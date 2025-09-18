ETV Bharat / state

IND A VS AUS A: श्रेयस अय्यर 8 रन पर पवेलियन वापस, ध्रुव जुरेल ने 115 गेंद में ठोंका शतक

लखनऊ : भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच खेले जा रहे चार दिवसीय अनऑफिशियल टेस्ट क्रिकेट मुकाबले में तीसरे दिन भारत ने चार विकेट के नुकसान पर 259 रन का स्कोर बना लिया था. गुरुवार को इकाना स्टेडियम में एक बार फिर हल्की बारिश की वजह से मुकाबला देर से शुरू हुआ. मैच में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर मात्र आठ रन के व्यक्तिगत स्कोर पर पवेलियन लौट गए. भारत ए के ध्रुव जुरैल ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ़ शतक जमाया. चार दिनों के अनधिकृत टेस्ट मैच में भारत ने ध्रुव के शतक की मदद से 4 विकेट पर 388 रन का स्कोर बना लिया. ध्रुव ने 115 गेंद में नौ चौके और तीन छक्कों की मदद से शतक लगाया है.







लखनऊ में बुधवार को भारी बारिश की वजह से भारत और ऑस्ट्रेलिया के इस यह मुकाबले में शाम 4:00 बजे अंपायरों ने खेल की समाप्ति की घोषणा की थी. उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया ए ने पहली पारी में 532 बनाकर घोषित की गई थी. जिसके बाद जवाब में दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 116 रन एक विकेट के नुकसान पर बनाए थे. इकाना स्टेडियम में गुरुवार को भी मुकाबला देरी से शुरू हुआ. निर्धारित समय से करीब डेढ़ घंटा विलंब से मैच शुरू हुआ, तब भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया. कल के 116 रन के स्कोर में 21 रन और जुड़े थे. एन जगदीसन 64 रन के स्कोर पर आउट हो गए.







यूपीसीए के मुताबिक, जेवियर बार्टलेट की गेंद पर फिलिप के हाथों वह कैच आउट हो गये. इसके बाद बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल पिच पर उतरे और उन्होंने साई सुदर्शन के साथ में साझेदारी शुरू की. दोनों के बीच तीसरे विकेट की साझेदारी में 76 रन की पार्टनरशिप हुई. तब शानदार बल्लेबाजी कर रहे साई सुदर्शन ने रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास किया और 213 रन के स्कोर पर टीम इंडिया का तीसरा विकेट गिर गया.