ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या तीन वर्षों में हुई डबल से ज्यादा, सीएम साय ने जताई खुशी

छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है. इस पर सीएम ने खुशी जताई है.

TIGER POPULATION IN CG
छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या बढ़ी (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 10, 2025 at 9:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: वन्य जीव प्राणियों के मोर्चे पर छत्तीसगढ़ में खुशखबरी आई है. यहां बाघों के कुनबे का विस्तार हुआ है. प्रदेश में बाघों की आबादी बीते तीन साल में दोगुनी होकर 17 से 35 हो गई है. टाइगर की संख्या बढ़ने पर सीएम विष्णुदेव साय ने खुशी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि बाघों की संख्या में वृद्धि राज्य के लिए हर्ष का विषय है. यह सरकार के प्रभावी संरक्षण का प्रमाण है. बाघों के सरंक्षण हमारी सरकार की प्राथमिकता है.

छत्तीसगढ़ के बाघ अभयारण्य के बारे में जानिए: छत्तीसगढ़ में चार बाघ अभयारण्य हैं. जिसमें इंद्रावती (बीजापुर जिला), उदंती-सीतानदी (गरियाबंद-धमतरी), अचानकमार (मुंगेली) में स्थित है. इसके अलावा गुरु घासीदास-तमोर पिंगला, जो मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों में फैले हुए हैं. इन चार बाघ अभयारण्य में बाघों के कुनबे बढ़ रहे हैं.

वन्यजीवों का संरक्षण और संवर्धन हमारी प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ वन संपदा और वन्यजीवों से समृद्ध है और सरकार इसके संरक्षण और विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. अब इसी तरह के प्रयास अन्य वन्यजीव प्रजातियों के संरक्षण की दिशा में भी किए जाने चाहिए- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

9 सितंबर को वन्य जीव कल्याण की बैठक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) अरुण कुमार पांडे ने बाघों की संख्या को लेकर अहम ऐलान किया था. उन्होंने कहा कि राज्य में बाघों की संख्या 2022 में 17 से बढ़कर अप्रैल 2025 में 35 हो गई है. उन्होंने बताया कि अचानकमार अभयारण्य में राज्य में बाघों की सबसे अधिक संख्या है.

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने मध्य प्रदेश से राज्य के उदंती-सीतानदी और गुरु घासीदास-तमोर पिंगला बाघ अभयारण्यों में बाघों के स्थानांतरण को मंजूरी दे दी है, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा. राज्य पशु, जंगली भैंसों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं.- अरुण कुमार पांडे, प्रधान मुख्य वन संरक्षक , छत्तीसगढ़

वन भैंसों की संख्या बढ़ रही: वन भैसों का कुनबा की बढ़ रहा: प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरुण कुमार पांडे ने बताया कि छत्तीसगढ़ में असम से लाए गए जंगली वन भैंसों की संख्या बढ़ रही है. राजकीय पक्षी, 'पहाड़ी मैना' के संरक्षण के लिए एक "मैना मित्र" समूह के माध्यम से विशेष पहल की जा रही है जो उसके आवास की निगरानी करेगा.

छत्तीसगढ़ में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए प्रयास जारी: इस मीटिंग में प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरुण कुमार पांडे ने यह बताया कि छत्तीसगढ़ में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अहम प्रयास किए जा रहे हैं. इस दौरान सीएम ने कहा कि जशपुर के नीमगांव जैसे क्षेत्र, जो बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करते हैं, को समर्पित संरक्षण स्थलों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की पहल से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि रोजगार भी पैदा होगा. इस बात पर वन एवं पर्यावरण मंत्री केदार कश्यप ने सहमति जताई और कहा कि अन्य वन्य जीवों की आबादी भी बढ़ी है और उनके आवासों को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं.

गरियाबंद के पास पहली बार दिखा बाघ, दहशत में ग्रामीण, अलर्ट पर वन विभाग

विश्व बाघ दिवस पर रेत कला के जरिए जागरूकता बढ़ाने का प्रयास, देखें वीडियो

For All Latest Updates

TAGGED:

TIGER POPULATION IN CHHATTISGARHFOUR TIGER RESERVES IN CGछत्तीसगढ़ में बाघ का विकासबाघ की आबादीINCREASE IN TIGER POPULATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.