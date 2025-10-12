ETV Bharat / state

बिहार में जमीनी विवाद में इनकम टैक्स अधीक्षक को मारी गोली, परिजनों में कोहराम

वैशाली में जमीनी विवाद में इनकम टैक्स अधीक्षक समेत दो लोगों को गोली मारने का मामला सामने आया है. क्षेत्र में दहशत का माहौल है.

INCOME TAX SUPERINTENDENT SHOT
जांच में जुटी एफएसएल की टीम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 12, 2025 at 7:29 AM IST

2 Min Read
वैशाली: जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ है. विवाद में एक पक्ष द्वारा गोली चलाई गई है. जिससे दूसरे पक्ष के दो लोगों को गोली लगी है. घायलों में एक इनकम टैक्स विभाग में अधीक्षक के पद पर कार्यरत है. फिलहाल पुलिस ने मौके से एक लाइसेंसी बंदूक, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया है.

इनकम टैक्स अधीक्षक को मारी गोली: मिली जानकारी के अनुसार घायलों की पहचान धीरज कुमार निवासी रामपुर बखरा और राकेश निवासी समस्तीपुर के रूप में हुई है. धीरज कुमार पटना इनकम टैक्स विभाग में अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं, जबकि राकेश उनका साला है.

इनकम टैक्स अधीक्षक को मारी गोली (ETV Bharat)

जमीनी विवाद में चली गोली: इनकम टैक्स अधीक्षक धीरज कुमार अपने घर के पास स्थित जमीन की घेराबंदी करवा रहे थे. इसी दौरान दूसरे पक्ष द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी करने से मना किया गया. जिसके बाद दूसरे पक्ष से तीखी बहस होने लगी, तभी दूसरे पक्ष ने गोली चला दी.

अधीक्षक के साले को भी लगी गोली: घटना में इनकम टैक्स अधीक्षक धीरज कुमार और उनका साला गोली लगने से घायल हो गया. एक व्यक्ति के शरीर में तीन जगह पर गोली लगी है, जबकि दूसरे व्यक्ति को दो जगह पर गोली लगी है.

हाजीपुर अस्पताल रेफर: घटना के बाद घायलों को परिजनों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए हाजीपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया.

''दोनों परिवार के बीच पूर्व से ही जमीनी विवाद चल रहा था. उसी विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है. जिसमें दो लोगों को गोली लगी हैं. एफएसएल की टीम भी मामले की तकीनीकी और वैज्ञानिक तरीके से जांच कर रही है. साथ ही तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है''. -गोपाल मंडल, सदर एसडीपीओ -2 लालगंज

