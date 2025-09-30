ETV Bharat / state

IND A और AUS A वनडे सीरीज; कानपुर में बारिश के चलते पहला वनडे मैच रद्द, मायूस होकर लौटे फैंस

कानपुर में बारिश के चलते पहला वनडे मैच रद्द ( Photo credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 30, 2025 at 7:22 PM IST 2 Min Read