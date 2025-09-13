भारत-पाक मैच पर सियासी घमासान: पंजाब के सीएम भगवंत मान ने उठाए सवाल तो हरियाणा के खेल मंत्री ने कहा- "इस बार भी इंडिया देगा मुंहतोड़ जवाब"
भारत-पाकिस्तान मैच पर देश में सियासी घमासान जारी है. भगवंत मान ने मैच को लेकर कई सवाल उठाए हैं.
Published : September 13, 2025 at 4:54 PM IST
चंडीगढ़: दुबई में खेले जा रहे टी20 एशिया कप के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले बहुप्रतीक्षित मैच से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. एक ओर जहां मैच को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है. वहीं, दूसरी ओर हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले के चलते इस मैच के आयोजन पर कई नेताओं और पूर्व खिलाड़ियों ने आपत्ति जताई है.
पहलगाम हमले के बाद विरोध में उठीं आवाजें: पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कई लोगों का कहना है कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ यह मैच नहीं खेलना चाहिए. पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए कहा कि, "जिस तरह लेजेंड्स क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेला था, उसी तरह अब भी यह मुकाबला नहीं होना चाहिए."
पंजाब सीएम केन्द्र सरकार पर वार: इस मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तीखा बयान दिया. पंजाब के सीएम ने केंद्र सरकार और खेल संस्थाओं पर निशाना साधा. भगवंत मान ने कहा कि, दलजीत दोसांज की फिल्म पर तो कहते हैं कि रोको जी रोको गद्दार है देश का. लेकिन मैच उसमें तो बड़े साहब का बेटा है, वह आईसीसी का प्रधान है, बीसीसीआई को वही देखते हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा. फिर पहलगाम भूल जाते हैं. पुलवामा भूल जाते हैं. अहमदाबाद में मैच करवाया था या नहीं करवाया था."
भगवंत मान ने उठाए सवाल: भगवंत मान ने सवाल उठाया कि "जब सांझा कल्चर के नाम पर पाकिस्तानी कलाकार भारत में परफॉर्म करते हैं या शादियों में गाते हैं, तब कोई विरोध क्यों नहीं करता? पहले लड़ाई करते हैं, फिर मेल-जोल, फिर वही दोहराते हैं. आखिरकार इसका नुकसान भारत को ही होता है.”
हरियाणा के खेल मंत्री ने दिया जवाब: इस बयानबाजी के बीच हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने भारत की जीत को लेकर भरोसा जताया. उन्होंने कहा, “हम खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएंगे. भारत जीतेगा, यह हर भारतवासी की उम्मीद है. हमने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब दिया है और इस मैदान पर भी देंगे."
दरअसल, भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच हमेशा से खेल से ज्यादा एक इमोशनल और राजनीतिक मुद्दा बन जाता है. एक ओर देश में आतंकी घटनाओं के कारण इस मैच पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं. तो वहीं दूसरी ओर खेल भावना और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट की मजबूरियों को लेकर इसे खेला जाना तय माना जा रहा है.
