कोदो-कुटकी, सोयाबीन पर मिलेंगे बढ़े हुए दाम, किसानों को लेकर मोहन सरकार का बड़ा फैसला

कोदो-कुटकी, सोयाबीन पर मिलेंगे बढ़े हुए दाम, किसानों को लेकर मोहन सरकार का बड़ा फैसला
कोदो का रेट 3500 रुपये प्रति क्विंटल और कुटकी का रेट 2500 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है फिक्स. कैबिनेट की बैठक में किसानों को सोयाबीन पर मिलेगा भावांतर योजना का लाभ.
Published : October 14, 2025 at 5:18 PM IST|
Updated : October 14, 2025 at 5:26 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में कोदो-कुटकी उगाने वाले किसानों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कोदो-कुटकी के लिए भी श्री अन्न फेडरेशन का गठन कर इसकी फसल के दाम तय करने को मंजूरी दे दी गई है. कोदो का रेट 3500 रुपये प्रति क्विंटल और कुटकी का रेट 2500 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है. कैबिनेट की बैठक में किसानों को सोयाबीन पर बाजार दर से कम कीमत मिलने पर लागू होने वाली भावांतर योजना को भी मंजूरी दे दी है.
मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट में हुए निणर्यों की जानकारी दी. उन्होंने बताया "सोयाबीन का एमएसपी 5328 रुपये है. बाजार के रेट कई बार एमएसपी से कम होते हैं. कुछ स्थानों पर तो मंडियों में भी रेट कम होते हैं. इसलिए किसानों को सोयाबीन पर एमएसपी के हिसाब से फसल के दाम मिल सकें, इसके लिए ही भावांतर योजना शुरू की गई है."
उन्होंने बताया कि भावांतर योजना में किसानों को नुकसान नहीं होगा. भारत सरकार की प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत प्राइस डिफिशिएंट पेमेंट स्कीम के तहत खरीफ वर्ष 2025 के लिए सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना के रूप में लागू की जाएगी. सरकार किसानों को नुकसान नहीं होने देगी. यदि किसानों को 1000 रुपये क्विलंट भी देना होगा तो सरकार भावांतर के रूप में देगी. भावांतर की राशि के लिए अब किसानों को 17 अक्टूबर तक पंजीयन का मौका दिया गया है.
कोदो-कुटकी के लिए रेट सरकार ने किए तय
उधर कैबिनेट की बैठक में रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के तहत वर्ष 2025-26 में कोदो-कुटकी के उपार्जन के संबंध में निर्णय लिया गया. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा "एक समय था जब कोदो-कुटकी 2 से 3 रुपये किलो मिलती थी, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है. प्रदेश के 11 जिलों में किसान कोदो-कुटकी उगाते हैं और उनको फसल का सही दाम मिले, इसके लिए सरकार कदम उठा रही है. कोदों के दाम 3500 रुपये प्रति क्विंटल और कुटकी का दाम 2500 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है. सरकार ने श्री अन्न फैडरेशन बनाने का भी निर्णय लिया है, इसको 80 करोड़ रुपये की राशि बिना ब्याज के दी गई है. फेडरेशन कोदो-कुटकी की मार्केटिंग, वैल्यू एडिशन और प्रमोशन का काम करेगी."
कैबिनेट में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले
- हार्ट अटैक आने पर विधायक मधु वर्मा को सीपीआर देकर उनकी जान बचाने वाले 15वीं बटालियन के आरक्षक अरुण भदौरिया को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिए जाने का फैसला लिया गया. मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि यह अपनी तरह का पहला ऑउट ऑफ टर्न प्रमोशन है. यदि आरक्षक ने समय पर सीपीआर न दी होती तो विधायक की जान नहीं बचाई जा सकती थी.
- एमएसएमई मंत्रालय की आरएएमपी योजना के तहत प्रदेश के लिए 105.36 करोड़ के बजट में राज्य सरकार के अंश के रूप में 31.60 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई. इस योजना में राज्यांश 30 फीसदी है.
- कैबिनेट की बैठक में सरकार पटेल कोचिंग प्रशिक्षण योजना में संशोधन को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया. इसमें अब शहरी क्षेत्र में कोचिंग के लिए आने वाले युवाओं को सरकार एक हजार रुपये की राशि आवास किराए के रूप में भी देगी.