IND A VS AUS A; केएल राहुल के नाबाद शतक से भारत ने मैच और सीरीज दोनों जीती

इकाना स्टेडियम में टेस्ट मैच का चौथा दिन. केएल राहुल ने नाबाद 176 रन बनाए.

इकाना स्टेडियम में टेस्ट मैच मुकाबला.
इकाना स्टेडियम में टेस्ट मैच मुकाबला. (Photo Credit : ETV Bharat)
लखनऊ : भारत की ए टीम ने ऑस्ट्रेलिया की ए टीम को दो चार दिन के अनधिकृत टेस्ट मैच की शृंखला में शुक्रवार दोपहर 5 विकेट से पराजित किया. टीम की ओर से स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने नाबाद शतक लगाया. राहुल अंत तक आउट नहीं हुए और उन्होंने 176 रन की शानदार पारी खेली. उनके साथ में साईं सुदर्शन ने भी 100 रन की शतकीय पारी को अंजाम दिया. ध्रुव जुरेल ने भी पचासा मारकर टीम को जीत दिलाने में मदद की. इस सीरीज का पहला मैच ड्रा हुआ था और दूसरे में भारत ने जीत हासिल करके शृंखला जीत ली. राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया.



भारत की ए टीम और ऑस्ट्रेलिया की ए टीम के बीच इकाना स्टेडियम में टेस्ट मैच के चौथे दिन शुक्रवार को भारतीय टीम के सितारे बल्लेबाज के एल राहुल ने नॉट शतक मार दिया. राहुल ने 210 गेंद में 16 चौकों और चार छक्को की मदद से शतक मारा. वह 176 रन पर नॉट आउट रहे.

भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के लिए 413 रन की आवश्यकता थी. जो उसने आसानी से बना लिया. टीम ने 91.3 ओवर खेले. राहुल के साथ में साईं सुदर्शन भी 100 रन बनाकर आउट हुए. साईं सुदर्शन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए ध्रुव ने 66 गेंद में 56 रन बनाए 5 चौके और तीन छक्के मारे. जब आउट हुए तब टीम को जीत के लिए 30 रन की आवश्यकता थी. इसके बाद नीतीश कुमार ने राहुल के साथ बल्लेबाजी शुरू की और 14 गेंद में तीन चौके की मदद से 16 रन बनाए और नॉट आउट रहे. चौका मारकर टीम को जीत दिलाई.इससे पहले गुरुवार की शाम तक भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने 74 रन की नॉट आउट पारी खेलकर यह सुनिश्चित किया था कि भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच चौथे दिन का खेल रोमांचक हो. इकाना स्टेडियम में मैच के तीसरे दिन गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 185 रन पर समाप्त हो गई थी. भारतीय टीम को जीत के लिए इस मैच में 412 रन की आवश्यकता है. भारत ने तीसरे के दिन के खेल की समाप्ति तक दो विकेट के नुकसान पर 169 रन बना लिए थे. टीम को जीत के लिए आखिरी दिन 243 रन की आवश्यकता है और 8 विकेट शेष थे. केएल राहुल ने 74 रन बनाने के बाद खुद को रिटायर हर्ट घोषित किया थे. वे अंतिम दिन मानव के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए लौट आए.भारतीय टीम ने लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया तो उसका पहला विकेट 85 रन के स्कोर पर गिरा. और एन जगदीषन 36 रन बनाकर आउट हो गए. उन्होंने गेंद का सामना किया और पांच चौकी लगाकर 36 रन बनाएं. टॉड मर्फी की गेंद पर उन्हें ओलिवर ने कैच आउट किया. इसके बाद में केएल राहुल ने साई सुदर्शन के साथ मोर्चा संभाला. केएल राहुल ने 92 गेंद में 74 रन बनाए नौ चौके मारे. इसी स्कोर पर भी रिटायर हर्ट हो गए. इसके बाद में देवी दत्त पाडिकल 5 रन बनाकर और मानव सुथार एक रन बनाकर नॉट आउट थे.
