फेसबुक पेज पर लगाया भारत का गलत नक्शा, गांधीनगर पुलिस ने प्राचार्य सहित 2 पर दर्ज किया मामला
नक्शे में अक्साई चीन एवं पाक अधिकृत कश्मीर को भारत से अलग दिखाया गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 21, 2025 at 12:07 PM IST
सरगुजा: निजी वीमेंस कॉलेज की प्राचार्य और उनके फेसबुक संचालक पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है. आरोप है कि फेसबुक पेज के संचालक द्वारा महाविद्यालय के अधिकृत फेसबुक पेज पर भारत का विकृत और विवादित नक्शा पोस्ट किया गया. कॉलेज में स्पोर्टस डे के मौके पर ये नक्शा पोस्ट किया गया था. मामले में गांधीनगर पुलिस ने प्राचार्य सहित 2 लोगों के विरूद्ध बीएनएस की धारा 505 (1-बी) का मामला पंजीबद्ध किया है.
फेसबुक पेज पर लगाया भारत का गलत नक्शा: पुलिस के अनुसार निजी वीमेंस कॉलेज के अधिकृत फेसबुक पेज पर 5 फरवरी 2024 को स्पोर्ट्स डे के बैनर में भारत का गलत और विवादित नक्शा प्रकाशित किया गया था. नक्शे में अक्साई चीन और पाक अधिकृत कश्मीर को भारत से अलग दिखाया गया है. फेसबुक पेज पर यह विवादित नक्शा 19 महीने तक वायरल होता रहा. हाल ही में नए फोटो अपलोड होने पर यह दोबारा सामने आया तो गोधनपुर निवासी कैलाश मिश्रा ने इसकी शिकायत गांधीनगर पुलिस से की.
थाना गांधीनगर में आवेदनक ने शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में कहा गया है कि भारत के नक्शे को गलत तरीके से दिखाया गया है: अमोलक सिंह ढिल्लो, एएसपी, सरगुजा
गांधीनगर पुलिस से शिकायत: गोधनपुर निवासी कैलाश मिश्रा ने अपनी शिकायत में गांधीनगर पुलिस को बताया कि पूर्व में भी इस तरह की कई गलतियां कई जगह होती रही हैं. शिकायतकर्ता ने कहा कि इस तरह की गलतियों को सामने लाने का काम उन्होने किया. वो नहीं चाहते हैं कि स्कूल कॉलेजों में इस तरह से भारत के गलत नक्शे को दिखाया जाए. शिकायतकर्ता ने कहा कि ये कार्य एक तरह से भारत की संप्रभुता एवं अखंडता पर प्रहार है. मामले में गांधीनगर पुलिस प्राचार्य और उनके फेसबुक संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है.