लातेहार की सड़कें इंसानी खून से हो रहीं लाल, रोज ले रही जान!

लातेहारः जिला की सड़के इन दिनों काफी खूंखार हो गई हैं. स्थिति ऐसी हो गई है कि प्रत्येक दिन किसी न किसी व्यक्ति की जान सड़क दुर्घटना में चली जा रही है.

पिछले 10 दिनों से स्थिति तो और भी गंभीर हो गई है. 10 दिन के अंदर शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब दुर्घटना में किसी की जान ना गई हो. मंगलवार को भी जिला के बालूमाथ-खेलाड़ी मार्ग पर हुए सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई. मृतक की पहचान संजय उरांव के रूप में हुई. हालांकि सड़क दुर्घटना पर लगाम लगाने के लिए लातेहार पुलिस अधिकारी और परिवहन विभाग के लोग भी लगे हुए हैं.

दरअसल लातेहार जिला में सड़क दुर्घटनाओं के मामले लगातार हो रही है. पिछले 10 दिनों की बात करें तो प्रत्येक दिन किसी न किसी व्यक्ति की जान सड़क दुर्घटना में चली गई. इसके अलावा 20 से अधिक लोग दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

1 सितंबर को पथकी के पास सड़क दुर्घटना में रेवत कारीझरिया निवासी शक्ति किशोर यादव की मौत हो गई. इसके अलावा दो अन्य दुर्घटना में तीन लोग घायल हुए थे.

2 सितंबर को गढ़वा के रहने वाले एक व्यक्ति की मौत लातेहार के कोमो गांव के पास सड़क दुर्घटना में हो गयी थी.

3 सितंबर को कोमो के पास ही सड़क दुर्घटना में मजदूर विनोद उरांव की मौत हो गई. इसके अलावा अलग-अलग दुर्घटनाओं में चार लोग घायल हो गए.

4 सितंबर को जिला के अलग-अलग थाना क्षेत्र में हुए सड़क दुर्घटना में पांच लोग घायल हो गए थे.

5 सितंबर को सड़क दुर्घटना में 6 लोग घायल हुए.

6 सितंबर को अलग-अलग सड़क दुर्घटना में आठ लोग घायल हो गए थे.

7 सितंबर को दुर्घटना में एक मजदूर की मौत हो गई.

8 सितंबर को सड़क दुर्घटना में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि दूसरा छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके अलावा भी अलग-अलग दुर्घटना में कई अन्य लोग घायल हुए.

9 सितंबर को भी सड़क दुर्घटना हुई जिसमें एक युवक की मौत हो गई.

ये आंकड़े उन दुर्घटनाओं की है जो पुलिस स्टेशन या अस्पताल में दर्ज हैं. इसके अलावा कई अन्य छोटी-मोटी दुर्घटनाएं भी हुई हैं, जिसमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है.

मोटरसाइकिल सवार बन रहे दुर्घटना के शिकार!

लातेहार जिला में 10 दिन के अंतराल में जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं हुए हैं, उनमें 90% मोटरसाइकिल सवार शामिल हैं. दुर्घटना में जिनकी मौत हुई है उनमें अधिकांश ऐसे हैं, जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना था. कुछ दुर्घटना तो ऐसी हुई, जिसमें सड़क सुरक्षा के नियमों का घोर उल्लंघन का मामला भी सामने आया.

मोटरसाइकिल से स्कूल जाने के दौरान दुर्घटना में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि दूसरा छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया. जबकि नियम यह है कि 18 साल से पहले ना तो किसी का ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है और न ही वह वाहन चला सकता है.