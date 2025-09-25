IND A VS AUS A; केएल राहुल 74 बनाकर रिटायर्ड हर्ट, दूसरे टेस्ट में इंडिया को जीत के लिए 243 रन की जरूरत
केएल राहुल ने खुद को रिटायर्ड हर्ट घोषित कर दिया. वह अंतिम दिन बल्लेबाजी के लिए लौट सकते हैं. इससे मैच रोमांचक हो जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 25, 2025 at 6:15 PM IST
लखनऊ : भारत और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच में इकाना स्टेडियम में अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेला जा रहा है. दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 185 रनों पर समाप्त हो गई. भारत ए टीम को जीत के लिए 412 रन की आवश्यकता है. भारत ने आज के दिन के खेल की समाप्ति तक दो विकेट के नुकसान पर 169 रन बना लिए हैं. टीम को जीत के लिए आखिरी दिन 243 रन बनाने पड़ेंगे. टीम के पास 8 विकेट बचे हैं. केएल राहुल ने 74 रन बनाने के बाद खुद को रिटायर्ड हर्ट घोषित कर दिया. केएल राहुल अंतिम दिन बल्लेबाजी के लिए लौट सकते हैं. इससे मैच रोमांचक हो जाएगा.
केएल राहुल ने लगाए नौ चौके : भारत ए टीम का पहला विकेट 85 रन के स्कोर पर गिरा. एन जगदीशन 36 रन बनाकर आउट हो गए. उन्होंने पांच चौके की मदद से 36 रन बनाए. टॉड मर्फी की गेंद पर उन्हें ओलिवर ने कैच आउट किया. इसके बाद केएल राहुल ने साई सुदर्शन के साथ मोर्चा संभाला. केएल राहुल ने 92 गेंद में नौ चौके लगाकर 74 रन बनाए. इसी स्कोर पर वह रिटायर्ड हर्ट हो गए. इसके बाद देवी दत्त पाडिकल 5 रन बनाकर और मानव सुथार एक रन बनाकर नॉट आउट हैं.
फिलिप ने लगाया अर्ध शतक : इससे पहले गुरुवार की सुबह ऑस्ट्रेलिया ने अपने कल के स्कोर 16 रन पर तीन विकेट से आगे खेलना शुरू किया. एक के बाद एक कंगारूओं के विकेट गिरते गए. टीम का चौथा विकेट कल के स्कोर में मात्र एक रन जोड़ने के बाद कूपर के रूप में गिरा. कूपर को मोहम्मद सिराज ने बोल्ड कर दिया. टीम का स्कोर जब 5 विकेट पर 107 रन था तब 28वें ओवर में फिलिप आउट हो गए. फिलिप ने 48 गेंद पर 8 चौकों की मदद से 50 रन बनाया.
जैक ने बनाए 10 रन : मानव सुथार की गेंद पर फिलिप को विकेटकीपर ध्रुव जुरैल ने कैच आउट किया. 90 रन की इस साझेदारी के बाद अगली कोई मजबूत साझेदारी नहीं हो सकी. जैक एडवर्ड्स के तौर पर टीम का छठा विकेट 136 रन के स्कोर पर गिरा. 37वीं और की दूसरी गेंद पर जैक 10 रन बनाकर आउट हुए. उनको भी विकेटकीपर ध्रुव जुरैल ने गुरुनूर बरार की गेंद पर कैच आउट किया.
हेनरी को यश ठाकुर ने किया आउट : 42वें ओवर में 170 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया का आठवां विकेट गिरा. टॉड मर्फी 17 गेंद पर दो चौके की मदद से 12 रन बनाकर मानव सुथार की गेंद पर बोल्ड हो गए. 15 रन और बने थे की टीम का नौंवा विकेट गिरा. कोरी 11 रन बनाकर यश ठाकुर की गेंद पर गुरुनूर के हाथों कैच आउट हुए. टीम का आखिरी विकेट भी 185 रन के स्कोर पर गिर गया. हेनरी को यश ठाकुर ने अपनी ही गेंद पर कैच ले लिया.
