IND A और AUS A वनडे सीरीज; कानपुर में बारिश के चलते पहला वनडे मैच रद्द, मायूस होकर लौटे फैंस
डायरेक्टर डा. संजय कपूर ने बताया कि अब दूसरा वन डे मैच तीन अक्टूबर को होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 30, 2025 at 7:22 PM IST
कानपुर : शहर के ऐतिहासिक ग्रीनपार्क स्टेडियम में मंगलवार को इंडिया ए व ऑस्ट्रेलिया ए के बीच खेले जाने वाला पहला वनडे मैच बारिश के चलते रद्द कर दिया गया. दोपहर डेढ़ बजे से शुरू होने वाले मैच को लेकर उप्र क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सारी तैयारियां तो की थीं. लेकिन, सुबह हो रही बारिश के चलते देर शाम आयोजकों ने मैच को रद्द करने का फैसला किया.
स्टेडियम के अंदर घंटों बैठकर मैच का इंतजार करने के बाद क्रिकेट फैंस मायूस होकर वापस लौट गए. टूर्नामेंट डायरेक्टर डा. संजय कपूर ने कहा कि अब दूसरा वन डे मैच तीन अक्टूबर को होना है. हर हाल में दूसरा वनडे मैच कराया जाएगा.
मैच देखने पहुंचे क्रिकेट प्रेमी : ग्रीनपार्क स्टेडियम में इंडिया ए व ऑस्ट्रेलिया ए के बीच होने वाले पहले वन डे मैच के लिए दर्शक दोपहर 12 बजे के आस-पास ही स्टेडियम के बाहर पहुंच गए थे. सभी गेटों पर एंट्री के दौरान सुरक्षा के सख्त प्रबंध थे. ऐसे में बरसते पानी के बीच क्रिकेट प्रेमियों ने लाइन लगाकर एंट्री ली. क्रिकेट प्रेमी अपनी-अपनी बालकनी व पवेलियन में घंटों भीगते रहे और प्लेयर्स का इंतजार करते रहे.
'निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं' : टूर्नामेंट डायरेक्टर डाॅ. संजय कपूर ने कहा कि क्रिकेट प्रेमियों के लिए भले ही मंगलवार को निराशा वाला दिन रहा हो लेकिन, उन्हें निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. हमने फैसला किया है, जिन दर्शकों ने मंगलवार के मैच के टिकट खरीदे थे, वह अपने टिकट से तीन व पांच अक्टूबर को होने वाले वनडे मैच को देख सकेंगे. उन्हें स्टेडियम में बिना रोक-टोक मैच के टिकट से प्रवेश मिल जाएगा. बिना टिकट किसी का प्रवेश नहीं होगा.
