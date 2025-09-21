ETV Bharat / state

फेसबुक पेज पर लगाया भारत का गलत नक्शा, गांधीनगर पुलिस ने प्राचार्य सहित 2 पर दर्ज किया मामला

सरगुजा: निजी वीमेंस कॉलेज की प्राचार्य और उनके फेसबुक संचालक पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है. आरोप है कि फेसबुक पेज के संचालक द्वारा महाविद्यालय के अधिकृत फेसबुक पेज पर भारत का विकृत और विवादित नक्शा पोस्ट किया गया. कॉलेज में स्पोर्टस डे के मौके पर ये नक्शा पोस्ट किया गया था. मामले में गांधीनगर पुलिस ने प्राचार्य सहित 2 लोगों के विरूद्ध बीएनएस की धारा 505 (1-बी) का मामला पंजीबद्ध किया है.

फेसबुक पेज पर लगाया भारत का गलत नक्शा: पुलिस के अनुसार निजी वीमेंस कॉलेज के अधिकृत फेसबुक पेज पर 5 फरवरी 2024 को स्पोर्ट्स डे के बैनर में भारत का गलत और विवादित नक्शा प्रकाशित किया गया था. नक्शे में अक्साई चीन और पाक अधिकृत कश्मीर को भारत से अलग दिखाया गया है. फेसबुक पेज पर यह विवादित नक्शा 19 महीने तक वायरल होता रहा. हाल ही में नए फोटो अपलोड होने पर यह दोबारा सामने आया तो गोधनपुर निवासी कैलाश मिश्रा ने इसकी शिकायत गांधीनगर पुलिस से की.