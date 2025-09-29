ETV Bharat / state

कानपुर में IND A और AUS A मैच के 6000 टिकट बिके, पहला ODI कल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा भी खेलेंगे

कानपुर: शहर के ऐतिहासिक ग्रीनपार्क स्टेडियम में 8 साल बाद अंतरराष्ट्रीय वनडे मैच 30 सितंबर को इंडिया ए व ऑस्ट्रेलिया ए के बीच खेला जाएगा. इस मैच को लेकर कनपुरियों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है. अभी तक मैच के 6000 टिकट बिक चुके हैं. वहीं, ग्रीनपार्क में इंडिया ए के खिलाड़ियों ने पहले और आस्ट्रेलिया ए के खिलाड़ियों ने बाद में अभ्यास किया.

गैलरियों में दर्शकों ने बढ़ाया उत्साह: अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखने के लिए दर्शक भी विभिन्न गैलरियों में मौजूद रहे. दर्शकों ने कई खिलाड़ियों का नाम लेकर उनका हौसला बढ़ाया. टूर्नामेंट डायरेक्टर डॉ. संजय कपूर ने बताया कि दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने नेट पर जमकर पसीना बहाया.



दर्शकों के लिए कई इंतजामः इंडिया ए व ऑस्ट्रेलिया ए वन डे सीरीज के लिए हॉस्पिटैलिटी निदेशक संजीव कुमार सिंह ने बताया स्टेडियम में दर्शकों की सुरक्षा के सारे प्रबंध किए गए हैं. दर्शकों के लिए सभी गैलरी में सुरक्षा कर्मी मौजूद रहेंगे. किसी भी बाहरी व्यक्ति को ग्राउंड पर जाने नहीं दिया जाएगा. वहीं स्टेडियम के अंदर ही बने पार्क साइड रेस्टोरेंट में दर्शक अपने मनपसंद खाने को खा सकेंगे. वाहनों की पार्किंग के लिए भी सारे इंतजाम हैं. पांच से अधिक गेटों से प्रवेश दिया जाएगा. सीसीटीवी कैमरों से नजर भी रखी जायेगी.

मैच के 6000 टिकट बिकेः टूर्नामेंट डायरेक्टर डॉ. संजय कपूर ने बताया अभी तक 6000 से अधिक दर्शकों ने टिकट खरीद लिए हैं. ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड में टिकट बिक्री जारी है. उन्होंने बताया कि मैच को लेकर क्रिकेट फैंस व दर्शक बहुत उत्साहित हैं. आठ सालों बाद ग्रीनपार्क स्टेडियम में वनडे मैचों की सीरीज होगी. दर्शक यहां पर अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर, रजत पाटीदार, रवि विश्नोई जैसे भारतीय क्रिकेट के सितारों को खेलते हुए देख सकेंगे.