ने केंद्र सरकार और खेल संस्थाओं पर निशाना साधा. भगवंत मान ने कहा कि, दलजीत दोसांज की फिल्म पर तो कहते हैं कि रोको जी रोको गद्दार है देश का. लेकिन मैच उसमें तो बड़े साहब का बेटा है, वह आईसीसी का प्रधान है, बीसीसीआई को वही देखते हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा. फिर पहलगाम भूल जाते हैं. पुलवामा भूल जाते हैं. अहमदाबाद में मैच करवाया था या नहीं करवाया था."