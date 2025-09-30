ETV Bharat / state

IND A और AUS A वनडे सीरीज; कानपुर में बारिश के चलते पहला वनडे मैच रद्द, मायूस होकर लौटे फैंस

डायरेक्टर डा. संजय कपूर ने बताया कि अब दूसरा वन डे मैच तीन अक्टूबर को होगा.

कानपुर में बारिश के चलते पहला वनडे मैच रद्द
कानपुर में बारिश के चलते पहला वनडे मैच रद्द (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 30, 2025 at 7:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : शहर के ऐतिहासिक ग्रीनपार्क स्टेडियम में मंगलवार को इंडिया ए व ऑस्ट्रेलिया ए के बीच खेले जाने वाला पहला वनडे मैच बारिश के चलते रद्द कर दिया गया. दोपहर डेढ़ बजे से शुरू होने वाले मैच को लेकर उप्र क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सारी तैयारियां तो की थीं. लेकिन, सुबह हो रही बारिश के चलते देर शाम आयोजकों ने मैच को रद्द करने का फैसला किया.

स्टेडियम के अंदर घंटों बैठकर मैच का इंतजार करने के बाद क्रिकेट फैंस मायूस होकर वापस लौट गए. टूर्नामेंट डायरेक्टर डा. संजय कपूर ने कहा कि अब दूसरा वन डे मैच तीन अक्टूबर को होना है. हर हाल में दूसरा वनडे मैच कराया जाएगा.

मैच देखने पहुंचे क्रिकेट प्रेमी : ग्रीनपार्क स्टेडियम में इंडिया ए व ऑस्ट्रेलिया ए के बीच होने वाले पहले वन डे मैच के लिए दर्शक दोपहर 12 बजे के आस-पास ही स्टेडियम के बाहर पहुंच गए थे. सभी गेटों पर एंट्री के दौरान सुरक्षा के सख्त प्रबंध थे. ऐसे में बरसते पानी के बीच क्रिकेट प्रेमियों ने लाइन लगाकर एंट्री ली. क्रिकेट प्रेमी अपनी-अपनी बालकनी व पवेलियन में घंटों भीगते रहे और प्लेयर्स का इंतजार करते रहे.

'निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं' : टूर्नामेंट डायरेक्टर डाॅ. संजय कपूर ने कहा कि क्रिकेट प्रेमियों के लिए भले ही मंगलवार को निराशा वाला दिन रहा हो लेकिन, उन्हें निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. हमने फैसला किया है, जिन दर्शकों ने मंगलवार के मैच के टिकट खरीदे थे, वह अपने टिकट से तीन व पांच अक्टूबर को होने वाले वनडे मैच को देख सकेंगे. उन्हें स्टेडियम में बिना रोक-टोक मैच के टिकट से प्रवेश मिल जाएगा. बिना टिकट किसी का प्रवेश नहीं होगा.

यह भी पढ़ें : कानपुर में IND A और AUS A मैच के 6000 टिकट बिके, पहला ODI कल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा भी खेलेंगे

For All Latest Updates

TAGGED:

GREENPARK STADIUM KANPURIND A AND AUS ACRICKET MATCH IN KANPURUP CRICKET ASSOCIATIONKANPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

AC कर रहा आंखें खराब! स्टडी में खुलासा; ड्राई आई सिंड्रोम की प्रॉब्लम बढ़ी, कैसे करें बचाव

यूपी के लोगों को मिला बड़ा तोहफा; हर वर्ग के लिए 10,866 नए आशियाने बनाए जाएंगे, 21 रीयल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी

आयुष मेडिकल कॉलेजों में एमडी की सीटों पर काउंसिलिंग शुरू, जानें कितनी सीटों पर मिलेगा प्रवेश?

काशी के इस मंदिर में केवल झरोखे से 'काली यंत्र' के दर्शन; विध्वंस करने पहुंची औरंगजेब की पूरी सेना हो गई थी बीमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.