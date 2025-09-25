ETV Bharat / state

IND A VS AUS A; केएल राहुल 74 बनाकर रिटायर्ड हर्ट, दूसरे टेस्ट में इंडिया को जीत के लिए 243 रन की जरूरत

केएल राहुल ने खुद को रिटायर्ड हर्ट घोषित कर दिया. वह अंतिम दिन बल्लेबाजी के लिए लौट सकते हैं. इससे मैच रोमांचक हो जाएगा.

भारत ए को जीत के लिए 243 रन की जरूरत.
भारत ए को जीत के लिए 243 रन की जरूरत. (Photo Credit; UPCA)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 6:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : भारत और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच में इकाना स्टेडियम में अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेला जा रहा है. दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 185 रनों पर समाप्त हो गई. भारत ए टीम को जीत के लिए 412 रन की आवश्यकता है. भारत ने आज के दिन के खेल की समाप्ति तक दो विकेट के नुकसान पर 169 रन बना लिए हैं. टीम को जीत के लिए आखिरी दिन 243 रन बनाने पड़ेंगे. टीम के पास 8 विकेट बचे हैं. केएल राहुल ने 74 रन बनाने के बाद खुद को रिटायर्ड हर्ट घोषित कर दिया. केएल राहुल अंतिम दिन बल्लेबाजी के लिए लौट सकते हैं. इससे मैच रोमांचक हो जाएगा.

केएल राहुल ने लगाए नौ चौके : भारत ए टीम का पहला विकेट 85 रन के स्कोर पर गिरा. एन जगदीशन 36 रन बनाकर आउट हो गए. उन्होंने पांच चौके की मदद से 36 रन बनाए. टॉड मर्फी की गेंद पर उन्हें ओलिवर ने कैच आउट किया. इसके बाद केएल राहुल ने साई सुदर्शन के साथ मोर्चा संभाला. केएल राहुल ने 92 गेंद में नौ चौके लगाकर 74 रन बनाए. इसी स्कोर पर वह रिटायर्ड हर्ट हो गए. इसके बाद देवी दत्त पाडिकल 5 रन बनाकर और मानव सुथार एक रन बनाकर नॉट आउट हैं.

ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाड़ियों ने काफी सधी हुई गेंदबाजी की.
ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाड़ियों ने काफी सधी हुई गेंदबाजी की. (Photo Credit; UPCA)

फिलिप ने लगाया अर्ध शतक : इससे पहले गुरुवार की सुबह ऑस्ट्रेलिया ने अपने कल के स्कोर 16 रन पर तीन विकेट से आगे खेलना शुरू किया. एक के बाद एक कंगारूओं के विकेट गिरते गए. टीम का चौथा विकेट कल के स्कोर में मात्र एक रन जोड़ने के बाद कूपर के रूप में गिरा. कूपर को मोहम्मद सिराज ने बोल्ड कर दिया. टीम का स्कोर जब 5 विकेट पर 107 रन था तब 28वें ओवर में फिलिप आउट हो गए. फिलिप ने 48 गेंद पर 8 चौकों की मदद से 50 रन बनाया.

जैक ने बनाए 10 रन : मानव सुथार की गेंद पर फिलिप को विकेटकीपर ध्रुव जुरैल ने कैच आउट किया. 90 रन की इस साझेदारी के बाद अगली कोई मजबूत साझेदारी नहीं हो सकी. जैक एडवर्ड्स के तौर पर टीम का छठा विकेट 136 रन के स्कोर पर गिरा. 37वीं और की दूसरी गेंद पर जैक 10 रन बनाकर आउट हुए. उनको भी विकेटकीपर ध्रुव जुरैल ने गुरुनूर बरार की गेंद पर कैच आउट किया.

एन जगदीशन 36 रन बनाकर आउट हो गए.
एन जगदीशन 36 रन बनाकर आउट हो गए. (Photo Credit; UPCA)

हेनरी को यश ठाकुर ने किया आउट : 42वें ओवर में 170 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया का आठवां विकेट गिरा. टॉड मर्फी 17 गेंद पर दो चौके की मदद से 12 रन बनाकर मानव सुथार की गेंद पर बोल्ड हो गए. 15 रन और बने थे की टीम का नौंवा विकेट गिरा. कोरी 11 रन बनाकर यश ठाकुर की गेंद पर गुरुनूर के हाथों कैच आउट हुए. टीम का आखिरी विकेट भी 185 रन के स्कोर पर गिर गया. हेनरी को यश ठाकुर ने अपनी ही गेंद पर कैच ले लिया.

यह भी पढ़ें : लखनऊ में 'किताबों का मेला'; किताबें पढ़ने के हैं शौकीन, तो यहां फ्री में पढ़ सकते हैं लाखों किताबें

For All Latest Updates

TAGGED:

IND A VS AUS AIND A VS AUSTRALIA A TEST MATCHEKANA STADIUM LUCKNOWकेएल राहुल 74 बनाकर रिटायर्ड हर्टIND A VS AUSTRALIA A TEST MATCH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.