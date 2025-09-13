IND A VS AUS A; इकाना स्टेडियम में खिलाड़ियों ने की प्रैक्टिस, श्रेयस अय्यर, प्रसिद्ध कृष्णा ने करीब एक घंटे तक नेट्स पर पसीना बहाया
भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच दो रोमांचक चार दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा. शनिवार को दोनों टीम के खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 13, 2025 at 7:20 PM IST
लखनऊ : इकाना स्टेडियम में भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच दो रोमांचक चार दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा. ये मुकाबले 16 से 19 सितंबर और 23 से 26 सितंबर को खेले जाएंगे. शनिवार को दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने जमकर पसीना बहाया.
दोपहर बाद हुए अभ्यास सत्र में करीब एक घंटे तक श्रेयस अय्यर ने थ्रोइंग और फील्डिंग में अपनी ताकत दिखाई. भारतीय टीम के धुरंधर गेंदबाज रहे प्रसिद्ध कृष्णा ने भी नेट्स पर प्रैक्टिस किया. ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाड़ी भी कैचिंग, फील्डिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस करते दिखे.
खिलाड़ियों के साथ कैच भी रहे मौजूद : दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने अपने-अपने कोच की मौजूदगी में जमकर पसीना बहाया. इकाना स्टेडियम के बी ग्राउंड और मुख्य ग्राउंड में खिलाड़ियों ने अभ्यास किया. दोनों मुकाबले दिन के हैं इसलिए यह अभ्यास धूप में किया गया, ताकि खिलाड़ी अपने आप को वातावरण के अधिक अनुकूल कर सकें.
उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी मोहम्मद फहीम अहमद ने बताया कि इन मुकाबलों को लेकर संगठन की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है. पिच और मैदान बेहतरीन कंडीशंस में है और दर्शकों को यहां शानदार मैच देखने को मिलेगा.
भारत ए टीम : श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन, एन जगदीशन (विकेट कीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (उपकप्तान और विकेट कीपर), देवदत्त पडिक्कल, हर्ष दुबे, आयुष बदोनी, नितीश कुमार रेड्डी, तनुश कोटियन, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, खलील अहमद, मानव सुथार, यश ठाकुर.
राहुल-सिराज दूसरे मैच में : इस टीम के ऐलान के बाद ये भी बताया गया है कि केएल राहुल और मोहम्मद सिराज को दूसरे बहु-दिवसीय मैच के लिए टीम में शामिल किया जाएगा और वे पहले बहु-दिवसीय मैच के बाद टीम में शामिल दो खिलाड़ियों की जगह लेंगे.
ऑस्ट्रेलिया ए टीम : जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, जैक एडवर्ड्स, आरोन हार्डी, कैंपबेल केलावे, सैम कोंस्टास, नाथन मैकस्वीनी, टॉड मर्फी, फर्गस ओ'नील, ओलिवर पीक, जोश फिलिप, कोरी रोचिचियोली, लियाम स्कॉट.
यह भी पढ़ें : भारत और ऑस्ट्रेलिया की ए टीमें पहुंची लखनऊ, 16 से शुरू होगा पहला चार दिवसीय मुकाबला