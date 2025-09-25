ETV Bharat / state

IND A VS AUS A; केएल राहुल 74 बनाकर रिटायर्ड हर्ट, दूसरे टेस्ट में इंडिया को जीत के लिए 243 रन की जरूरत

भारत ए को जीत के लिए 243 रन की जरूरत. ( Photo Credit; UPCA )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 25, 2025 at 6:15 PM IST 3 Min Read

लखनऊ : भारत और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच में इकाना स्टेडियम में अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेला जा रहा है. दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 185 रनों पर समाप्त हो गई. भारत ए टीम को जीत के लिए 412 रन की आवश्यकता है. भारत ने आज के दिन के खेल की समाप्ति तक दो विकेट के नुकसान पर 169 रन बना लिए हैं. टीम को जीत के लिए आखिरी दिन 243 रन बनाने पड़ेंगे. टीम के पास 8 विकेट बचे हैं. केएल राहुल ने 74 रन बनाने के बाद खुद को रिटायर्ड हर्ट घोषित कर दिया. केएल राहुल अंतिम दिन बल्लेबाजी के लिए लौट सकते हैं. इससे मैच रोमांचक हो जाएगा. केएल राहुल ने लगाए नौ चौके : भारत ए टीम का पहला विकेट 85 रन के स्कोर पर गिरा. एन जगदीशन 36 रन बनाकर आउट हो गए. उन्होंने पांच चौके की मदद से 36 रन बनाए. टॉड मर्फी की गेंद पर उन्हें ओलिवर ने कैच आउट किया. इसके बाद केएल राहुल ने साई सुदर्शन के साथ मोर्चा संभाला. केएल राहुल ने 92 गेंद में नौ चौके लगाकर 74 रन बनाए. इसी स्कोर पर वह रिटायर्ड हर्ट हो गए. इसके बाद देवी दत्त पाडिकल 5 रन बनाकर और मानव सुथार एक रन बनाकर नॉट आउट हैं. ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाड़ियों ने काफी सधी हुई गेंदबाजी की. (Photo Credit; UPCA)