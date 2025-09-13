ETV Bharat / state

IND A VS AUS A; इकाना स्टेडियम में खिलाड़ियों ने की प्रैक्टिस, श्रेयस अय्यर, प्रसिद्ध कृष्णा ने करीब एक घंटे तक नेट्स पर पसीना बहाया

दोनों टीम के खिलाड़ियों ने पिच पर प्रैक्टिस की. ( Photo Credit; UPCA )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 13, 2025 at 7:20 PM IST 2 Min Read

लखनऊ : इकाना स्टेडियम में भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच दो रोमांचक चार दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा. ये मुकाबले 16 से 19 सितंबर और 23 से 26 सितंबर को खेले जाएंगे. शनिवार को दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने जमकर पसीना बहाया. दोपहर बाद हुए अभ्यास सत्र में करीब एक घंटे तक श्रेयस अय्यर ने थ्रोइंग और फील्डिंग में अपनी ताकत दिखाई. भारतीय टीम के धुरंधर गेंदबाज रहे प्रसिद्ध कृष्णा ने भी नेट्स पर प्रैक्टिस किया. ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाड़ी भी कैचिंग, फील्डिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस करते दिखे. भारत ए की खिलाड़ियों ने नेट प्रैक्टिस किया. (Photo Credit; UPCA) खिलाड़ियों के साथ कैच भी रहे मौजूद : दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने अपने-अपने कोच की मौजूदगी में जमकर पसीना बहाया. इकाना स्टेडियम के बी ग्राउंड और मुख्य ग्राउंड में खिलाड़ियों ने अभ्यास किया. दोनों मुकाबले दिन के हैं इसलिए यह अभ्यास धूप में किया गया, ताकि खिलाड़ी अपने आप को वातावरण के अधिक अनुकूल कर सकें.